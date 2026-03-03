Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

7 € de descompte per anar a veure Les Dones de la Nova Cançó al Teatre Kursaal

Veus femenines de la Nova Cançó amb Berta Sala i Naiara Burke

Les cantants i investigadores Berta Sala i Naiara Burke presenten un concert dedicat a les dones de la Nova Cançó, moviment clau en la defensa de la llengua catalana durant el franquisme. L’espectacle recupera figures com Remei Margarit, Teresa Rebull, Maria del Carme Girau o Maria del Mar Bonet, tot reivindicant el seu paper sovint invisibilitzat. Amb explicacions sobre el context històric i la vida de les artistes, el concert combina música i divulgació amb perspectiva de gènere. Amb arranjaments propis i la col·laboració del Cor de Teies de Santpedor, esdevé un acte de memòria històrica i una vigília especial del Dia Internacional de les Dones. Podeu gaudir de l'espectacle el dissabte 7 de març de 2026 a les 18 h. A la Sala Petita del Teatre Kursaal de Manresa.

Podeu recollir les entrades a les nostres oficines o bé trucar al 93 877 22 33 en horari d’atenció al públic. Promoció limitada.

