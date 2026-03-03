7 € de descompte per anar a veure Les Dones de la Nova Cançó al Teatre Kursaal
Les cantants i investigadores Berta Sala i Naiara Burke presenten un concert dedicat a les dones de la Nova Cançó, moviment clau en la defensa de la llengua catalana durant el franquisme. L’espectacle recupera figures com Remei Margarit, Teresa Rebull, Maria del Carme Girau o Maria del Mar Bonet, tot reivindicant el seu paper sovint invisibilitzat. Amb explicacions sobre el context històric i la vida de les artistes, el concert combina música i divulgació amb perspectiva de gènere. Amb arranjaments propis i la col·laboració del Cor de Teies de Santpedor, esdevé un acte de memòria històrica i una vigília especial del Dia Internacional de les Dones. Podeu gaudir de l'espectacle el dissabte 7 de març de 2026 a les 18 h. A la Sala Petita del Teatre Kursaal de Manresa.
Podeu recollir les entrades a les nostres oficines o bé trucar al 93 877 22 33 en horari d’atenció al públic. Promoció limitada.
- La justícia posa fre a una pràctica habitual a l’hora de multar: anul·la una sanció de 200 euros imposada per Trànsit
- La trucada del mossèn del santuari del Far va activar la recerca del jove de Sallent desaparegut a Susqueda
- Andrea Duane, investigadora: 'Cal portar als boscos de Catalunya la gestió que es fa a Califòrnia
- «No m’hauria fet ric si abans una estafa no hagués empobrit el meu pare; tot està connectat»
- Rescat amb helicòpter a Montserrat d'una quinzena d’excursionistes perduts
- Molta gent es queda al carrer en la inauguració del nou local de l’escola i galeria D’Art, de la família Fornells-Uró
- Atrapada en la teranyina de la burocràcia
- Una de les millors fires medievals de Catalunya té lloc aquest cap de setmana: la coneixes?