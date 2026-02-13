Idees per no quedar-se a casa: Jardins de Llum, Festa de l'Arròs i molts carnavals
L'agenda festiva més completa del cap de setmana a la Catalunya central
Regió7
Els municipis de la Catalunya central encaren el Carnaval amb rues, concursos, música i activitats per a tots els públics, mentre que altres cites destacades, com els Jardins de Llum Manresa, la Festa de l'Arròs de Sant Fruitós i la Festa Major d'Hivern de Navarcles completen una agenda intensa i diversa. Repassem els principals actes previstos a cada població.
BAGÀ
Carnestoltes. Avui, a les 17 h, rua infantil amb sortida de la plaça Catalunya i arribada al pavelló. Berenar ofert per l’Ajuntament. Amb l’actuació de Pol Nord. Dissabte, a les 18.30 h, al carrer Pintor de Soto, concentració de carrosses, A les 19 h, rua amb la desfilada de les comparses pels carrers de la vila i arribada al pavelló. A les 21 h, sopar de Carnestoltes. Tiquet: 10 euros, tastet, cansalada i xoriço. A les 22.30 h, ball de les comparses i entrega de premis. A les 23.30 h, ball de Carnestoltes amb el duet De Franch. A les 01 h, sessió disco amb Dj Destor. Dimecres, a les 20 h, rua de Dimecres de Cendra, amb sortida de la plaça Catalunya, recorregut pels carrers de la vila i arribada a la plaça Porxada per a la cremada del Carnestoltes i sopar popular.
BERGA
Carnaval. Avui, a les 18 h, de la plaça Sant Joan al portal de Sallagosa, 4a Baixada d’Andròmies i Trastos Diversos, amb l’acompanyament d’Entrompats Band. Hi haurà premis en tres categories. Dissabte, a les 11 h, 7è Concurs de Mascotes i 6è Concurs de plantes disfressades. Hi haurà premis en dues categories, individual i duet. Tots els participants tindran obsequi. A les 12 h, pregó de les reines de cine del Carnaval, que sortiran del Teatre Municipal per enfilar el carrer Major i arribar a la plaça Sant Pere, acompanyades per Entrompats Band. A partir de les 14 h, concentració de la rua del Carnaval, per la situació de carrosses. Inscripció al concurs de la rua exclusivament a www.ajberga.cat. A les 16.30 h, rua amb la circulació de les carrosses. La valoració dels jurats i la connexió de TvBerguedà serà a partir de les 17 h. Recorregut: carer Roser, plaça de la Creu, passeig de la Pau, carretera de Sant Fruitós i carrer del Roser. De 20 a 21 h, música a la plaça de la Creu. De 20 a 23 h, al pavelló vell, sopar popular. Reserves a www.casamitjanafood.com. A les 23.30 h, entrega de premis del concurs de carrosses i comparses. A les 00 h, ball dels Cornuts amb el grup Blú Versions. De 01.45 a 03 h, música amb PD Toni Malé. Diumenge, a les 11 h, esmorzar de guerra: el bàndol carlí a La Barana i el bàndol liberal a Cal Negre. A les 13 h, a la plaça Sant Pere, guerr de la farina, amb l’acompanyament d’Entrompats Band. Es comptarà amb les dotacions d’emergència de la Creu Verda, a més dels serveis de pediatria i funerària. Organització: La Bauma dels Encantats. A les 17 h, al pavelló vell, ball de Carnaval infantil, amb l’espectacle de música familiar de Lali Dance Factory i berenar de coca i xocolata. Dimecres 18 de febrer, a les 18 h, a l’Ajuntament de Berga, vetlla de la sardina. A les 19 h, enterrament de la Sardina, amb processó des de la plaça Sant Pere a la plaça del Forn, amb la comparseria de La Bauma dels Encantats i la participació de l’Escola Municipal de Música de Berga. En arribar, 6è Concurs de ploraners i ploraneres, amb premis per la categoria individual i de grup. A la plaça del Forn, lectura del Testament de les Reines, a càrrec del notari de Madrona, amb la col·laboració de l’Agrupació Teatral la Farsa. Per finalitzar, sardinada popular amb la col·laboració de la Penya Boletaire de Berga.
Berga Antic. Dissabte, de 10 a 14 h, al passeig de la Pau, sobre la benzinera. Fira d’antiguitats i col·leccionisme que es fa cada segon dissabte de mes.
CARDONA
Carnaval. Avui, a les 9.45 h, sortida des de l’escola Patrocini de la rua del Carnaval de les escoles amb la Banda de Música de Cardona i Zebrass Band. A les 10.15 h, sortida des del Supermercat Llobet. A les 10.30 h, recorregut pels carrers del poble. A les 10.45 h, arribada a la plaça de la Fira, esmorzar i pregó a càrrec dels alumnes de l’escola Patrocini, amb la participació de les escoles Vedruna i Joan de Palà. A les 11.15 h, actuació musical d’Ai Carai. A les 12.30 h, fi de festa. Diumenge, a les 12 h, al passeig de la Fira, Carnaval infantil amb l’actuació musical de Can Cantem. Seguidament, vermut infantil. A les 17.30 h, al casal cívic, Carnaval de la Gent Gran amb l’actuació de Charly Music, amb bingo. Hi haurà coca i cava per als assistents.
CASTELLBELL I EL VILAR
«Flor de Sol». Dimarts, a partir de les 16 h, a la plaça de l’església de Santa Maria del Vilar, 5è concurs de fotografia, amb premis a les tres millors fotos. Bases a castellbellielilar.cat. A la plaça de l’església i al jardí de cal Casademont, fira de productes locals amb Glop-i-Mos, copa de vi i tast d’embotits i formatges, servei de restauració. A l’església, exposició fotogràfica: Les millors Flors de Sol. A les 16 h, a l’església, xerrada: Llums que vénen de Montserrat: Flor de Sol i Festa de la Llum, a càrrec de Jordi Piñero. A les 17.30 h, a la plaça de l’església, música immersiva a càrrec del grup Solaris. A les 18.15 h, rebuda de la llum a càrrec de l’Esbart Dansaire Santvicentí. A les 18.30 h, a l’església, contacontes: Rondalles màgiques de Castellbell i el Vilar, a càrrec de Curuxa tearte.
IGUALADA
Carnaval. Dissabte, a les 18.30 h, entre el carrer de Joaquim Vedruna i la plaça de Cal Font, rua encapçalada per la Banda de Cornetas y Tambores de la Cofradía de Fátima i amb la carrossa del rei Carnestoltes, a càrrec de l’AFA Maristes d’Igualada. Lectura del pregó i veredicte del jurat en arribar a la plaça de Cal Font. Trofeus a les 3 millors comparses. Diumenge, a les 12 h, a la plaça de l’Ajuntament, espectacle Folkxics a càrrec de Pep López i sopars de duro. Amb la col·laboració de La Xarxa d’Igualada.
LLÍVIA
Carnestoltes. Dissabte, a les 18 h, a la pista del poliesportiu, espectacle a càrrec de Pol Nord. A les 19 h, festa de Carnestoltes. Organització: AFA de l’escola Jaume I i Ajuntament de Llívia.
MANRESA
Jardins de Llum. Dissabte, de 19 a 23.30 h, i diumenge, de 19 a 21 h, en diversos espais interiors i exteriors del Centre Històric, festival d‘art que reinterpreta el Centre Històric a través de les intervencions d’artistes que posen la llum i l’aigua al centre de les seves creacions d’art contemporani. Enguany hi ha 27 propostes. Dissabte, a les 19 h, a la plaça Major, inauguració de l’esdeveniment amb la projecció de Gènesi.IA de Joan Fontcuberta. A les 20 i a les 21 h, al claustre del Museu del Barroc, Reactiva 360°, dansa contemporània a càrrec de Raquel Gualtero. Diumenge, a les 19, 20 i 21 h, al claustre del Museu del Barroc, concert de saxos Variacions en format vertical, a càrrec de Bernat Cucarella i Mezzo Quartet. Dissabte, de 19 a 22 h; i diumenge, de 18 a 21 h, al pati de l’Anònima, vol captiu amb globus. Cal fer inscripció prèvia. Més informació: www.manresacultura.cat/jardinsdellum.
Festa de la Llum. Avui, a les 10 h, al saló de sessions de l’ajuntament, pregó infantil a càrrec de l’escola Ítaca. A continuació, ampliació de l’itinerari botànic al parc de Puigterrà. A les 19 h, al saló de sessions de l’ajuntament, pregó institucional a càrrec d’Enric Casas. Diumenge, a les 8.30 h, sortida des de l’estació d’autobusos de la Caminada-Baixada de la Llum des del cambril del monestir de Montserrat fins a l’església del Carme. 25 km en unes 5 hores. Informació i inscripcions: www.cecb.cat, a la secretaria del CECB, o al 93 872 29 12 (de 19 a 21 h). Ho organitza: Centre Excursionista de la Comarca del Bages. A les 10 h, al monestir de Montserrat, encesa de la Llum al cambril de la Mare de Déu de Montserrat. A les 16 h, a l’església del Carme, arriada de la Llum. Dimarts, a les 15 h, sortida des de la plaça Major, de la ruta Els carrers de la Llum, per descobrir la història de la Llum i de la Séquia. Cal fer inscripció prèvia a manresa@cpnl.cat. Ho organitza: CNL Montserrat.
48è Carnestoltes infantil. Diumenge, a les 11 h, concentració de participants al passeig de la República. A les 11.15 h, inici de la cercavila, amb el món del circ com a protagonista i la participació de 16 comparses escolars. A les 13 h, a la plaça de la Font de les Oques, final de festa amb Ernest Coma Corderroure i LaCrica. Organització: Ajuntament de Manresa i Imagina’t. Col·laboració: Ampas de Manresa.
MONTSERRAT
Mil·lenari de Montserrat. Dissabtes, a les 20.15 h, a la basílica de Santa Maria, videomapatge Lux Splendens, una experiència immersiva. Reserva gratuïta a abadiamontserrat.cat/reserves. De diumenges a divendres, a les 15.15 h, a la basílica, videomapatge Lux Splendens, una experiència immersiva. Reserva gratuïta a abadiamontserrat.cat/reserves. Diumenge, a les 12.15 h, ofrena coral a càrrec de Caterham School Choir.
NAVARCLES
Festa Major d’Hivern. Avui, a les 19 h, a la plaça Sant Valentí, cercavila de les Fogueres de Sant Valentí, amb música, foc i tradició. Amb la participació de la Sidral Band, Geganters i Grallers de Navarcles i les Relíquies. Més informació: @lesreliquies. Diumenge, a les 8 h, davant del Muntané, 33a Ruta dels senders. 38 i 20 km. Preu: 18 euros federats i 23 euros no federats. El mateix dia, 5 euros més. Organització: Penya ciclista Navarcles. A les 12 h, al parc Marcel·lí Monrós, vermut popular amb música en directe a càrrec de Marta Nuñez de Arenas, Joan Ferrer i Gina Dalmau. Preu: 4 euros.
PUIG-REIG
Carnestoltes. Avui, a les 9.45 h, a la plaça Nova, lectura del pregó i sarau a càrrec de Rah-mon Somriu. A les 11 h, cercavila infantil amb l’animació de la batucada dels alumnes de 6è amb la col·laboració de l’Escola de Música. A les 21 h, a la plaça Nova, Carnaval Jove: sopar popular amb música. Preu: 3 euros, i gratuït per a les persones disfressades. A la plaça de les Filadores, pregó del Rei Carnestoltes. A les 22.30 h, tret de sortida de la rua nocturna i cercabars amb la col·laboració de Diables Clot de l’Infern. A les 00.30 h, al pavelló d’esports, ball amb Dj Pin & Pon i Dj Xic. Preu: 5 euros. Dissabte, a les 16.30 h, al camp de futbol, Carnaval familiar: cercavila encapçalada pel rei del Carnestoltes. Seguidament, pregó, exhibició de comparses, lliurament d’obsequis i entrega de premis del concurs d’aparadors. A continuació, Gran Banquet i ball. A les 01 h, fi de festa, que amenitzarà Dj Fáar. Preu: 10 euros els participants, 8 euros infants fins a 12 anys, i 12 euros la resta de grups.
SALLENT
Carnaval. Avui, a les 20.30 h, a la plaça de la verdura, Rua de la 69a acompanyada per la xaranga Màgic. Sopar al pavelló Agustín Rueda. Preu: 5 euros. Tiquets a la Llenceria Teresa. De 23 a 01.30 h, amb inici al pavelló Agustín Rueda, cercatasques amb la cultura popular sallentina, amenitat per la xaranga Màgic. En acabar, a la plaça de la Pau, concert amb Las Divas i dj Rutxo. Dissabte, a les 17 h, a la plaça de la Pau, inici de la rua de disfresses amenitzada amb Els musics de Sallent, Burlaos, Zebrass Band, Tocabemolls, Band The Marxa, Leña al bombo, Tropical Sound i Tocats de l’Ala. A les 20.30 h, al pavelló Agustín Rueda, sopar popular. Entrada sopar + ball: 25 euros. Entrades ball: 15 euros, anticipades; i 18 euros, a taquilla. Menú infantil: 15 euros (menors de 12 anys). A la venda a Ca l’Amadeu. A les 00 h, ball de disfresses amb Els Catarres, La Tropical i Mina Ritz. Amenitzat per pd Mascotes S.A. Diumenge, a les 06, Matines amb la xaranga Màgic. A les 12.30 , a la plaça dels Arbres, vermut popular amb l’actuació de la Batukolla. A les 14 h, arròs popular. Preu: 15 euros. Tiquets al forn de pa Ca l’Ansona. Després, música en directe a càrrec dels Arreplegats. A les 19 h, a la plaça de Cal Teia, mostra de foc i cultura popular. Dilluns, a les 17 h, rua del Carnaval infantil amb inici al parc Pere Sallés i final a la plaça de la Pau, amb l’espectacle de Jaume Barri i berenar a càrrec dels Sòmines. Amb l’acompanyament de l’Escola Municipal de Música Cal Moliner de Sallent i la xaranga Binbonband. Dimarts, a les 20.30 h, a la Fàbrica Vella, espectacle El substitut, a càrrec de Pep Plaza. Obertura de portes a les 19 h, amb servei de barra i pintxos. Entrades: 15 euros. A a venda a fabricavella.sallent.cat. Dimecres, a les 20.30 h, a la plaça de la Verdura, rua mortuòria. A les 22 h, a la plaça de la Pau, sardinada popular. A les 22.30 h, a la plaça de la Pau, concert amb The Unicornios Lokos i dj Creuss.
SANT FRUITÓS DE BAGES
Festa de l’Arròs. Dissabte, a les 19.30 h, al Nexe-Espai de Cultural, Vins i més, col·loqui sobre La història del vi a Sant Fruitós de Bages, moderat per la historiadora Mireia Vila, amb la participació de l’etnolingüista i pagesa Maria Estruch, representants del Col·lectiu de Recerca Històrica de Sant Fruitós, i els cellers Mond Obert i Murallius. En finalitzar, tast d’arròs d’espigalls i de 4 vins dels cellers de Sant Fruitós. Preu: 15 euros. Tiquets a www.santfruitos.cat. Diumenge, de 8 a 10 h, inscripcions al Nexe-Espai de Cultura del 51è Concurs de pintura ràpida. Bases a www.santfruitos.cat. A les 9 h, davant del Nexe-Espai de Cultura, botifarrada popular. Col·laboració: Associació Juvenil La Pepa SFB. A partir de les 10 h, fira d’artesans i comerç local, 31a mostra de puntaires i mostra d’entitats i comerç local. De 10.30 a 14 h, a l’entorn de Can Figueras, passejades amb ponis i cavalls. Organització: Hípica Natrusky Sant Fruitós. A partir de les 10.30 h, a l’escenari de la plaça Alfred Figueras, representació dels sainets Història de la Festa de l’Arròs, a càrrec de l’Esbart Som Riu d’Or. A les 11.30 h, tradicional Ball del Puro, a càrrec de l’Esbart Som riu d‘Or. A les 12.15 h, davant del Nexe-Espai de Cultura, audició i ballada de sardanes amb la cobla Els Lluïsos de Taradell. A les 12.15 h, a la plaça Alfred Figueras, plantada de gegants de la 27a trobada gegantera, amb la participació d’una desena de colles. Organització: Geganters i Grallers de Sant Fruitós de Bages. A les 12.30 h, cercavila de gegants. A les 13 h, a la Casa de Vila, recepció d’autoritats i convidats. A les 13.30 h, des de la Casa de la Vila i fins al Bosquet, passada d’autoritats i parelles amb les colles geganters, el pubillatge i la música de la cobla Els Lluïsos de Taradell. Tot seguit, a la pista del Bosquet, benedicció de l’arròs i homenatge a les parelles històriques de la Festa de l’Arròs. A les 14 h, repartiment de l’arròs. Cal haver obtingut el tiquet prèviament. A les 14.30 h, lliurament de premis del concurs d’arrossos. A les 15.15 h, ball de cloenda a càrrec dels gegants de Sant Fruitós de Bages. A les 18 h, al Nexe-Espai de Cultura, inauguració de l’exposició del 51è Concurs de pintura ràpida i lliurament de premis.
Carnestoltes de Torroella de Baix. Dissabte, a les 17.30 h, a la plaça del Parc, ball i concurs de disfresses individual, en parella i comparsa. A les 19.30 h, al local social, sardinada. Preu: 3 euros i 1 euro per als socis. Servei de bar. Organització: Associació de Veïns de Torroella de Baix.
SANT JOAN DE VILATORRADA
Carnestoltes. Dissabte, a les 16.30 h, recepció i benvinguda de les comparses al parc Llobet. A les 17 h, inici de la cercavila. El jurat valorarà al parc Llobet i a la plaça de l’Església.
SANT VICENÇ DE CASTELLET
Carnestoltes. Dissabte, a les 17 h, sortida de la rua del carrer Pirineu i arribada i festa a l’espai U d‘Octubre. A les 21 h, a Cal Soler, sopar popular. Preu: 7 euros (botifarra i beguda, també opció vegana). Organització: Associació Romans SVC. Venda de Tiquets a Jordi Largo Fotògraf, Clavé Serveis i Forn de pa Isabel Boluda. Festa amb La Cabareta i Dj Capde.
SANTPEDOR
Carnestoltes. Avui, a les 20.30 h, a la plaça Gran U d’Octubre, sopar. A les 21 h, Empescada i inici de la Ruta del Bakalau amb la xaranga Buidant la Bota. Final de la ruta al vestíbul de Cal Llovet amb Dj. Organització: Associació Penyes Santpedor. Dissabte, a les 10 h, a la plaça de l’Església, 11è Concurs d’Escudella. A les 12 h, vermut amb el Xibarri. A les 14 h, dinar i valoració i entrega de premis: premi a la millor escudella. A les 16 h, bingo. Amb la col·laboració de Ca la Rosina i ajuntament de Santpedor. A les 18 h, amb inici a la ronda de Sant Pere amb carrer Núria, concentració de totes les disfresses. A les 18.30 h, a la plaça Catalunya, inici de la rua amb l’aparició del rei Carnestoltes El Leru Leru acompanyat del dj Lerele. Fi de la rua a Cal Llovet. Premis individual/parella, comparses i carrosses. Hi haurà vot popular i puntuació del jurat. Sopar amb furgoteques. A les 00.30 h, a Cal Llovet, lliurament de premis a les millors disfresses de la rua i ball de Carnestoltes amb el grup de versions La Follia. Fi de festa amb Dj Gami. Entrada gratuïta. Diumenge, a les 11.30 h, a la plaça de la Font, carnestoltes infantil, amb rua fins a Cal Llovet amb l’acompanyament del rei Leru Leru i el dj Lerele. Festa i espectacle familiar amb Jaume Barri.
SOLSONA
Carnaval. Avui, a les 11 h, Gegantons a Prova des de la Plaça 1 d’Octubre i pel Nucli Antic. Organització: Comparsa Mocós i Comparsa KGB. A les 13.30 h, a la plaça 1 d’Octubre, Dinar Jove. A les 16 h, a la Sala Polivalent, Torneig de Cementiri i tallers infantils. A les 18 h, a la plaça de l’Ajuntament, verificació de Boits. A les 18.30 h, Baixada de Boits: Centre d’espera del Solsonès, pel Carrer Castell. Organització: Comparsa Minairons. Col·laboració: Comparsa Margaritus. A les 18.30 h, a la plaça Sant Joan, L’Ou Com Balla. Organització: Comparsa Viskiends, Comparsa Galtons, Comparsa Lo Cal Quinto i Comparsa Xaos. A les 21 h, a la plaça Major, Ball de la Patacada amb Marc Tomàs i segon Concurs de BBQ. Organització: Comparsa Kinitos. Seguidament, K-30 Fest amb Jordi Veliz i DJ Nuncarguense. Organització: Comparsa Kinitos. A les 23 h, a la plaça Sant Pere, concert amb Argelagues i Shmerved. Organització: La Fura. A les 23.29 h, a la plaça de la Catedral, Festa-Fotre Vol.5. Organització: Comparsa Mitxus. A les 00 h, a la plaça del Ruc, Festival Foguereta. Organització: Comparsa Foguereta. A les 00.01 h, La ReCapta des de la Plaça Major amb Entrompats. Organitza: Colla Gegantera del Carnaval de Solsona. Col·laboració: Comparsa 4 Bojos. A les 03 h, a la Sala Polivalent, concert amb La Quinta i DJ Anna Gisbert. Dissabte, a les 11.03 h, concurs de K-Tifes al Vall Calent. Organització: Comparsa Gegant Boig. A les 12.01 h, a la plaça Major, Lo Vermut. Organització: Comparsa Lo Palé. A les 13.29 h, a la plaça del Camp, Dinar dels il·luminats. Organització: Comparsa Rovellons i Comparsa Empalmats. A les 15.45 h, MercaTinder pel nucli antic. Organització: Comparsa Minoics. A les 16.01 h, a la plaça del Camp, Ball al Lloro amb Joan Vilandeny. A les 16.27 h, a la plaça de l’Ajuntament, recepció del Mata-ruc d’Honor. Seguidament, a la plaça de l’Ajuntament, inauguració del Monument. A les 19 h, anada d’autoritats i gegants des de la plaça de l’Ajuntament. A les 19.45 h, Revetlla del Cabdill per la carretera de Torà. Col·laboració: Comparsa Fletxats. A les 23.30 h, a la plaça Major, proclamació del Mata-ruc d’Honor, Bramada i Ballets. Enkaba’t, Penjada del Ruc a la plaça del Ruc. A les 03.03 h, a la Sala Polivalent, concert amb Rocktambuls i Mon DJ. Diumenge, a les 07.30 h, Va, Killes! des de la plaça de l’Ajuntament fins a la plaça Major. A les 08 h, a la plaça Major, tronada i Ball de l’Escaldat amb Marc Anglarill. Organització: Comparsa Oriols. A les 10.45 h, rebuda d’autoritats a la plaça de l’Ajuntament. A les 11 h, baixada d’autoritats amb SM Carnestoltes, representants d’entitats, l’Orquestra Patinfanjàs, els Kabukaires i els Gegants des de la plaça de l’Ajuntament. Quan arribin a puestu, Sermó i Ballets a la plaça Major. A continuació, tronada preparada pels Kabukaires de Solsona i pujada fins a l’Ajuntament. A les 16.30 h, Contradanses amb la Cobla Juvenil Ciutat de Solsona des del pati de la Residència. Col·laboració: Comparsa 4 Bojos. A les 19.15 h, a la plaça Major, Sardines i Besaculs. Dilluns, a les 10.30 h, anada d’autoritats i Gegantons des de la plaça de l’Ajuntament, amb l’Orquestra Petitsfanjàs. A les 11.03 h, a la Plaça del Camp, arribada de SM Carnestoltes amb Pepsnocolen. A continuació, Sermó, Bramada i Ballets. Seguidament, a la plaça del Ruc, Penjada del Ruc Infantil amb l’Orquestra Petitsfanjàs. A les 16.30 h, a la Sala Polivalent, concurs i ball de disfresses infantil amb Pepsicolen. A les 19.27 h, des del Portal del Castell, correfoc infantil amb Els Banyetes de la Creu Alta de Sabadell. A les 19.29 h, París – Cal Dach des de la plaça del Consell Comarcal. Organització: Comparsa Xyssus. A les 22 h, El Sopar del Mundial de Comparses. Organitza: Comparsa Snukis i Comparsa Furmis. A les 00.03 h, a la Sala Polivalent, concurs de DJ’s i concert amb Blú Versions i DJ Sito. Dimarts 17 de febrer, a les 13 h, aiguardent, figues, coca i vi blanc des de la plaça del Camp. A les 20.01 h, des de la plaça Major, correfoc amb la Colla de Diables La Xera i Takumba. A les 00.03 h, a la Sala Polivalentm ball de disfresses amb Orquestra Litoral i Balahits. Dimecres 18 de febrer, a les 11 h, a la plaça de l’Ajuntament, Ermita Ardent. A les 11.29 h, La Crida entre Biosca i Guixers. A les 17.30 h, des del Portal del Castell, baixada de Gegantons amb l’Orquestra Petitsfanjàs. Seguidament, a la plaça del Ruc, Despenjada del Ruc Infantil amb l’Orquestra Petitsfanjàs. A les 18.30 h, a la plaça Major, fi de festa infantil. A les 19.33 h, a la plaça Major, vetlla i comiat . Col·laboració: Comparsa Xut i Ànecs. Seguidament, processó pel nucli antic. Quan hi sigui tothom, al pati de l’escola Arrels II, cremada i castell de Focs . A les 22 h, baixada des del Portal del Castell. Seguidament, a la plaça del Ruc, despenjada del Ruc. A les 00 h, Terminé a la plaça Major. Diumenge 22 de febrer, a les 10 h, ddesenramades i objectes perduts al nucli antic. Més informació a carnavalsolsona.com.
SÚRIA
Carnestoltes. Dissabte, a les 17 h, inici de la rua. A les 19 h, arribada al pavelló municipal d’esports. Coca i xocolata. A les 20 h, sopar amb animació infantil. Servei de barra. Preu: 6 euros. A les 21 h, amenització amb dj. Organització: Trabucaires del Tro Gros i Ajuntament de Súria.
