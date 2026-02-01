Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

4 € de descompte per veure Natàlia Sánchez i Clara Santacana

Natàlia Sánchez, soprano i Clara Santacana, piano

Natàlia Sánchez, soprano i Clara Santacana, piano

El Club del Subscriptor ofereix als seus socis 4 € de descompte per veure la soprano Natàlia Sánchez i la pianista Clara Santacana, guanyadores del Primer Premi del Concurs de Lied d’Albox 2025, formen un duo destacat per la seva sensibilitat i compenetració artística. Considerades una de les formacions més prometedores de la seva generació, actuaran a l’Espai de la Plana de l’Om en el primer concert del Cicle ¾ de Música. El recital inclourà obres de Schubert, Holliger, Greger, Strauss, Muller-Hermann, Hahn, Granados i Brahms. El duo, que ha actuat a Suïssa i Alemanya i ha treballat amb mestres de renom, aposta per una interpretació que combina la cançó clàssica alemanya amb repertori contemporani, amb la voluntat d’apropar el lied a nous públics i difondre la música catalana internacionalment. Podeu gaudir d'aquest espectacle el diumenge 22 de febrer, a les 12 h a l'Auditori de la Plana de l'Om.

Podeu recollir les entrades a les nostres oficines o bé trucar al 93 877 22 33 en horari d’atenció al públic. Promoció limitada.

10 € de descompte per veure Halmet 2.0

4 € de descompte per veure Natàlia Sánchez i Clara Santacana

Catalanisme i autogovern (capítol 2). Quaranta-sis anys d'autogovern a Catalunya

Per una Seu neta: nova maquinària per desenganxar xiclets i brossa enquistada

Una dona desallotjada a Calaf per la caiguda d'una paret de casa seva durant la ventada

El Govern defensa les restriccions a tot Catalunya durant l’alerta per vent: «Es van prendre les mesures necessàries»

Arriba 'Clue: Murder by death', un videojoc de detectius que convida a resoldre un assassinat a l'alta societat anglesa

Cues al consolat del Marroc a Girona per la regularització extraordinària

