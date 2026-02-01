10 € de descompte per veure Halmet 2.0
El Club del Subscriptor ofereix als seus socis 10 € de descompte per veure Hamlet 2.0. Després de dos anys amb Hamlet.01, Enric Cambray torna a la sala petita del Kursaal amb la segona part del projecte, oferint una dissecció en clau de monòleg contemporani —a l’estil stand-up comedy— del segon acte de Hamlet. En aquest nou muntatge, aborda temes com la política, l’amistat i la traïció (Rosencranz i Guildenstern), la follia —real o fingida—, la relació amb Ofèlia i la seva passió pel teatre i pels intèrprets. Després del “Come, let’s go together” que tancava el primer acte, Hamlet ens convida a continuar el viatge. Podeu gaudir d'aquest espectacle el dijous 26 de febrer, a les 19 h a la sala Petita del Teatre Kursaal de Manresa.
Podeu recollir les entrades a les nostres oficines o bé trucar al 93 877 22 33 en horari d’atenció al públic. Promoció limitada.
