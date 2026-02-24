7 € de descompte per anar a veure Compte amb l'ogre al Teatre Conservatori
El Club del Subscriptor ofereix als seus socis 7 € de descompte per veure Compte amb l'ogre! L’alumnat de Manresa Teatre Musical (MTM) presenta ‘Compte amb l’ogre!’, un musical ple d’humor que explica la història d’un ogre solitari que viu tranquil al seu pantà fins que diverses criatures de conte són expulsades al seu territori i n’alteren la pau. Per recuperar la seva vida tranquil·la, l’ogre emprèn un viatge per rescatar la princesa Fiona, acompanyat del divertit Ase. Durant l’aventura, descobriran el valor de l’amistat, l’amor i la importància d’acceptar-se tal com som. Podeu gaudir d'aquest espectacle el diumenge 8 de març de 2026 a les 12 h i 18 h al Teatre Conservatori de Manresa.
Podeu recollir les entrades a les nostres oficines o bé trucar al 93 877 22 33 en horari d’atenció al públic. Promoció limitada.
- Aleix Villegas: «M'estimaria més estar al peu de la presa que no pas al mig de les Rambles»
- L'empresa de mobles JYSK obrirà aquest dijous a Sant Fruitós de Bages
- Mor als 58 anys el cofundador d’Asos Quentin Griffiths en caure d’un edifici a Tailàndia
- Dos propietaris més comuniquen que renunciaran als seus pisos oficials
- Pagesos contra senglars a Manresa
- Una de les carrosses de carnaval més llargues de Catalunya ha desfilat al Bages
- Et dono el meu habitatge a canvi que em cuidis els gossos fins que morin': es disparen les donacions condicionades
- Els veïns del bloc incendiat a Manresa passaran la nit fora de casa