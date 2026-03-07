Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Plans cap de setmanaAgenda 8-MPacte Junts-AvençAlbert EstiarteBorrasca ReginaToni ElíasBaxi Manresa
instagramlinkedin

10 € de descompte per anar a veure 5 Elements al Teatre Conservatori

Quartet vocal i piano

Quartet vocal i piano

Quatre destacats cantants de la lírica catalana, acompanyats pel pianista Stanislav Anguelov, presenten un concert poc habitual amb obres de Schubert, Brahms, Guastavino i Toldrà. El programa inclou els quartets de Schubert, les ‘Cançons gitanes’ de Brahms, les evocadores 'Indianas' de Guastavino i algunes cançons d’Eduard Toldrà arranjades per Jordi Domènech. El concert comptarà amb la soprano Marta Mathéu, la mezzosoprano Mireia Pintó, el tenor Roger Padullés, el baríton Joan Martín-Royo i el pianista Anguelov. Una proposta musical de gran qualitat i raresa. Podeu gaudir d'aquest espectacle el diumenge 15 de març de 2026 a les 18 h. Al Teatre Conservatori de Manresa.

Podeu recollir les entrades a les nostres oficines o bé trucar al 93 877 22 33 en horari d’atenció al públic. Promoció limitada.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents