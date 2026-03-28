Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Cas germans OrritAccident C-55RodaliesSummerfest CerdanyaOperació sortidaNoelia Castillo
instagramlinkedin

8€ de descompte per veure L'Incantari al Teatre Conservatori

El Club del Subscriptor ofereix als seus socis 8€ de descompte per veure L'Incantari, Joc de Miralls. L’Incantari, formació fundada per Lucía Samitier i Arturo Palomares, presenta ‘Joc de miralls’, un concert que recorre la música antiga i tradicional de diverses cultures de la Península Ibèrica. El repertori inclou des de música de trobadors i monodia litúrgica, fins a peces d’arrel judeosefardita, oriental, renaixentista i barroca. L’espectacle proposa un viatge evocador a través de les veus i els instruments antics per redescobrir les cultures que van conviure a la península fins al 1492 i més enllà. L'espectacle tindrà lloc el diumenge 12 d'abril, a les 18 h al Teatre Conservatori de Manresa.

Podeu recollir les entrades a les nostres oficines o bé trucar al 93 877 22 33 en horari d’atenció al públic. Promoció limitada.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents