14 € de descompte per anar a veure Göteborg al Teatre Kursaal
Després de trenta-dos anys sense contacte, la Paula reapareix a casa del Sergi per reconstruir l’última nit del seu viatge a Göteborg, quan la seva relació es va trencar. Amb l’ajuda d’un vell diari i records incomplets, tenen només una nit per descobrir què va passar realment. Protagonitzada per Maria Molins i Roger Coma, l’obra és una comèdia dramàtica que, amb la presència dels seus “jo” de divuit anys, reflexiona sobre l’amor, la memòria i les segones oportunitats, i planteja si és possible decidir tornar-se a enamorar. Podeu gaudir de l'obra el dissabte 14 de març a les 20 h, i diumenge 15 de març a les 18 h. A la Sala Gran del Teatre Kursaal.
Podeu recollir les entrades a les nostres oficines o bé trucar al 93 877 22 33 en horari d’atenció al públic. Promoció limitada.
