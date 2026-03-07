6 € de descompte per veure Xesco Boix, encara ens en cantes al Teatre Conservatori
El Club del Subscriptor ofereix als seus socis 6€ de descompte per veure Xesco Boix, que presenta Encara ens en cantes. La Cia. Els cinc dits de la mà, creada per Xesco Boix, va ser pionera a Catalunya en l’animació infantil. Després de l'edició del llibre-cançoner Els cinc dits d’una mà (1984) i el disc Som de pas (1985), els membres del grup han continuat amb projectes individuals i homenatges a Boix, mantenint viu el seu llegat. Ara, al Teatre Conservatori, es presentarà un espectacle per a tota la família, on es revisitaran les cançons d’aquest grup emblemàtic i es recordarà la figura de Xesco Boix amb un gran concert. Podeu gaudir d'aquest espectacle el dissabte 14 de març de 2026 a les 17:30 h. Al Teatre Conservatori de Manresa.
Podeu recollir les entrades a les nostres oficines o bé trucar al 93 877 22 33 en horari d’atenció al públic. Promoció limitada.
