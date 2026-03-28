8€ de descompte per veure The Small Miller Band al Teatre Kursaal
El Club del Subscriptor ofereix als seus socis 8€ de descompte per veure The Small Miller Band, que presenta The Big Rock Band. La banda, nascuda el 2010 a l’escola de música Cal Moliner de Sallent, presenta The Big Rock Band, un nou projecte amb versions de grans temes del rock internacional. Després d’una dècada d’evolució musical i formativa, la banda jove fa un salt cap a un repertori potent i emblemàtic. El concert inclou peces d’artistes mítics com Jethro Tull, King Crimson, Aerosmith, Pink Floyd o AC/DC, en una proposta plena d’energia i ritme. Podeu gaudir de l'espectacle el dissabte 11 d'abril, a les 20 h, a la Sala Gran del Teatre Kursaal de Manresa.
Podeu recollir les entrades a les nostres oficines o bé trucar al 93 877 22 33 en horari d’atenció al públic. Promoció limitada.
