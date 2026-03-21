14€ de descompte per anar a veure Giselle al Teatre Kursaal
El Club del Subscriptor ofereix als seus socis 14€ de descompte per veure Giselle. El Ballet de Barcelona torna al Kursaal amb Giselle, un dels grans ballets romàntics, en una nova producció que manté l’essència original però amb una mirada actual. Amb coreografia de Leandro Pérez Sanabria i influència del Ballet Nacional de Cuba, l’obra narra una història d’amor, traïció i redempció. Aquesta versió aposta per una posada en escena cuidada i sensible, combinant tradició i frescor per reinterpretar un clàssic de la dansa. L'espectacle tindrà lloc el divendres 27 de març a les 20 h, a la Sala Gran del Teatre Kursaal de Manresa.
Podeu recollir les entrades a les nostres oficines o bé trucar al 93 877 22 33 en horari d’atenció al públic. Promoció limitada.
