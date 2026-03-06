Les fires i festes que no et pots perdre aquest cap de setmana
Consulta totes les propostes que ofereixen les comarques de la Catalunya central
Regió7
BOLVIR
Calçotada popular. Dissabte, a les 14 h, al local social. Preu: 26 euros, i 10 euros per a empadronats i residents. Cal haver fet inscripció.
CAPELLADES
Mercat d’antiguitats. Diumenge, de 10 a 15 h, a la plaça Catalunya. Parades amb antiguitats, artesania, col·leccionisme, joguines, quadres, monedes, llibres, mobles, discs, jocs... Es fa cada segon diumenge de mes. Organització: Amics de les Antiguitats de l’Anoia i Ajuntament de Capellades.
ESPARREGUERA
8a FiraPassió. Dissabte i diumenge, fira comercial medieval amb prop d’una vuitantena de parades d’alimentació, artesania, decoració, tèxtil i bellesa... i la programació de més d’una vintena d’activitats i espectacles. Dissabte, a les 11 h, a la plaça del Centre, inauguració de FiraPassió amb la participació de les passions de Cieszyn (Polònia), del Clot de Barcelona i d’Esparreguera. A les11 h, Teatrinu itinerant, a càrrec de Teatre Nu. A les 12.30 h, a la plaça del Centre, Els sabors de La Passió amb Maria Nicolau. A les 12.30 h, a la plaça de la Constitució, Entrada de Vermutalem, vermut musical. Organització: Barraka Alternativa d’Esparreguera. A les 17.30 h, escenificació itineant al carrer qual quadre de La Quitxalla. A les 18.30 h, a la plaça del centre, Tres pobles, una història: La Passió prendrà forma a través de les tradicions de Cieszyn (Polònia), del Clot de Barcelona i d’Esparreguera. A les 20 h, a la plaça del Centre, Suïcidi de Judes i ball de les fúries de l’infern, amb la Colla Diables Esparreguera. Tot seguit, mostra de lluïment amb els Polls Folls. A les 21 h, a la plaça del Centre, concert folk amb Coi dansem! A les 22.30 h, Bacchanalia, final de festa a càrrec del Dj Ciscu Batilles. Diumenge, a les 11.30 h, a la plaça del Centre, Coronat amb Passió amb La Petra Clown. a les 12 h, de la plaça de la Constitució al carrer dels Arbres, Crucificades World Race. Inscripcions a barrakaesparreguera1@gmail.com. A les 12 h, itinerant de tropes i tabals amb Xarop de Canya. A les 13.30 h, a la plaça del Centre, concert vermut amb els germans Jaume i Mariona Boladeras. A les 14.30 h, a la plaça de la Constitució, L’última fideuà. Preu: 10 euros. Venda de tiquets al Rebost del Montserratí i els divendres vespre al Casal Popular Les Canyes. A les 17 h, itinerant de tropes i tabals amb Xarop de Canya. A les 18 h, a l’església de Santa Eulàlia, concert del Cor i l’Orquestra de La Passió d’Esparreguera. Entrada lliure. Més informació a www.lapassio.net.
LLÍVIA
Tour de ciència dels Pirineus. Diumenge, tot el dia, davant de l‘escola. Activitats, tallers i exposicions sobre la gestió de l’aigua, el canvi climàtic i la biodiversitat dels Pirineus. Organització: Ajuntament de Llívia.
MONTSERRAT
Mil·lenari de Montserrat. Dissabtes, a les 20.15 h, a la basílica de Santa Maria, videomapatge Lux Splendens, una experiència immersiva. Reserva gratuïta a abadiamontserrat.cat/reserves. De diumenges a divendres, a les 15.15 h, a la basílica, videomapatge Lux Splendens, una experiència immersiva. Reserva gratuïta a abadiamontserrat.cat/reserves.
EL PONT DE VILOMARA
Festa del Contribuent. Divendres, a les 23 h, al centre cívic Evaristo de la Torre, concert de tribut a Queen amb Bulsara. Tot seguit, ball amb Dj. Dissabte, de 10 a 13 h, a la biblioteca, matinal de jocs de taula. A les 12 h, a la plaça de l’Ajuntament, trobada de penyes per al concurs de paelles. Hi haurà inflables de 12 a 14 i de 15 a 17 h. A les 15.30 h, a la plaça de l’Ajuntament, classe de salsa, batxata i animació. A les 16 h, a la plaça Major, audició de sardanes amb l’orquestra Rosaleda. A les 18 h, al centre cívic Evaristo de la Torre, concert del Contribuent amb l’orquestra Rosaleda. A les 23 h, ball del Contribuent amb l’orquestra Rosaleda. Diumenge, a les 10 h, a l’església, missa del Contribuent. A les 11.15 h, cercavila del pubillatge, acompanyats per l’Associació Cultural Actura. A les 12 h, a la plaça Major, proclamació del pubillatge i lectura del manifest del Dia Internacional de la Dona. A les 17 h, arribada del recaptador i cercavila amb la batucada Maracuyá. Al final es farà el sorteig del Contribuent. Dilluns, a les 17 h, al centre cívic Evaristo de la Torre, espectacle de màgia, humor i malabars i, tot seguit, taller de circ amb Espectacles Malaboig. Més informació a elpont.cat.
PUIGCERDÀ
Quinto dels Gegants i Grallers de la Vila de Puigcerdà. Diumenge, a les 16 h, al poliesportiu.
SANT VICENÇ DE CASTELLET
Festa de Sant Antoni Abat. Diumenge, a les 8 h, despertada. A les 9.15 h, al porxo de Cal Soler, concentració i esmorzar. A les 10 h, passejada musical. A les 11.45 h, repicada de campanes i, davant de l’església parroquial, benedicció de cavalls, cavalleries i tota classe d’animals. Tot seguit, cercavila i els Tres Tombs pel centre de la població acompanyats per la Banda de Música de la Sagrada Família de Cornellà de Llobregat. A les 18 h, a la sala de Cal Soler, ball de Sant Antoni amb Duet Solistes.
SANTPEDOR
Fira de les Gangues. Divendres i dissabte, botigues al carrer. Diumenge, de 10 a 14 h, a la plaça Gran U d’Octubre, parades. De 10.30 a 11.30 h, classe especial de pilates/estiraments en cadira amb ATemps. D’11.30 a 13 h, taller infantil de punt de llibre. Organització: CUSA.
Mercat de proximitat i de la rampoina. Dissabte, de 10 a 14 h, a la plaça Gran U d’Octubre. A les 12.30 h, concert amb Bluebell.
SOLSONA
22a Fira del Trumfo i la Tòfona i 11a Festa del Vi de Solsona. Dissabte i diumenge, a la plaça del Camp, amb 61 expositors, posarà en valor dos productes identitaris del territori com són el trumfo i la tòfona, al costat de la producció vitivinícola i gastronòmica de qualitat, així com del comerç local. Avui, a les 21.30 h, al restaurant El Solsonès, sopar maridatge. Cal fer reserva prèvia al 973 48 28 61. Dissabte, a partir de les 10 h, venda de trumfos i tòfones. D’11.30 a 13.30 h, jocs gegants tradicionals organitzats per El Sis. A les 12.30 h, concert amb The Velcros. A les 16.30 h, a la plaça Major, Fira del Petit Botiguer, actuacions musicals dels alumnes de l’Escola de Música Joan Roure i torneig d’escacs sub-14 organitzat pel Club d’Escacs l’Elefant de Solsona (inscripcions gratuïtes per WhatsApp al 609 369 439). A les 18 h, concurs de pelar trumfos, amb la col·laboració de Ganivets Pallarès, UBIC Solsona i Mick Speaker. A les 18.30 h, a la sala polivalent, concert The Eric Clapton Experience. Entrades a ticketmaster.es. A les 20 h, concert amb Evil Rosebud feat. Chanice Vreza. Diumenge, a partir de les 10 h, venda de trumfos i tòfones. A les 12 h, exhibició de ball amb Bon Hop de Swing i música en directe a càrrec d’Agustí Burriel swing&blues 4 (en cas de pluja, a la sala polivalent). A la sala de plens, acte d’Homenatge Premi Bufet 2026. 11a Festa del Vi de Solsona: dissabte, d’11.30 a 14 i de 17 a 21.30 h; i diumenge, d’11.30 a 14 h, amb cellers de diferents denominacions d’origen catalanes, així com els vins del Solsonès. L’oferta es completarà amb tastets gastronòmics. Més informació a firadesolsona.cat.
