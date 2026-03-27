Quinze fires i festes que no et pots perdre aquest cap de setmana a la Catalunya central
Consulta totes les propostes per sortir de casa amb la parella, amics o família
BERGA
Primavera Ciclista. Divendres i dissabte, al carrer Major i al Barri Vell, Radi Mercat de l’Esport, amb botigues efímeres especialitzades en locals del carrer Major. Dissabte, a les 12.45 h, sortida de l’etapa de la Volta Catalunya des de la plaça Viladomat. A partir de les 13 h, a la Font Negra, inici de la Fan Zone, amb pantalla gegant i oferta gastronòmica de l’Agència de Desenvolupament del Berguedà. Animació musical i cultural al llarg de tota la pujada al santuari de Queralt. Acabada l’etapa, al carrer Major i Barri Vell, La Tapa de l’Etapa, a càrrec de restauradors del Berguedà (4 euros), amb ambientació musical i comercial.
ESPARREGUERA
La Passió. És un espectacle centenari de la cultura popular que es reinventa amb una posada en escena amb tecnologia d’avantguarda i orquestra i cor en directe. Dues opcions: la tradicional, de matí i tarda, i un nou format de 2 hores i mitja de durada. Format tradicional: diumenge 29 de març, de 10.30 a 12.45 h, primera part: Vida pública de Jesús. De 15.30 a 17.45 h, segona part: Passió, mort i resurrecció. Nou format: divendres 3 d’abril, a les 10.30 h; dissabte 11, a les 18 h; diumenge 12, a les 10.30 h; dissabte 18, a les 18 h; i diumenge 26, a les 10.30 h; i divendres 1 de maig, a les 10.30 h. Entrades: 20 euros. Consultar descomptes. A a venda a www.lapassio.net.
IGUALADA
Mercat d’antiguitats, art i col·leccionisme. Diumenge, a partir de les 9 h, al passeig Verdaguer. Com cada darrer diumenge de mes.
MANRESA
Premis Notworking. Divendres, a les 20 h, al teatre Conservatori. Segona edició de la gala, que combina reconeixement professional i treball en xarxa dins la comunitat creativa i empresarial. Entrades: 1 euro per a la gala al teatre Conservatori. 18 euros per a l’experiència de la gala, el pica pica a la sala 1522 i la festa posterior al Sielu. A la venda a www.kursaal.cat.
«Un Passeig de titelles». Dissabte, a les 17, 18 i 19 h, funcions simultànies de tres espectacles en tres ubicacions: De faula, de La Guilla Teatre, a la plaça Neus Català; No tinc por, de Kali Teatre, al pati del kursaal; i On és l’eriçó?, de Txo Titelles, al lateral del Quiosc del Mig. Accés lliure i gratuït. Organització: Imagina’t.
Festa Major del Poble Nou. Diumenge, a les 9 h, al carrer Sant Josep i plaça Mossèn Vidal, concentració i esmorzar de la 21a trobada de motos del Poble Nou. A les 11.15 h, ruta pel Bages. A les 13 h, al carrer Abat Oliba, davant de Cal Xavi, concentració. Organització: Associació de Veïns i Veïnes del Poble Nou.
Setmana Santa. Diumenge, al matí, Festa del Banderer, amb la desfilada dels Armats de Manresa pels carrers. A les 18 h, al teatre Conservatori, concert de Setmana Santa a càrrec de la Unió Musical del Bages. A les 21 h, amb sortida des de la basílica de la Seu, processó del Silenci. Exposició de passos: Pas Verge de l’Esperança Macarena, des d’avui i fins al 3 d’abril, a la basílica de la Seu. Pas de la Confraria de la Bona Mort, els dies 1 i 2 d’abril, a la Casa Rius Pastor (Jaume I, 1-3). Pas de la Confraria del Natzarè, el matí de Divendres Sant a Ca la Buresa. Organització: Agrupació d’Entitats de Setmana Santa de Manresa i basílica de Santa Maria de la Seu.
MONTSERRAT
Mil·lenari de Montserrat. Dissabtes, a les 20.15 h, a la basílica de Santa Maria, videomapatge Lux Splendens, una experiència immersiva. Reserva gratuïta a abadiamontserrat.cat/reserves. De diumenges a divendres, a les 15.15 h, a la basílica, videomapatge Lux Splendens, una experiència immersiva. Reserva gratuïta a abadiamontserrat.cat/reserves. Diumenge, a les 10.30 h, benedicció dels Rams. Dilluns, a les 12.45 h, ofrena coral de la Coral Internacional Edinstvo. Dijous, 18.30 h, missa de la Cena del Senyor. A les 21.45 h, motets polifònics amb l’Escolania. A les 22.30 h, vetlla eucarística De l’Edèn a Getsemaní. Divendres 3 d‘abril, a les 11 h, a la sala de la Façana del monestir, conferència de Setmana Santa: El triomf de la Vida, a càrrec de la germana Maria Claustre Soler. A les 13 h, pregària ecumènica i motets polifònics. A les 17 h, celebració de la Passió del Senyor. A les 21.30 h, Via Crucis. Dissabte 4 d‘abril, a les 13 h, pregària ecumènica i motets polifònics. A les 21.30 h, vetlla pasqual. Diumenge 5 d’abril, a les 8 h, Laudes i Regina Caeli. A les 11 h, missa conventual i cant de la Salve i l Virolai.
NAVARCLES
22a Monacàlia, la Fira de l’Abat. Dissabte i diumenge Navarcles es transformarà en un gran escenari a l’aire lliure per reviure la seva història i posar en valor el patrimoni cultural vinculat al monestir de Sant Benet de Bages. Espectacles de teatre de recreació històrica, música, dansa i propostes itinerants ompliran carrers i places. També hi haurà tallers infantils, espais de circ i zones de joc; i espais temàtics, com la recreació de l’era d’una masia o el mercat de plaques de cava. La gastronomia tindrà un paper destacat amb la Plaça del Vi i el Vermut Català i la Plaça de la Cervesa, amb oferta gastronòmica i música en directe. Més informació a monacalia.cat i a navarcles.cat.
OLESA DE MONTSERRAT
La Passió. S’ofereix un espectacle totalment nou, amb una potent posada en escena i una durada més breu. Una proposta a càrrec del poble amb gairebé 500 anys d’història. Dissabte 28, a les 18 h; divendres 3 d’abril, a les 11 h; diumenge 12, a les 11 h; diumenge 19, a les 11 h; dissabte 25, a les 18 h; i divendres 1 de maig, a les 11 h. Durada prevista: 2 hores i 15 minuts, amb dues parts i entreacte. Entrades: 22 euros. Consultar descomptes. A la venda a www.lapassio.cat.
RAJADELL
Jornada per posar en valor el patrimoni. Diumenge, a les 11 h, visita a les obres del museu i la rectoria i presentació del llibre Rajadell, records per sempre. A les 12 h, preestena de Bruixa, que presenta cinc històries inspirades en dones reals que, en diferents èpoques, van trencar les expectatives que la societat tenia. En acabar, aperitiu.
SALLENT
Alça’t-Festa dels Gegants i Nans. Divendres, a les 18 h, a l’Espai Cultural Fàbrica Vella, hora del conte: En Patufet i el gegant de la muntanya, a càrrec d’Albert Estengre. A partir de 4 anys. Dissabte, a les 9.30 h, a l’escola de música Cal Moliner, curs de timbal a càrrec de Gerard Pouget. Inscripcions a www.gegantssallent.com. A les 12 h, a la plaça Anselm Clavé, concert de gralles, a càrrec dels alumnes de gralla de l’escola municipal de música. Seguidament, concert vermut amb els Grallers del Pla de Bages. A les 17 h, a la plaça de la Fàbrica Vella, La Trobadeta, 5a trobada de gegantons i elements infantils de Sallent. Inscripcions a www.gegantssallent.com. A les 17.15 h, estrena de la gegantona de l’escola de música Cal Moliner. A les 17.30 h, cercavila infantil pels carrers del centre de la vila. A les 18.15 h, a la plaça de la Fàbrica Vella, mostra de balls, berenar i entrega d’obsequis. A les 19.30 h, Deskalça’t, cercavila esbojarrada amb l’Antonyito, el Maqui i la Joana amb l’acompanyament de la Xaranga Màgic. Diumenge, 34a Trobada de Gegants i Nans de Sallent. A les 9.30 h, al parc de la Torre del Gas, esmorzar i arribada de les colles participants. Hi ha 13 colles convidades, i els convidats d’honor seran els gegants de Kíiv. A les 11 h, mostra de balls. Els gegants i Nans de Sallent aniran acompanyats per la Banda els Xigronets i grup de Gralles de l’EMMM Cal Moliner. A les 11.45 h, cercavila. Organització: Colla de Gegants i Nans de Sallent.
SANT FRUITÓS DE BAGES
Fira d’antiguitats i col·leccionisme. Dissabte, com cada últim dissabte de mes, de 9 a 14 h, al Cobert de la Màquina de Batre. Organització: Associació de Brocanters i Col·leccionistes del Bages.
SANTPEDOR
Tast de formatges i xerrada. Divendres, a les 19.30 h, a Cal Clarassó. L’activitat posarà en valor la pastura extensiva, tot degustant i coneixent alguns dels seus projectes resultants, amb Aleix Solé (@lacti_tud). Activitat gratuïta. Inscripcions a acrefa@acrefa.cat.
SÚRIA
Fira de Rams. Diumenge, a les 11 h, a la plaça de Sant Joan, plantada de la 16a trobada gegantera de la Fira de Rams de Súria, amb la participació de 8 colles. D’11 a 12 h, activitats infantils i mostra de balls a càrrec dels Geganters i Grallers del Poble Vell. A les 12 h, davant de l’església de Sant Cristòfol, benedicció de Rams. A continuació, cercavila i ballada de gegants de les colles pels carrers de la vila. A les 17.30 h, a la plaça de la Serradora, ballada de sardanes amb la Cobla Súria.
