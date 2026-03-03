7 € de descompte per veure Jump al Teatre Kursaal

Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Jump és una història de superació que reflexiona sobre l’èxit i el fracàs, dues cares d’una mateixa moneda. El protagonista revisita el seu passat i s’enfronta a les seves pors per entendre les decisions que han marcat la seva vida i aprendre a perdonar-se. En forma de diàleg intern entre el nen ple d’il·lusions que va ser i el jove atrapat per l’èxit del passat, l’obra, interpretada per Marc Balaguer, connecta amb el nen interior que tots portem dins, simbolitzat en el record del temut salt del plínton a classe d’educació física. Podeu gaudir de l'espectacle el dijous 5 de març, a les 19 h a la Sala Petita del Teatre Kursaal de Manresa.

Podeu recollir les entrades a les nostres oficines o bé trucar al 93 877 22 33 en horari d’atenció al públic. Promoció limitada.

