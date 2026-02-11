14 € de descompte per veure el musical Gaudí
El Club del Subscriptor ofereix als seus socis 14€ de descompte per veure Gaudí, un musical de Albert Guinovart. El 2026, coincidint amb el centenari de la mort d’Antoni Gaudí, l’Original SoundTrack Orchestra (OSTO) recupera el musical ‘Gaudí’, amb música d’Albert Guinovart i llibret de Jordi Galceran i Esteve Miralles, que no es representava des del 2002. En una versió completa, revisada i semiescenificada, i amb la participació del Cor Jove de l’Orfeó Català i un destacat repartiment de solistes, l’espectacle ret homenatge a la figura de Gaudí, mostrant-ne tant el geni creatiu com la dimensió humana i espiritual. La funció tindrà lloc el diumenge 22 de febrer de 2026 a les 18 h, a la sala Gran del Teatre Kursaal de Manresa.
Podeu recollir les entrades a les nostres oficines o bé trucar al 93 877 22 33 en horari d’atenció al públic. Promoció limitada.
- Els Mossos investiguen la mort del propietari de Mango “de forma encapsulada” per evitar filtracions
- Els botiguers acusen una peixateria de Collblanc d’'okupa
- Càrregues al ple de Santpedor i un exregidor detingut: l'entrada d'Aliança Catalana al consistori provoca una tensa mobilització de rebuig
- Ingressa a Brians 1 un funcionari de presons detingut per traficar amb droga a la feina
- Salut multa amb 6.000 euros un hospital de Barcelona per una cesària evitable «un divendres a la tarda»
- L'alcalde Marc Aloy comenta el trasllat del sacerdot del Verb Encarnat que hi havia a Valldaura
- Posen testimonis a la Seu i a les cases veïnes d’on faran l’edifici de la Generalitat a Manresa
- L'exregidor detingut a Santpedor queda en llibertat amb càrrecs de desobediència greu