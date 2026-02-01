Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

10 € de descompte per veure Halmet 2.0

Hamlet 2.0 de Sergi Belbel

Hamlet 2.0 de Sergi Belbel

El Club del Subscriptor ofereix als seus socis 10 € de descompte per veure Hamlet 2.0. Després de dos anys amb Hamlet.01, Enric Cambray torna a la sala petita del Kursaal amb la segona part del projecte, oferint una dissecció en clau de monòleg contemporani —a l’estil stand-up comedy— del segon acte de Hamlet. En aquest nou muntatge, aborda temes com la política, l’amistat i la traïció (Rosencranz i Guildenstern), la follia —real o fingida—, la relació amb Ofèlia i la seva passió pel teatre i pels intèrprets. Després del “Come, let’s go together” que tancava el primer acte, Hamlet ens convida a continuar el viatge. Podeu gaudir d'aquest espectacle el dijous 26 de febrer, a les 19 h a la sala Petita del Teatre Kursaal de Manresa.

Podeu recollir les entrades a les nostres oficines o bé trucar al 93 877 22 33 en horari d’atenció al públic. Promoció limitada.

La inflació es modera sis dècimes al gener, fins al 2,3%, gràcies a l’electricitat i els carburants

Salvador Illa es reincorpora dilluns al capdavant del Govern després de recuperar la mobilitat

Catalunya torna a ampliar les restriccions per la pesta porcina, després de trobar dos senglars infectats fora de la ‘zona zero’

Del vent a la neu: la Cerdanya i el Berguedà es tornen a emblanquinar

Demanen tres anys de presó per un presumpte alçament de béns vinculat a unes cases a Das amb un deute de gairebé 87.000 euros

Afectacions de trànsit i recomanacions de seguretat amb motiu del Carnestoltes Infantil de Manresa

El Govern xifra en 100 milions d’euros les actuacions d’emergència de Rodalies

Una quarantena d'agents del Berguedà renoven el distintiu de Compromís amb la Sostenibilitat Turística

