Quines fires i festes es fan aquest cap de setmana a la Catalunya central?
Consulta totes les propostes que se celebren els pròxims dies a les comarques centrals
Regió7
ESPARREGUERA
La Passió. És un espectacle centenari de la cultura popular que es reinventa amb una posada en escena amb tecnologia d’avantguarda i orquestra i cor en directe. Dues opcions: la tradicional, de matí i tarda, i un nou format de 2 hores i mitja de durada. Format tradicional: diumenges 22 i 29 de març, de 10.30 a 12.45 h, primera part: Vida pública de Jesús. De 15.30 a 17.45 h, segona part: Passió, mort i resurrecció. Nou format: divendres 3 d’abril, a les 10.30 h; dissabte 11, a les 18 h; diumenge 12, a les 10.30 h; dissabte 18, a les 18 h; i diumenge 26, a les 10.30 h; i divendres 1 de maig, a les 10.30 h. Entrades: 20 euros. Consultar descomptes. A la venda a www.lapassio.net.
IGUALADA
14è FineArt. Fins al 22 de març, festival de fotografia amb 35 exposicions distribuïdes en 14 espais i 36 activitats paral·leles. Enguany es posa en focus en el concepte de comunitat. Programació: dissabte i diumenge, de 10 a 21 h, al Museu de la Pell-Cal Boyer, FineArt Fotollibre: mercat de fotollibres i fotografia. Dissabte, a les 19 h, a la ronda del Rec, 61 (adoberia Domènech), actuació visual i sonora Dissonant skies, a càrrec de Ghinwa Daher i Ghenwa (noiré) Abou Fayad. Gratuït (excepte el sopar amb menjar libanès solidari, en efectiu). En col·laboració amb l’espai cultural Konvent, del Berguedà. Diumenge, a les 12 h, a Cal Boyer - Museu de la Pell, visita comentada: Together, a càrrec d’Elisenda Pons. A les 18 h, a l’Escorxador, visita comentada: En directe, a càrrec de Francesc Fàbregas. A les 19.30 h, a l’Escorxador, cloenda del FineArt 2026 amb el concert de Summer Party Band i lliurament de premis del 10è Ral·li FineArt. Més informació a fineartigualada.cat. Organització: Ajuntament d’Igualada i Agrupació Fotogràfica d’Igualada (AFI).
Festa del 31è aniversari de l’espectacle «De collita pòpia». Dissabte, a les 10.30 h, al Centre Cívic de Fàtima. Acte amb actuacions de diversos grups de ball del centre i d’entitats col·laboradores. Gratuït.
MANRESA
Festa Major del Poble Nou. Divendres, de 17 a 19 h, i dissabte, d’11 a 13 h, exposició al local de l’associació de veïns (Flor de Lis, 22) del 66a edició del concurs de dibuix infantil i juvenil, amb el tema: El nostre barri. De 3 a 15 anys. L’entrega de premis es farà diumenge, a les 12.30 h, a la plaça Mossèn Vidal. Dissabte, de 17 a 19.30 h, a la plaça Mossèn Vidal, inflables. A les 18 h, xocolatada amb coca. De 19 a 21.15 h, ball amb Duet Solistes. Hi haurà botifarra amb pa amb tomàquet. Diumenge, de 10 a 14 h, al carrer Sant Josep, mercat artesà i de comerç. A partir de les 9 h, a la plaça Mossèn Vidal, botifarrada i pa torrat. D’11 a 13.30 h, escacs a l’aire lliure. D’11.45 a 12.30 h, Posa’t en marxa amb Movefance. De 10 a 13 h, al carrer Sant Josep, l’equip Dynamics de la UPC de Manresa exposarà la seva feina en el desenvolupament d’un monoplaça. A les 9 h, al carrer Sant Josep, plantada de la 36a trobada gegantera amb la participació de 7 colles. A les 11.30 h, cercavila pels carrers del barri. A els 12.45 h, entrada a la plaça Mossèn Vidal i mostra de balls. Organització: Associació de Veïns i Veïnes del Poble Nou.
9enes Jornades Gastronòmiques del Camí Ignasià. Els productes de la terra, els productors i la cuina del Bages i dels territoris que conformen el Camí Ignasià esdevindran els principals atractius i protagonistes al claustre del Museu del Barroc de Catalunya, amb tastos guiats i demostracions de cuina en directe, un mercat de productors, bar a vins i tastets, visites en clau gastronòmica al mateix Museu del Barroc i jocs infantils. Dissabte, de 10.30 a 15 i de 17 a 20 h; i diumenge, de 10.30 a 15 h. Organització: Manresana d’Actius Turístics, Museus i Fires i l’Ajuntament de Manresa. Més informació i inscripcions a www.manresaturisme.cat.
Portes obertes a l’Anònima renovada. Dissabte i diumenge, de 10 a 13 h, jornades de portes obertes per descobrir el resultat de la primera fase de la rehabilitació que ha transformat l’edifici per dins conservant la seva essència modernista. Cal fer inscripció prèvia a l’oficina de turisme o a manresaturisme.cat.
Cursa de la Dona-Memorial Txell Fusté. Diumenge, a les 10.30 h, amb sortida i arribada a la plaça de les Oques, prova esportiva interurbana de 5 km, en el marc del programa del Dia Internacional de la Dona a Manresa. Els 1.000 dorsals ja s’han exhaurit. Només resten dorsals per a les curses infantils (5 euros). A partir de les 10 h, sessió d’escalfament. Després de la cursa: enlairament de globus, actuacions de Les Vilatukades i exhibicions. Més informació: www.cursadonamanresa.com o presencialment al Vela Club Fitness.
34a Fira de l’Estudiant. Dimarts i dimcres, de 9a 14 i de 15.30 a 19 h; i dijous, de 9 a 14 h, al Museu de l’Aigua i el Tèxtil. Espai d’orientació acadèmica, formativa i ocupacional que dona un pes específic a l’oferta educativa de les comarques del Bages i el Moianès. Més informació a www.firaestudiant.cat.
MOIÀ
Ordir-Poemes al Parc. Dissabte, d’11 a 14 h, recorregut poètic i artístic (música, dansa, acció pictòrica) pel parc municipal, a càrrec de les parelles artístiques: Miracle Sala i Enric Rodó, Neus P. Cirera i Escola de Dansa Somnis, Xavi Lloses i Josep Pedrals, Raquel Santanera i Espectre, Sònia Moya i Espai Musical, Jana Clapés Serradesanferm i Espai Musical. En paral·lel se celebrarà la 94a trobada d’sketch itinerant del Moianès, a càrrec del Cercle Artístic. Hi haurà venda de llibres i servei de barra. Més informació a acobert.cat.
MONISTROL DE MONTSERRAT
Ladies on Road. Dissabte, a les 9.30 h, obertura del recinte. A les 11.30 h, inici de la ruta migdia, d’unes 2 hores pel Bages i l’entorn de Montserrat. A les 14 h, signatura de llibres a càrrec dels autors a la vela de la llibreria. A les 15.30 h, demostració d’airbag. A les 16 h, taula rodona La dones i les motos, amb testimonis i experiències. A les 17.30 h, presentació del nou llibre d’Agustí Carmona. A les 18.30 h, ruta de posta de sol a Montserrat, que inclourà la visita a la basílica. A les 21.30 h, sorteig. A les 22.30 h, concert de The Vinylics. Diumenge, a les 10 h, comiat amb esmorzar motard. Més informació: madmonistrol.cat.
MONTSERRAT
Mil·lenari de Montserrat. Dissabtes, a les 20.15 h, a la basílica de Santa Maria, videomapatge Lux Splendens, una experiència immersiva. Reserva gratuïta a abadiamontserrat.cat/reserves. De diumenges a divendres, a les 15.15 h, a la basílica, videomapatge Lux Splendens, una experiència immersiva. Reserva gratuïta a abadiamontserrat.cat/reserves. Dissabte, a les 9.30 h, cercavila de la trobada de balls de bastons. A les 12 h, a la plaça Santa Maria, ballada de les colles.
OLESA DE MONTSERRAT
La Passió. S’ofereix un espectacle totalment nou, amb una potent posada en escena i una durada més breu. Una proposta a càrrec del poble amb gairebé 500 anys d’història. Dissabte 21, a les 18 h; dissabte 28, a les 18 h; divendres 3 d’abril, a les 11 h; diumenge 12, a les 11 h; diumenge 19, a les 11 h; dissabte 25, a les 18 h; i divendres 1 de maig, a les 11 h. Durada prevista: 2 hores i 15 minuts, amb dues parts i entreacte. Entrades: 22 euros. Consultar descomptes. A la venda a www.lapassio.cat.
SANT FRUITÓS DE BAGES
Mercat de la Terra. Dissabte, de 10 a 14 h, al Cobert de la Màquina de Batre. A les 10 h, tastet de producte de temporada: els espinacs. A les 11 h, Menú de contes, activitat infantil amb Manel Justícia. A les 12 h, veredicte del concurs de músics i vermut musical, amb els músics guanyadors del concurs. S’hi han presentan 21 formacions.
SANT LLORENÇ DE MORUNYS
26a Calçotada popular de la Vall de Lord. Dissabte, a les 13 h, vermut musical. A les 14 h, calçotada popular. Tiquets exhaurits. A les 16 h, concert amb Jacob Comellas.
SANT VICENÇ DE CASTELLET
Qu4tre Estacions, cicle culturalment festiu. Diumenge, a les 11.30 h, a la plaça de l’Ajuntament, espectacle familiar La ballaruca! de la companyia Ai Carai! A les 12.45 h, vermut musical amb les versions i rumba de Dantuvi.
SOLSONA
Dia Mundial de la Poesia. Dissabte, ruta poètica pel centre històric: Solsona: espais singulars, veus poètiques. A les 10.30 h, a la plaça de Ramon Llumà, espectacle familiar Em dic Miquel i soc poeta!, a càrrec de Caro Von Adrend. A les 11 .30 h, a la plaça Sant Isidre, conversa entre la periodista Anna Montraveta i el cantant Guillem Gisbert. A les 12.30 h, a la plaça de Palau, recital sobre Blai Bonet i Clementina Arderiu, a càrrec dels poetes Carles Rebassa i Laia Malo. Amb maridatge de vins del Solsonès amb la sommelier Anna Castillo.
20è aniversari de La Fura. Dissabte, a les 12.30 h, a la plaça Sant Pere, vermut amenitzat per Les Argelagues i inauguració d’un mural participatiu. A les 14 h, dinar popular amb Cu, Co. Cal fer reserva en línia. A les 16 h, taller infantil de contacontes i manualitats per Palestina. A les 17.30 h, xerrada Passat, present i futur del Casal, amb membres de La Fura i la Xarxa de Casals i Ateneus dels Països Catalans A les 19.30 h, ballada de gegants de Bertrans. A les 21 h, sopar popular d’entrepans. A les 22.30 h, espectacle de foc a càrrec dels diables La Xera, el drac de Bertrans i La Percuteria. A les 23 h, concert de la banda local de post-punk Incendi Kif i de Les Absentes.
SÚRIA
Suriatrastos. Dissabte, de 9.30 a 14 h, a la plaça de la Serradora. Mercat mensual d’intercanvi i venda d’objectes de segona mà. Més informació: www.suria.cat/suriatrastos. Organització: Ajuntament de Súria.
Caramelles. Diumenge, a partir de les 12 h, al parc municipal Macary i Viader, vermut caramellaire. A les 12 h, actuació de La Trup Duet. A les 14 h, dinar. Cal fer inscripció prèvia. A les 15.30 h, bingo. A les 16.30 h, actuació de The Velcros.
