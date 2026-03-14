6€ de descompte per anar a veure Canta Gran al Teatre Kursaal
El Club del Subscriptor ofereix als seus socis 6€ de descompte per veure Canta Gran. Canta Gran torna amb la nova edició ‘A la ciutat’, és un concert coral protagonitzat per cantaires de cors de Manresa i comarca. L’obra està formada per onze cants que expliquen la història d’un lloc que, amb el pas del temps, passa de ser un petit mas construït amb pedres d’un riu a convertir-se en una metròpoli habitada per persones molt diverses. Al llarg del concert es mostren diferents moments de la vida de la ciutat, amb etapes d’harmonia i de guerra, d’il·lusions i de decepcions. El cor representa les pedres que narren la història i l’evolució de la ciutat, mentre que dos solistes interpreten les experiències i emocions dels seus habitants. La música uneix amb força i sensibilitat la vida dels humans amb l’existència material de les pedres. L'espectacle tindrà lloc el diumenge 22 de març, a les 12 h i 18 h. A la sala Gran del Teatre Kursaal de Manresa.
Podeu recollir les entrades a les nostres oficines o bé trucar al 93 877 22 33 en horari d’atenció al públic. Promoció limitada.
- Sílvia Caballol ensenya la casa on viu amb l'exbisbe Xavier Novell després de fer-hi reformes
- Així és el dúplex de 170 metres quadrats on viuen Sílvia Caballol i l'exbisbe Xavier Novell
- L’estany de l’Estany reneix per uns dies
- Eduard Sallent, excap dels Mossos d'Esquadra, ja té nova feina al sector privat
- Descobreixen barberies a la Seu d'Urgell que servien com a dormitoris il·legals
- Sant Fruitós pagarà 422.000 euros a la residència per haver-li negat el canvi de tarifes
- «L’absentisme ens està generant molts problemes a tot el sector»
- Necrològiques del 13 de març del 2026