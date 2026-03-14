12 € de descompte per anar a veure Txabi Franquesa al Teatre Conservatori
El Club del Subscriptor ofereix als seus socis 12€ de descompte per veure Txabi Franquesa. Escocía és un monòleg d’humor de Txabi Franquesa que reflexiona de manera divertida sobre el pas del temps. L’humorista parla de la seva “coïssor generacional” com a home de quaranta anys que se sent jove però veu que s’acosta més a la vellesa. Amb humor fresc i directe, comparteix el seu debat entre optimisme i pessimisme mentre fa riure el públic. Podeu veure aquest espectacle el dissabte 21 de març a les 20 h. Al Teatre Conservatori de Manresa.
Podeu recollir les entrades a les nostres oficines o bé trucar al 93 877 22 33 en horari d’atenció al públic. Promoció limitada.
