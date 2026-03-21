12€ de descompte per veure Honestedat al Teatre Kursaal
El Club del Subscriptor ofereix als seus socis 12€ de descompte per veure Honestedat de Francesc Cuéllar. Una actriu veterana es nega a rodar una escena de nu i provoca un conflicte amb el seu jove director i amic, posant en risc la seva relació. Aquest duel interpretatiu, amb Míriam Iscla i Dafnis Balduz, explora el consentiment, el poder i l’honestedat artística dins del món audiovisual, enfrontant ideals amb emocions com l’amistat, l’estima i l’ambició. Amb aquest muntatge el Kursaal s’afegeix a la celebració del Dia Mundial del Teatre. Podeu gaudir de l'espectacle el dissabte 28 de març a les 20 h, a la Sala Gran del Teatre Kursaal de Manresa.
Podeu recollir les entrades a les nostres oficines o bé trucar al 93 877 22 33 en horari d’atenció al públic. Promoció limitada.
