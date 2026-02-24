16 € de descompte per anar a veure Pel davant... i pel darrera al Teatre Kursaal
‘Pel davant... i pel darrera’ és la versió catalana de la mítica comèdia escrita el 1982 per Michael Frayn, un clàssic de l’humor teatral representat a més de cinquanta països i amb reposicions constants al West End i a Broadway. Ara arriba al Teatre Kursaal en una nova adaptació d’Paco Mir i Alexandre Herold. L’obra mostra una companyia que intenta estrenar una comèdia britànica de poca volada, però els problemes entre bastidors faran que tot es converteixi en un caos absolut. Una farsa esbojarrada que retrata, amb molt d’humor, els desastres i tensions del món del teatre. Podeu gaudir d'aquest espectacle el dissabte 7 de març a les 20 h i diumenge 8 de març a les 18 h. A la sala gran del Teatre Kursaal de Manresa.
Podeu recollir les entrades a les nostres oficines o bé trucar al 93 877 22 33 en horari d’atenció al públic. Promoció limitada.
