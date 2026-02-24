Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

35 € de descompte per anar a veure Norma al Teatre Kursaal

El Club del Subscriptor ofereix als seus socis 35 € de descompte per veure Norma. Amb llibret de Felice Romani, l’acció se situa a la Gàl·lia ocupada pels romans cap al 50 aC. Norma, sacerdotessa verge, manté en secret una relació amb Pollione, el cap romà, amb qui té dos fills. Quan ell s’enamora de la jove novícia Adalgisa, Norma, ferida i traïda, acaba confessant davant del seu poble que ha trencat els seus vots i assumeix el càstig de morir a la foguera, juntament amb Pollione, colpit pel seu coratge. Produïda per la Fundació Òpera a Catalunya, amb el Cor Amics de l'Òpera de Sabadell i l’Orquestra Simfònica del Vallès, és una de les obres culminants del bel canto. Destaquen melodies d’una gran exigència vocal, com la cèlebre ària “Casta diva”. Considerada la vuitena òpera de Bellini, és també la més emblemàtica del seu repertori. Podeu gaudir d'aquest espectacle el dimecres 4 de març de 2026 a les 18 h. A la sala gran del Teatre Kursaal de Manresa.

Podeu recollir les entrades a les nostres oficines o bé trucar al 93 877 22 33 en horari d’atenció al públic. Promoció limitada.

