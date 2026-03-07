10 € de descompte per anar a veure Pepe Rivero i Girona Jazz Project Big Band al Teatre Kursaal

Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

El Club del Subscriptor ofereix als seus socis 10€ de descompte per veure Pepe Rivero i Girona Jazz Project Big Band. La Girona Jazz Project Big Band s'uneix al pianista cubà Pepe Rivero per oferir un concert vibrant que fusiona l'elegància del jazz amb l'energia dels ritmes afrocubans. Dirigit per Rivero, l'espectacle presenta arranjaments potents, improvisacions brillants i una gran escènica, portant la Big Band a una nova dimensió de sofisticació i energia. El concert, que es podrà gaudir al Kursaal, comptarà amb la participació especial de la saxofonista i cantant manresana Aina López Pla, guanyadora de la beca al talent emergent de la Fundació Cultural Latin Grammy i estudiant al Berklee College of Music. No us perdeu l'espectacle! Divendres 13 de març a les 20 h. Sala Gran del Teatre Kursaal de Manresa.

Podeu recollir les entrades a les nostres oficines o bé trucar al 93 877 22 33 en horari d’atenció al públic. Promoció limitada.

