Un cap de setmana per sortir de casa: carnestoltes, Festa de la Llum, teatre i tradicions per a tots els gustos
Regió7
El cap de setmana arriba carregat d’activitats a tot el territori, amb rues de Carnestoltes, concerts, teatre, calçotades, festes populars i celebracions tradicionals com la Festa de la Llum o la Festa del Trinxat. D’Avinyó a Puigcerdà, passant per Manresa, Gironella o Moià, pobles i ciutats s’omplen de propostes per a totes les edats.
AVINYÓ
Carnestoltes. Avui, a les 14.30 h, rua infantil. A les 22.30 h, al pavelló, inici del cercatasques amb Buidant la Bota. A les 00.30 h, a la pista polivalent, ball de pijames amb concert d’UInicornios Lokos i Pontti Dj. Dissabte, a les 17 h, rua de disfresses amb Magic, Buidant la Bota i Xarangarín. A les 21.30 h, a la sala polivalent, sopar popular. A les 23 h, bingo musical i concert amb Brou, DDDJ i Oscar Nadal. Diumenge, a les 18 h, enterrament de la sardina amb rua mortuòria amb els Grallers i Timbalers d’Avinyó. Tot seguit, espectacle familiar amb Circo Up. Crema de la reina i botifarrada i sardinada.
CALAF
Festa del Pellofa, Carnaval de Calaf. Avui, a les 22.30 h, a l’envelat de l’antiga Serradora, inauguració de la residència: cal anar disfressat de vellet o velleta. amb Pd Barnus i Dj Chavalin. Torneig de duro. Preu: 10 euros per parella. Cal haver fet inscripció prèvia. Dissabte, durant tot el matí, rua de botigues amb ambientació pel mercat i els comerços participants. A les 16.30 h, al Casal de Calaf, sortida de la Rua del Pellofa amb Band de Marxa. Concurs de carrosses i comparses. Cal haver fet inscripció. A les 19 h, a l’envelat de l’antiga serradora, pregó de les Reines Pellofa i entrega de premis. A les 20.30 h, a la plaça dels Arbres, inici de la 19a Mamada pels bars del poble. Preu: 25 euros (7 quintos, 6 tapes, entrada al ball de disfresses, mocador de record i sorpreses). Cal haver comprat tiquet. A les 23.30 h, a l’envelat de l’antiga serradora, ball de disfresses amb Les que Faltaband, P.A.W.N. Gang i Dj Rutxo. Entrades: 7 euros disfressats; 10 euros no disfressats i gratuïta per als menors de 10 anys. A les 02 h, entrega d premis. A les 06 h, rua de borratxos. Ho organitza: La Polseguera.
GIRONELLA
Carnestoltes. Avui, a les 9.30 h, rua escolar per Cal Basacs. A les 10.30 h, rua escolar per Gironella. A les 20.30 h, a l’Espai el Blat, Glitter Dance Party, amb els monitors i professors de la comarca. Preu: 5 euros, a taquilla. A les 21.45 h, a l‘Espai el Blat, bikinada popular. A les 22 h, a l’Espai el Blat, Tardeo 80’s, Revival, amb Dj Saes. Dissabte, a les 17 h, a la plaça de l’Estació, inici de la rua amb les xarangues Tocabemolls, Damm-er, Entrompats i la batucada Vibra. A les 19 h, a la plaça de l’Estació, final de la rua i festa amb entrega de premis. A les 21 h, sopar. A les 23 h, a l’Espai el Blat, cercatasques nocturn amb la xaranga Tocabemolls. A les 00 h, a l’Espai el Blat, ball de Carnestoltes amb ÚltimÀtom versions, Karnales Sound i Mardee_kai Dj. Per a majors de 16 anys. Entrades: 8 euros, anticipades; i 10 euros, a taquilla. A la venda a entradesgironella.cat. Diumenge, a les 18 h, a l’Espai el Blat, teatre: La jaula de las locas. Entrades: 8 euros, anticipades; i 10 euros, a taquilla. A la venda a www.entradesgironella.cat.
IGUALADA
Mercat d’antiguitats, art i col·leccionisme. Diumenge, a partir de les 9 h, al passeig Verdaguer. Com cada darrer diumenge de mes.
MANRESA
Festa de la Llum. Avui, a les 18.15 h, al parc de l’Agulla, acte de recollida i baixada de l’Aigua a càrrec d’atletes i simpatitzants del CA Manresa. A partir de les 19 h, a la plaça Sant Domènec, L’Encesa de la Nova Llum: encesa d’espelmes amb una proposta artística de la manresana Anna Crespo. Acte obert a tothom. Ho organitza: Òmnium Bages-Moianès. De 19 a 20.15 h, visita guiada La Llum de l’Esplendor Medieval, amb inici del recorregut a l’oficina de turisme. Il·luminació d’espelmes pel patrimoni medieval manresà. Activitat gratuïta amb reserva: 93 878 40 90 o www.manresaturisme.cat. A les 19.30 h, a la plaça Europa/plaça Infants, Pacte de la Concòrdia i arribada de la Llum i l’Aigua al monument de la Llum. Espectacle de dansa i teatre produït per l’Associació Jueus de l’Aixada. A les 21 h, al Kursaal, concert Pianant, amb Carles Cases i Manel Camp, en el 19è aniversari de l’equipament. Entrades a www.kursaal.cat. Dissabte, a les 8 h, sortida des de Casa Caritat del toc de matines de la Festa de la Llum. De 10 a 11 h, a l’Infoséquia del parc de l’Agulla, circuit d’orientació de la Llum. Es recomana reservar plaça a www.pardelasequia.cat o al 93 877 22 31. De 10 a 14 h, al carrer del Balç, portes obertes de la Festa de la Llum al carrer del Balç. Visita lliure gratuïta. Es recomana reserva a www.manresaturisme.cat, 93 878 40 90 o carrerdelbalç@ajmanresa.cat. De 10 a 18 h, al Museu del Barroc, portes obertes de la Festa de la Llum. De 10 a 18 h, al Museu del Barroc, activitat familiar autoguiada: El cas Moreneta. De 10 a 18 h, al Museu de Manresa-Museu del Barroc, Fem parada al claustre per La Llum, amb servei de gastronomia. De 10 a 18 h, al Museu Petit del Museu de Manresa, portes obertes de la Festa de la Llum. A les 10.15 h, seguici d’autoritats des de l’ajuntament fins a l’església del Carme. A les 10.30 h, a l’església del Carme, solemne celebració eucarística, presidida per Romà Casanova, bisbe de Vic. Amb la Capella de Música de la Seu, Coral Font del Fil i Cor parroquial Sant Josep del Poble Nou. A continuació, pujada i baixada del pilar de quatre de la Colla Castellera Tirallongues a les escales del Carme. Seguici d’autoritats i de la imatgeria de Manresa de l’església del Carme a la plaça Major. A la plaça Major, tronada manresana a càrrec de Pirotècnica Tomàs i ballada de la imatgeria, ballada participativa del Ball del Rossinyol i del Ball de la Bolangera de Manresa, ballada de sardanes amb la Cobla Ciutat de Manresa. Amb la participació de la Colla Geganters de Manresa i l’Esbart Manresà de l’Agrupació Cultural del Bages. De 17 a 18 h, al Museu del Barroc, espectacle d’aniversari amb la cantant Berta Sala i el Cos de Dansa de l’Esbart Manresà de l‘Agrupació Cultural del Bages. Diumenge, a les 8 h, al Casino, 64è Concurs de pintura ràpida de la Llum. A les 9 h, 3r Concurs de pintura ràpida infantil i juvenil de la Llum. A partir de les 10 h, a la zona esportiva de les Cots, tirada de la Misteriosa Llum. De 10 a 11 h, a l’Infoséquia del parc de l’Agulla, circuit d’orientació de la Llum. Es recomana fer reserva a www.pardelasequia.cat o al 93 877 22 31. A les 11 h, a la sala del claustre el Museu de Manresa, visita comentada a l’exposició La fotografia al Museu. Compromís per a una col·lecció. Es recomana fer reserva a www.museudemanresa.cat. D’11 a 14 h, al centre històric, tirades fotogràfiques, amb plató itinerant per punts emblemàtics de la ciutat, amb inici a la Plana de l’Om i cloenda a la plaça Neus Català. Ho organitza: Foto Art Manresa. A les 14.30 h, a l’Espai7 del Casino, inauguració i lliurament de premis del 64à Concurs de pintura ràpida de la Llum.
Any Nou Xinès a Manresa. Diumenge, a les 11 h, a la plaça Crist Rei, passeig i plaça Sant Domènec, actuacions del ball del drac, ball de bastons, instruments tradicionals, dansa tradicional xinesa, arts marcials xineses i òpera xinesa i coral. A les 11 h, ball del drac i desfilada. A les 11.30 h, a la plaça Sant Domènec i al teatre Conservatori, inauguració i gala. Organització: Centre Cultural Xinès a Manresa i Federació Europea de Joves Xinesos d’Ultramar.
Calçotada al barri de la Sagrada Família. Dissabte, de 12 a 13.30 h, bingo. Gratuït. A les 14 h, calçotada. Cal inscripció. A les 17 h, al centre cívic Joan Amades, espectacle La Llum també arriba al barri de la Sagrada Família, a càrrec del grup de teatre Som Actius amb la col·laboració de Karla Show. Organització: Associació de Veïns i Veïnes del barri de la Sagrada Família.
MOIÀ
Carnestoltes. Dissabte, a les 17.30 h, a la plaça Catalunya, mostra de carrosses. A les 18 h, inici de la rua. A les 21 h, al pavelló, sopar popular a càrrec d’Ambu. Cal comprar el tiquet. A les 22.30 h, entrega de premis del 3r concurs de Carnestoltes. De 23 a 04 h, concert amb l’Orquestra Mitjanit i Dj Tònics.
NAVARCLES
Festa Major d’Hivern. Dissabte, a les 11 h, a l’auditori Agustí Soler i Mas, 57a Proclamació del pubillatge navarclí. A les 18 h, al carrer Pau Claris, inici del CarNavarcles, amb una rua pels carrers del poble. El final serà al pavelló. Diumenge, a les 11.30 h, a l’edifici verd de l’escola Catalunya, 44a Trobada de gegants, amb l’inici de la cercavila, que es preveu que arribi a les 12.30 a la plaça de la Vila. Hi haurà mostra de balls de gegants i ballada final amb totes les colles convidades.
NAVÀS
Carnestoltes Reganser. Dissabte, a les 16.30 h, a la plaça de l’Ajuntament, pregó de la reina de Carnestoltes, cercavila amb Shangó i Atabalats, berenar per a tothom, concurs de disfresses i actuació infantil amb Los Peluxes. En cas de pluja, la festa es farà al pavelló de la pista Sant Jordi.
PUIGCERDÀ
29a Festa del Trinxat. Dissabte, a les 21 h, al poliesportiu. Venda de tiquets a l’Oficina de Turisme de Puicerdà.
SANT FRUITÓS DE BAGES
Carnestoltes familiar. Dissabte, a les 17 h, a la plaça Alfred Figueras, concentració per a la rua, que acabarà al pavelló amb coca i xocolata per a tothom. A les 19 h, concert amb Canet Kids. Gratuït. En acabar, premis del concurs de Carnestoltes.
Carnestoltes jove. Dissabte, de 22 a 23.30 h, rua amb sortida del Cobert de la Màquina de Batre, amb l’actuació de la xaranga Màgic. A partir de les 00 h, al pavelló municipal d’esports, concerts. De 00 a 02 h, Bolleras Místicas. De 02 a 04 h, Dj Creuss. Entrades: 3 euros.
SANT LLORENÇ DE MORUNYS
Carnaval Piteu. Dissabte, a les 19 h, sortida des de l’oficina de turisme de la rua amb la xaranga Bufacanyes i concurs de disfresses. Cal apuntar-se a l’oficina de turisme. A les 21.30 h, al pavelló, sopar popular i entrega de premis. Preu: 16 euros menú normal, 15 euros menú vegetarià, i 12 euros menú infantil (fins a 12 anys). Venda de tiquets a l’oficina de turisme. A les 00 h, concert amb el grup de versions Trencadisc i sessió amb Dj Destor. Preu: 5 euros.
SANTPEDOR
Festa de Sant Antoni-Tres Tombs. Diumenge, a les 9 h, al camp de futbol vell, esmorzar popular. Tot seguit, concentració de cavalls i carros. A les 11.45 h, repic de campanes a càrrec de la família Espinalt. A les 12.15 h, inici de la cercavila amb els Batukd’or i Tabarreta. Seguidament, a la plaça de l’Església, benedicció d’animals. A les 18 h, a Cal Llovet, ball amb Duet Dava. Organització: Associació Hípica Equiset.
SOLSONA
Carnaval. Diumenge, a les 10 h, desenramades i objectes perduts al nucli antic. Més informació a carnavalsolsona.com.
SÚRIA
Calçotada de la Colla Castellera Salats. Dissabte, a les 14 h. Abans es faran una assemblea i un vermut. Preu: 15 euros adults i 8 euros infants; i 10 euros adults i 5 euros infants per als socis. Inscripcions: 619 063 652.
- Els Mossos investiguen si el traster incendiat de Manlleu era un punt de trobada de menors de la zona
- Rescatat el cadàver de l'escalador mort al Pedraforca: es tracta d'Albert Martínez Giró, de 32 anys i veí de Berga
- Mata Perelló, geòleg, sobre la pluja dins d'un túnel de la Renfe: 'Pot ser que s'hagi reobert alguna fractura a la roca
- L’àmbit del Cardener al seu pas per Manresa està començant a renaturalitzar-se
- Troben mort un escalador que ha caigut al Pedraforca
- La canal Roja del Pedraforca, on dimarts va morir un escalador de Berga, és del màxim nivell de dificultat
- Un conjunt residencial d'alt estànding a Puigcerdà resulta amagar un camp de concentració del Franquisme
- Detingut un home per instal·lar una càmera en una casa per gravar dones despullant-se