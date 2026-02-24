Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

7 € de descompte per anar a veure Compte amb l'ogre al Teatre Conservatori

MTM presenta Compte amb l'ogre!

MTM presenta Compte amb l'ogre!

El Club del Subscriptor ofereix als seus socis 7 € de descompte per veure Compte amb l'ogre! L’alumnat de Manresa Teatre Musical (MTM) presenta ‘Compte amb l’ogre!’, un musical ple d’humor que explica la història d’un ogre solitari que viu tranquil al seu pantà fins que diverses criatures de conte són expulsades al seu territori i n’alteren la pau. Per recuperar la seva vida tranquil·la, l’ogre emprèn un viatge per rescatar la princesa Fiona, acompanyat del divertit Ase. Durant l’aventura, descobriran el valor de l’amistat, l’amor i la importància d’acceptar-se tal com som. Podeu gaudir d'aquest espectacle el diumenge 8 de març de 2026 a les 12 h i 18 h al Teatre Conservatori de Manresa.

Podeu recollir les entrades a les nostres oficines o bé trucar al 93 877 22 33 en horari d’atenció al públic. Promoció limitada.

