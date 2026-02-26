De la Fira de l'Aixada al Carnaval d'Artés: els millors plans del cap de setmana a la Catalunya central
La Catalunya central s'omple de propostes per sortir de casa entre el 27 de febrer a l'1 de març
Regió7
Manresa
ARGENÇOLA
- Jornada a la bassa de Cabarsí. Diumenge, durant el matí, jornada oberta a la ciutadania per revisar i fer inventari del material de prevenció i extinció d’incendis de l’ADF i dur a terme tasques de neteja i manteniment de la bassa de Cabarsí. Hi haurà esmorzar popular amb botifarra per a tots els participants. Organització: Ajuntament d’Argençola i ADF d’Argençola.
ARTÉS
- Carnaval. Dissabte, a les 16.30 h, al passeig Diagonal davant del Kanal, concentració de comparses. A les 17 h, inici de la rua, amenitzada per la batucada Vibra Percussió i el rei Carnestoltes. A les 19 h, al parc de Can Crusellas, ball de comparses, amb entrega de premis i obsequis per les comparses participants. A les 20 h, a l’auditori de Cal Sitges, sopar popular. A les 21 h, a la sala Dos de Gener, vespreig amb dj Luxe. A les 23 h, rua jove amb la xaranga Buidant la Bota. A les 00.30 h, a la sala Dos de Gener, concert amb Miops (versions, de Moià). De 02.30 a 04.30 h, fi de festa amb DDDJ. Més informació a www.artes.cat.
CAPELLADES
- Mercat Figueter. Dissabte, a les 19 h, al teatre La Lliga, concert La dona que em vesteix, d’Elena Gadel. Entrades: 14 euros, i 18 euros per als socis. A la venda a societatlalliga.cat i a taquilla. Diumenge, de 10 a 19 h, als carrers de la vila, mostra de comerç i serveis. 7è Ral·li fotogràfic. Quan Capellades floreix... proposta de transformació dels carrers amb natura, reciclatge i consciència ambiental. A les 11 h, a la plaça Catalunya, inauguració i tastet de cultura popular. A les 12 h, a la plaça Sant Jaume, taller obert de teles aèries a càrrec de Miu Miu Circ i Club de Rítmica Capellades. A les 12.30 h, a la plaça Catalunya, actuació dels Falcons. A les 13 h, grup Happy Band de l’Escola de Música. A les 13.30 h, grup de ball en línia de Capellades. A les 14 h, Club de Rítmica de Capellades. D’11 a 14 h, pujades en globus aerostàtic. A les 12.30 h, davant les escales de la Piscina Blava, concert vermut Lemon am el grup Turmell i sessió de Pd amb Chemical Cousins. A les 12.45 h, a la plaça Verdaguer, concert vermut amb Maya Martínez. De 10.30 a 14.30 h, visites concertades al Museu Molí Paperer i al Nean Parc Prehistòric de Capellades. Al carrer del Pilar, exposició de mobles antic i restaurats del mestre artesà Jesús Arana. A la plaça Sant Miquel, circuit de karts, inflables i tallers. A les 17 h, a la plaça Catalunya, espectacle de circ i clown La Paradeta, amb la cia. Vermut. Més informació: capellades.cat.
IGUALADA
- 14è FineArt. Des d’avui i fins al 22 de març, festival de fotografia amb 35 exposicions distribuïdes en 14 espais i 36 activitats paral·leles. Enguany es posa en focus en el concepte de comunitat. Programació: avui, a les 19 h, a Cal Boyer-Museu de la Pell, inauguració i visita comentada a Retratos de familia, d’Estela de Castro. Des d’avui i fins al 9 de març, 10è Ral·li fotogràfic FineArt. Participació gratuïta. Dissabte 28 i diumenge 1, i dissabte 21 i diumenge 22 de març, de 10 a 21 h, al Museu de la Pell-Cal Boyer, FineArt Fotollibre: mercat de fotollibres i fotografia. Dissabte, a les 13 h, al Museu de la Pell-Cal Boyer, visita comentada a Cuerpos rotos, de Rebeca Mayorga. A les 18 h, al Museu de la Pell-Cal Boyer, visita comentada a Pequeños, de Benito Román. A les 19.30 h, a la Rectoria, visita comentada a River, d’Irene del Pino. Diumenge, a les 12 h, al Museu de la Pell-Cal Boyer, visita comentada a Where Fireflies Unfold, d’Oskar Alvarado. A les 13 h, al Museu de la Pell-Cal Boyer, visita comentada a Eutopia, de Daniel Sánchez. A les 17 h, a L’Escorxador, visita comentada a #serlobas, de Lurdes R. Basolí i Elisa Miralles. Més informació a fineartigualada.cat. Organització: Ajuntament d’Igualada i Agrupació Fotogràfica d’Igualada (AFI).
MANRESA
- 29a Fira de l’Aixada. Dissabte i diumenge, de 10 a 20.30 h, al centre històric, mercat medieval amb activitats per a tota la família: parades d’artesania i alimentació, espectacles de carrer a càrrec d’una trentena d’entitats de la ciutat, tallers per a petits i grans, recreació d’oficis i escenes de la Manresa del segle XIV. En aquesta edició es renova l’itinerari del rei i el bisbe i s’arriba a nous espais. A les 12.30 h, a la plaça Major, L’inici de tot: acte central que exposa la necessitat de construir una séquia, a la qual s’oposa el bisbe i la ciutat demana ajuda al rei. A les 19.30 h, a la plaça Malor, L’aigua és llum: escenificació de la resolució del conflicte per l’aigua. Més informació: aixada.cat.
- Festa de la Llum. Avui, a les 19.30 h, al parc de Puigterrà, Observació de la Llum: la Lluna amb telescopi. Acte gratuït i obert a tothom. Ho organtza: Agrupació Astronòmica de Manresa. Dissabte, tot el dia, torbada de Manresans forans. Diumenge, a les 10 h, al centre històric, 3a trobada d’Urban Sketchers de la Llum. Convocatòria al local del Cercle Artístic (Barreres, 1). Ho organitza: Cercle artístic de Manresa.
MONTSERRAT
- Mil·lenari de Montserrat. Dissabtes, a les 20.15 h, a la basílica de Santa Maria, videomapatge Lux Splendens, una experiència immersiva. Reserva gratuïta a abadiamontserrat.cat/reserves. De diumenges a divendres, a les 15.15 h, a la basílica, videomapatge Lux Splendens, una experiència immersiva. Reserva gratuïta a abadiamontserrat.cat/reserves. Diumenge, a les 12.15 h, ofrena coral de Gospel Girona.
NAVÀS
- 6a Calçotada popular. Dissabte, a les 12 h, a la plaça de l’Església, tast de vins del Priorat, amb espai de ludoteca i taller de pinta pitets. Preu: 12 euros; i 10 euros si també es participa a la calçotada. A les 14 h, calçotada. Preu: 14 euros, 12 euros per a les sòcies i 8 euros per als infants. Cal comprar els tiquets anticipadament. A les 16 h, concert de Dan Peralbo, en solitari. Ho organitza: Ateneu popular La Feixa.
- Mercat de la Ganga d’Hivern. Diumenge, de 10 a 14 h, al passeig, parades de productes a preus rebaixats. D’11 a 13 h, Vine a fer la teva òliba, a càrrec de la Maièutica. D’11 a 13 h, jocs gegants a càrrec d’Elit Sports.
PUIGCERDÀ
- Quinto dels Gegants i Grallers de la Vila de Puigcerdà. Diumenge, a les 16 h, al poliesportiu.
SANT FRUITÓS DE BAGES
- Fira d’antiguitats i col·leccionisme. Dissabte, com cada últim dissabte de mes, de 9 a 14 h, al Cobert de la Màquina de Batre. Organització: Associació de Brocanters i Col·leccionistes del Bages.
SOLSONA
- «Dels nostres blats, les nostres farines». Dissabte, a les 17 h, al saló de les Homilies d’Organyà de la biblioteca Carles Morató. Presentació de la campanya de mecenatge per posar en marxa un obrador de farina ecològica amb molí fariner propi, i actuació musical de Pol Solé, amb cançons de batre i un petit tast. Organització: Territori de Masies i Fundació Coop57.
