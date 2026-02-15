Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Plans cap de setmanaAlerta per ventCarnaval de SolsonaJardins de LlumPle de SantpedorPastisseria a ManresaBaxi Manresa
instagramlinkedin

10 € de descompte per veure Camut Band

Camut Band presenta Set de ritme

Camut Band presenta Set de ritme

El Club del Subscriptor ofereix als seus socis 10 € de descompte per veure Camut Band que presenta Set de Ritme. La companyia Camut Band, especialitzada en espectacles de claqué i percussió, torna a Manresa amb un muntatge més poètic i intimista. L’espectacle proposa un viatge ple d’energia a través de la dansa, la música i l’humor, inspirat en els elements de la natura —aigua, terra, foc i aire— com a origen del ritme i el moviment. La proposta combina claqué afroamericà, contemporani i modern amb percussió corporal, ritmes vocals, intervencions còmiques i participació del públic. Podeu gaudir d'aquest espectacle el divendres 27 de febrer de 2026 a les 20 h. A la sala gran del Teatre Kursaal de Manresa.

Podeu recollir les entrades a les nostres oficines o bé trucar al 93 877 22 33 en horari d’atenció al públic. Promoció limitada.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents