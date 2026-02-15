12 € de descompte per veure Clavells
El Club del Subscriptor ofereix als seus socis 12 € de descompte per veure Clavells d'Emma Riverola. Ambientada en el context de la Revolució dels Clavells de 1974, l’obra explica la història de tres joves que van viatjar a Lisboa per viure el naixement de la democràcia portuguesa. Cinquanta anys després, el retrobament entre la Violeta i el Xavier, marcat per la mort del Ramon i per dècades de silencis i rancors, fa aflorar secrets, traïcions i utopies perdudes, convertint els conflictes personals en ideològics. Protagonitzada per Sílvia Marsó i Abel Folk, i dirigida per aquest últim, la peça és una història d’amor, traïció i esperança que reflexiona sobre la memòria i els somnis compartits. Es podrà veure a la Sala Gran del Teatre Kursaal, dissabte 28 de febrer de 2026 a les 20 h.
Podeu recollir les entrades a les nostres oficines o bé trucar al 93 877 22 33 en horari d’atenció al públic. Promoció limitada.
