16 € de descompte per veure Forever Tango al Teatre Kursaal
El Club del Subscriptor ofereix als seus socis 16€ de descompte per veure Forever Tango, dirigit per Luis Bravo. Forever Tango arriba a Manresa amb una producció genuïnament novaiorquesa, després d’haver estat cinc temporades a Broadway. L’espectacle, creat i dirigit per Luis Bravo, compta amb deu ballarins argentins i una orquestra de set músics en directe, i ens convida a conèixer la història del tango des dels barris baixos de Buenos Aires al segle XIX. Amb passió i malenconia, el tango ha conquerit el món, i ara al Kursaal, podrem gaudir d’aquest espectacular homenatge a la dansa que ha emocionat més de vuit milions d’espectadors. L'espectacle tindrà lloc el divendres 20 de març de 2026 a les 20 h, a la sala Gran del Teatre Kursaal de Manresa.
Podeu recollir les entrades a les nostres oficines o bé trucar al 93 877 22 33 en horari d’atenció al públic. Promoció limitada.
