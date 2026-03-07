Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Plans cap de setmanaAgenda 8-MPacte Junts-AvençAlbert EstiarteBorrasca ReginaToni ElíasBaxi Manresa
instagramlinkedin

6 € de descompte per veure Xesco Boix, encara ens en cantes al Teatre Conservatori

Xesco Boix presenta Encara ens en cantes

Xesco Boix presenta Encara ens en cantes

El Club del Subscriptor ofereix als seus socis 6€ de descompte per veure Xesco Boix, que presenta Encara ens en cantes. La Cia. Els cinc dits de la mà, creada per Xesco Boix, va ser pionera a Catalunya en l’animació infantil. Després de l'edició del llibre-cançoner Els cinc dits d’una mà (1984) i el disc Som de pas (1985), els membres del grup han continuat amb projectes individuals i homenatges a Boix, mantenint viu el seu llegat. Ara, al Teatre Conservatori, es presentarà un espectacle per a tota la família, on es revisitaran les cançons d’aquest grup emblemàtic i es recordarà la figura de Xesco Boix amb un gran concert. Podeu gaudir d'aquest espectacle el dissabte 14 de març de 2026 a les 17:30 h. Al Teatre Conservatori de Manresa.

Podeu recollir les entrades a les nostres oficines o bé trucar al 93 877 22 33 en horari d’atenció al públic. Promoció limitada.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents