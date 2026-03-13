Catorze plans diferents per sortir de casa aquest cap de setmana a la Catalunya central
De la Transèquia al FineArt d'Igualada, la regió central ofereix propostes ben diverses per al cap de setmana del 13 al 15 de març
Regió7
Manresa
BERGA
- Berga Antic. Dissabte, de 10 a 14 h, al passeig de la Pau, sobre la benzinera. Fira d’antiguitats i col·leccionisme que es fa cada segon dissabte de mes.
- 8a Caminada solidària contra el càncer infantil. Diumenge, a les 10 h, sortida des de la plaça de la Font del Ros de la caminada a benefici de l’hospital Sant Joan de Déu de Barcelona. Recorregut de 6 km per la Serra de Noet. En finalitzar, esmorzar calent. Cal haver fet inscripció. Organització: Ginkgo, Associació de Persones Afectades de Càncer al Berguedà, amb la col·laboració de l’Ajuntament de Berga i Bergacomercial.
ESPARREGUERA
- La Passió. És un espectacle centenari de la cultura popular que es reinventa amb una posada en escena amb tecnologia d’avantguarda i orquestra i cor en directe. Dues opcions: la tradicional, de matí i tarda, i un nou format de 2 hores i mitja de durada. Format tradicional: diumenges 15, 22 i 29 de març, de 10.30 a 12.45 h, primera part: Vida pública de Jesús. De 15.30 a 17.45 h, segona part: Passió, mort i resurrecció. Nou format: divendres 3 d’abril, a les 10.30 h; dissabte 11, a les 18 h; diumenge 12, a les 10.30 h; dissabte 18, a les 18 h; i diumeng, a les 10.30 h; i divendres 1 de maig, a les 10.30 h. Entrades: 20 euros. Consultar descomptes. A a venda a www.lapassio.net.
IGUALADA
- 14è FineArt. Fins al 22 de març, festival de fotografia amb 35 exposicions distribuïdes en 14 espais i 36 activitats paral·leles. Enguany es posa en focus en el concepte de comunitat. Programació: dissabte, a les 12 h, a Cal Boyer-Museu de la Pell, Recórrer la ciutat: recorregut urbà per les intervencions de Roger Serrat-Calvó i Cecília Coca. A les 17 h, al local de l’Agrupació Fotogràfica d’Igualada, veredicte del 10è Ral·li FineArt. A les 18 h, a l’Adoberia, visita comentada: VI-No cometràs actes impurs, a càrrec de Jordi V. Pou. A les 19.30 h, a l’Escorxador, visita comentada: Murs de pedra seca, a càrrec de Sebastià Caus. Diumenge, a les 11 h, al local de l’Agrupació Fotogràfica d’Igualada, taller de fotografia de dansa: De l’escenari al projecte personal, part teòrica a càrrec de Jordi Vidal. Preu: 20 euros, i 15 per als socis AFI. Cal fer inscripció a fineartigualada@gmail.com. A les 12.30 h, a la Biblioteca Central, visita comentada: El plaer de mirar, a càrrec de Sigfrid Casals. A les 17 h, al local de l’Agrupació Fotogràfica d’Igualada, performance: Vanishing Act, a càrrec de la ballarina Clàudia Auzinger sobre projeccions i videos de Jordi Vidal. A les 17.30 h, al local de l’Agrupació Fotogràfica d’Igualada, taller de fotogafia de dansa: De l’escenari al projecte personal, part pràctica amb l’alumnat de l’escola de dansa Q-arts dins d’un iglú de vent, a càrrec de Jordi Vidal. Dijous, a les 19 h, a La Teneria, visita comentada: La Cultural, a càrrec de Xavi Méndez: i recital poètic de Josep Pedrals. Més informació a fineartigualada.cat. Organització: Ajuntament d’Igualada i Agrupació Fotogràfica d’Igualada (AFI).
MANRESA
- Fira del Llibre Infantil i Juvenil en Català de Manresa. Dissabte, de 10 a 19 h, en espais interiors i exteriors del campus universitari, estands de llibreries, presentacions de llibres, tallers d’escriptura i il·lustració, mostra de glosa, racons de narració de contes i jocs de falda... A les 10 h, a l’edifici FUB4, Contes al Lab 0_6 cada mitja hora (cal inscripció prèvia). A les 10.30 h, a l’espai escenari, Fil de contes a càrrec de Vivim del cuentu: Els misteris de la Tieta Remei, per a infants a partir de 3 anys. Sota els porxos, davant de la Upetita, Llibre gegant amb Maria Navarrete. A l’aula-taller de l’edifici FUB4, trobada de mediadors de clubs de lectura amb Tàndem LIJ i la col·laboració de l’IBBYcat (cal inscripció prèvia). A la Upetita, Jocs de falda, taller per a famílies (cal inscripció prèvia). A les 11 h, a l’espai tallers, taller de manga promogut per la llibreria Abacus: El Club dels Prodigis amb Nil López i Èric Moral. A les 11.15 h, a l’aula seminari 2_1 de l’edifici FUB4, club de lectura juvenil de la biblioteca del Casino de Manresa (només per a membres). A les 11.30 h, a l’espai escenari, Fil de contes a càrrec de Vivim del cuentu: Contes desexplicats, per a infants a partir de 6 anys. A les 11.45 h, sota els porxos, davant de la Upetita, reconeixement a l’autora del cartell de la Fira. A les 12 h, a la Upetita, Jocs de falda: taller per a famílies (cal inscripció prèvia). A les 16 h, a l’amfiteatre, davant de la Upetita, conte El Marcel Contaire, a càrrec de Manel Justícia. A l’aula seminari 2_1 de l’edifici FUB4, taller d’escriptura creativa a càrrec de la llibreria Downtown per a infants de 10 a 14 anys (cal inscripció prèvia). A les 16.30 h, a l’espai tallers, taller de manualitats a càrrec del CAE. A les 17 h, a l’espai escenari, mostra de glosa a càrrec de Cor de Carxofa. A l’aula seminari 2_1 de l’edifici FUB4, Pipi, la nena més forta del món, activitat creativa a partir d’una lectura en veu alta. A càrrec de la llibreria Downtown per a infants de 6 a 9 anys (cal inscripció prèvia). A les 18 h, a l‘espai escenari, espectacle final Karibú!, a càrrec de Carles Cuberes. Racó dels autors i autores: a les 10.30 h, Alba Llobet presenta Un estel al cel de Vallfogona. A les 11 h, Araceli López presenta Guiunara. Poemes per a nens i nenes. A les 11.30 h, Eva Ferrer presenta La petita Petra. A les 12 h, Manel Justícia presenta El senyor Bonjan i el barret màgic. A les 12.30 h, Quim Crusellas presenta Les cruentes batalles de la reina Xinxeta, amb Marina Llompart, editora de La Galera. A les 13 h, Roser Rojas i Joan Ros presenten Un ou de xocolata amb sorpresa i La bruixa Pampanes al forn de Cabrianes. Beatrice Nyffenegger i Roser Rojas presenten El viatge d’en Sergi. A les 13.30 h, Jèssica Haldon presenta La Bruna salta muntanyes. A les 16 h, Jordi Piñero presenta L’Ona descobreix el món de les energies. A les 16.30 h, Núria Closas presenta Contes de Llum. A les 17 h, Josep Noguera presenta Àngels de Llum. A les 17.30 h, Núria Albesa presenta Jeff i Pip: La festa d’aniversari, Jeff i Pip: Un canvi d’arbre i Jeff i Pip: El congrés d’aglans. Més informació: llibre-infantil-juvenil-catala.umanresa.cat. Organització: Ajuntament de Manresa, Plataforma per la Llengua i UManresa.
- Festa Major del Poble Nou. Dissabte, de 10 a 14 h, al carrer de la Font del Gat, 4t Mercat Donem-li una nova vida. De 10 a 14 h, 66a edició del concurs de dibuix infantil i juvenil, amb el tema: El nostre barri. De 3 a 15 anys. Del 17 a 20 de març, de 17 a 19 h, i dissabte 21 de març, d’11 a 13 h, exposició al local de l’associació de veïns (Flor de Lis, 22). L’entrega de premis es farà el diumenge 22 de març, a les 12.30 h, a la plaça Mossèn Vidal. Diumenge, a les 9 h, sortida des del carrer Font del Gat cantonada amb carrer Dante, de la caminada popular fins a Joncadella i tornar. Cal dur esmorzar i aigua. Activitat oberta a tothom. Organització: Associació de Veïns del Poble Nou.
- 42a Transéquia. Diumenge, jornada esportiva, familiar i solidària que recorre el camí de la Séquia i uneix esport, natura i compromís social. Més informació i inscripcions a les webs www.transequia.cat i www.gesport.cat. Ho organitza: Parc de la Séquia, Fundació Aigües de Manresa-Junta de la Séquia.
- Centenari de la Penya Ciclista Bonavista. Avui, a les 19 h, a l’Espai Plana de l’Om, presentació del llibre Penya Ciclista Bonavista 1926-2026. El batec d’una gran família, de Josep Massanés. Entrada lliure. Dissabte, a les 12 h, a la plaça Bonavista, inauguració del monument per commemorar el centenari. Dilluns, a les 19 h, a la biblioteca del Casino, inauguració de l’exposició dels 100 anys de la Penya Ciclista Bonavista.
MONTSERRAT
- Mil·lenari de Montserrat. Dissabtes, a les 20.15 h, a la basílica de Santa Maria, videomapatge Lux Splendens, una experiència immersiva. Reserva gratuïta a abadiamontserrat.cat/reserves. De diumenges a divendres, a les 15.15 h, a la basílica, videomapatge Lux Splendens, una experiència immersiva. Reserva gratuïta a abadiamontserrat.cat/reserves.
OLESA DE MONTSERRAT
- La Passió. S’ofereix un espectacle totalment nou, amb una potent posada en escena i una durada més breu. Una proposta a càrrec del poble amb gairebé 500 anys d’història. Diumenge 15 de març, a les 11 h; dissabte 21, a les 18 h; dissabte 28, a les 18 h; divendres 3 d’abril, a les 11 h; diumenge 12, a les 11 h; diumenge 19, a les 11 h; dissabte 25, a les 18 h; i divendres 1 de maig, a les 11 h. Durada prevista: 2 hores i 15 minuts, amb dues parts i entreacte. Entrades: 22 euros. Consultar descomptes. A la venda a www.lapassio.cat.
EL PONT DE VILOMARA
- Festa del Contribuent. Diumenge, a les 12 h, a la plaça de l‘Ajuntament, trobada de penyes amb concurs de paelles. Cal apuntar-se prèviament a l’ajuntament. De 12 a 14 i de 15 a 17 h, inflables. A les 17 h, sortida des del centre cívic de la cercavila del recaptador amb pluja de bitllets i batucada. En arribar a la plaça de l’Ajuntament, sorteig del recaptador. Els actes s’han reprogramat a causa de la meteorologia.
PUIGCERDÀ
- Quinto dels Gegants i Grallers de la Vila de Puigcerdà. Diumenge, a les 16 h, al poliesportiu.
SANT FRUITÓS DE BAGES
- Calçotada jove. Dissabte, a les 12 h, al Bosquet. Amb bingo musical, vermut i concert amb Tremenda Farra i Pd Pinyones. Preu: 6 euros, i 10 euros per als majors de 35 anys.
SANTPEDOR
- 3a Calçotada popular de Ca la Teia. Dissabte, a partir de les 12 h, a la plaça de l’Església. Més informació i reserva de tiquets a l’Instagram @ca_la_teia.
- Diada castellera d’inici de temporada. Diumenge, a les 12 h, a la plaça de la Font. Amb les colles convidades Castellers de Vacarisses, Guillats de la Selva i Castellers de Sant Feliu. Organització: associació Castellers de Santpedor.
