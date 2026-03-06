Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Com se celebra el Dia de la Dona a la Catalunya central?

S'han organitzat nombroses caminades i actuacions teatrals en clau femenina, i també una visita guiada a la Séquia

El quartet vocal Les Fourchettes actuarà a Sant Fruitós i a Manresa

El quartet vocal Les Fourchettes actuarà a Sant Fruitós i a Manresa / Imatge promocional

Regió7

Manresa

Més enllà de les lectures dels manifestos, els actes del Dia de la Dona, que se celebra el 8 de març, inclouen nombroses caminades i actuacions teatrals en clau femenina. També molta música, a vegades vinculada amb la gastronomia. Entre les propostes, també hi ha actes de reivindicació i divulgació de l'aportació de les dones, com una visita guiada a la Séquia que organitza l'Ajuntament de Santpedor.

BERGA

Dia Internacional de la Dona. Divendres, a les 13 h, a la plaça Sant Pere, lectura institucional del manifest. Dissabte, d‘11 a 14 h, a la plaça de la Pietat, activitat lúdica de jocs i dones. A les 19 h, al Teatre Municipal, teatre: La majordoma, amb Rosa Renom. Diumenge, a les 10 h, caminada conscient de dones actives. Cal fer inscripció. Places limitades. Dimarts, al Pavelló de Suècia, últim dia de l’exposició Emboscades. Dones i bosc. Dijous, a les 19.30 h, a l’Escola Municipal de Música, concert de dones compositores.

CASTELLBELL I EL VILAR

Dia Internacional de les Dones. Diumenge, a les 10.30 h, a l’església de la Sagrada Família de la Bauma, exposició Úniques a càrrec d’Andrea Martínez. Vermut solidari a càrrec dels Amics de l’Església de la Bauma. A les 11 h, concert de versions a càrrec de Xènia Delgado. A les 12 h, lectura del manifest institucional.

IGUALADA

8M. Divendres, a les 10 h, a la plaça de l’Ajuntament, lectura del manifest. Dissabte, a les 17 h, a l’Espai Cívic Centre, teatre-fòrum Dona migrant: el teatre de les cures. Accés lliure.

LLÍVIA

«Veus de dona a Llívia: del 1900 a avui». Diumenge, a les 10 h, a la sala de plens. Esmorzar intergeneracional de dones: espai de diàleg per compartir la memòria viva del poble.

MANRESA

Dia Internacional de les Dones. Dilluns, a les 19 h, a l’Espai Plana de l’Om. Acte institucional amb l’actuació del quartet vocal femení Les Fourchettes. Entrada lliure. Organització: Ajuntament de Manresa-SIAD.

NAVÀS

Caminada del Dia de la Dona. Diumenge, a les 10 h, inici des de la plaça de l’Ajuntament. 10 km. Arribada al parc de l’Estació amb vermut musical amb Lur. Preu: 5 euros. Inscripcions a entrades.navas.cat.

PUIGCERDÀ

Dia Internacional de la Dona. Diumenge, a les 17 h, a la sala d’actes del Museu Cerdà, projecció de la pel·lícula Sóc Dona i posterior taula-col·loqui. A les 21 h, al restaurant del Park Hotel, sopar de germanor amb activitats. Preu: 34 euros. Cal haver fet reserva. Organització: Associació Dones de Cerdanya.

SANT FRUITÓS DE BAGES

Dia de la Dona. Divendres, a les 12 h, a la plaça de la Vila, lectura del manifest institucional. Diumenge, a les 19 h, al Teatre Casal Cultural, espectacle Fem, cabaret a cappella a càrrec de Les Fourchettes. Entrades: 10 euros, anticipades; i 12 euros, a taquilla. A la venda a codetickets.com.

SANT JOAN DE VILATORRADA

Dia de la Dona. Divendres, a les 20.30 h, a Cal Gallifa, sopar per la igualtat. Cal portar plats per compartit. Després bingo musical amb nom de dona a càrrec de Cocoludic. Diumenge, a les 9.30 h, a l’Espai Jove, Women’s on Trails, cursa/caminada organitzada per les Guineus de Collbaix. 7,5 km. Per a totes les edats. A les 11.30 h, a la sala petita de Cal Gallifa, La filadora: teixint experiències, amb vermut per acabar.

Dia de la Dona. Dissabte, a les 17.30 h, a Cal Gallifa. Actuació de playback del grup artístic Les Oliveres. Sorteig d’una panera. Tires de 5 euros.

SANTPEDOR

Dia Internacional de la Dona Treballadora. Dissabte, a les 9 h, des de Cal Clarassó (oficina de turisme), visita guiada Les dones santpedorenques i la Séquia. Inscripcions a www.santpedor.cat. A les 14 h, a Cal Llovet, dinar popular del Ressò. Preu: 18 euros. Cal haver fet reserva. Diumenge, a les 17 h, a l’auditori del Convent de Sant Francesc, obra de teatre Sota teràpia de la companyia Paranys. Entrada gratuïta. A les 18 h, a Cal Llovet, ball amb Raül. Preu: 7 euros amb beguda. Organització: Ressò.

SOLSONA

Dia Internacional de les Dones. Diumenge, a les 9 h, des del passeig, 9a caminada Ens movem per les dones, iniciativa de l’Associació de Dones del Solsonès. 10 i 4,5 km. Preu: 5 euros (gratuït per als menors de 10 anys i sòcies). A les 13 h, davant la casa consistorial, lectura del manifest.

SÚRIA

Dia Internacional de les Dones. Divendres, a les 11 h, a la sala del Portal (edifici del Casinet del Poble Vell). Acte institucional: Tres dones de Súria: tres històries de guerra, amb projecció, lectura del manifest i taula rodona amb Magda Esquius, Joaquim Aloy i Miguel Gómez. Amb actuació musical, refrigeri i visita al Poble Vell. Cal fer inscripció a www.suria.cat/formularis. Diumenge, a les 9 h, des de la plaça Sant Joan, 5a Caminada de la Dona de Súria.

TEMES

TEMES
