Entrades gratuïtes per veure L'Illa del Tresor al Teatre Conservatori
El Club del Subscriptor ofereix als seus socis entrades gratuïtes per veure L'Illa del Tresor. L’Illa del Tresor explica la història d’uns pirates que busquen el gran tresor d’un antic i temible pirata. El protagonista és en Jim, un noi que ajuda la seva mare en una taverna i que acaba implicat en una aventura plena de pirates, vaixells i illes desertes. Durant el viatge, haurà d’afrontar perills, distingir entre el bé i el mal i descobrir què significa realment el veritable tresor. Podeu gaudir de l'espectacle familiar el diumenge 22 de març a les 18 h, al Teatre Conservatori de Manresa.
Podeu recollir les entrades a les nostres oficines o bé trucar al 93 877 22 33 en horari d’atenció al públic. Promoció limitada.
