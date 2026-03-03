Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Desaparegut SusquedaDesnonament bloc 9Fira de l'AixadaRosalíaPremis GoyaEstats Units i Israel ataquen Iran
instagramlinkedin

14 € de descompte per anar a veure Göteborg al Teatre Kursaal

Comèdia dramàtica amb Maria Molins i Roger Coma

Comèdia dramàtica amb Maria Molins i Roger Coma

Després de trenta-dos anys sense contacte, la Paula reapareix a casa del Sergi per reconstruir l’última nit del seu viatge a Göteborg, quan la seva relació es va trencar. Amb l’ajuda d’un vell diari i records incomplets, tenen només una nit per descobrir què va passar realment. Protagonitzada per Maria Molins i Roger Coma, l’obra és una comèdia dramàtica que, amb la presència dels seus “jo” de divuit anys, reflexiona sobre l’amor, la memòria i les segones oportunitats, i planteja si és possible decidir tornar-se a enamorar. Podeu gaudir de l'obra el dissabte 14 de març a les 20 h, i diumenge 15 de març a les 18 h. A la Sala Gran del Teatre Kursaal.

Podeu recollir les entrades a les nostres oficines o bé trucar al 93 877 22 33 en horari d’atenció al públic. Promoció limitada.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La justícia posa fre a una pràctica habitual a l’hora de multar: anul·la una sanció de 200 euros imposada per Trànsit
  2. La trucada del mossèn del santuari del Far va activar la recerca del jove de Sallent desaparegut a Susqueda
  3. Andrea Duane, investigadora: 'Cal portar als boscos de Catalunya la gestió que es fa a Califòrnia
  4. «No m’hauria fet ric si abans una estafa no hagués empobrit el meu pare; tot està connectat»
  5. Rescat amb helicòpter a Montserrat d'una quinzena d’excursionistes perduts
  6. Molta gent es queda al carrer en la inauguració del nou local de l’escola i galeria D’Art, de la família Fornells-Uró
  7. Atrapada en la teranyina de la burocràcia
  8. Una de les millors fires medievals de Catalunya té lloc aquest cap de setmana: la coneixes?

Borrasca Regina: Catalunya activa avisos per vent i mal estat de la mar des d’aquest dimarts fins com a mínim dijous

Borrasca Regina: Catalunya activa avisos per vent i mal estat de la mar des d’aquest dimarts fins com a mínim dijous

14 € de descompte per anar a veure Göteborg al Teatre Kursaal

14 € de descompte per anar a veure Göteborg al Teatre Kursaal

Vallbona d'Anoia instal·larà més plaques solars al poliesportiu per impulsar una Comunitat Energètica Local

Vallbona d'Anoia instal·larà més plaques solars al poliesportiu per impulsar una Comunitat Energètica Local

7 € de descompte per veure Jump al Teatre Kursaal

7 € de descompte per veure Jump al Teatre Kursaal

Crisi de l'habitatge: L'Alt Urgell proposa als joves que comperteixin casa

Crisi de l'habitatge: L'Alt Urgell proposa als joves que comperteixin casa

Una incidència a Figueres atura durant gairebé dues hores els trens de Rodalies cap a Barcelona

Una incidència a Figueres atura durant gairebé dues hores els trens de Rodalies cap a Barcelona

Manresa tenyirà demà de vermell la façana de l'Ajuntament pel Dia Mundial de l’Audició

Manresa tenyirà demà de vermell la façana de l'Ajuntament pel Dia Mundial de l’Audició

7 € de descompte per anar a veure Les Dones de la Nova Cançó al Teatre Kursaal

7 € de descompte per anar a veure Les Dones de la Nova Cançó al Teatre Kursaal
Tracking Pixel Contents