Entrades gratuïtes per veure Fantasmes de Guerra al Teatre Conservatori

Fantasmes de Guerra per a un públic familiar

El Club del Subscriptor ofereix als seus socis entrades gratuïtes per veure Fantasmes de Guerra. És una història de tres amics inseparables que veuen com la Guerra Civil trenca les seves vides i els separa. Anys després, ja grans i en una residència, el passat torna per afrontar els records, les ferides i la possibilitat d’una última reconciliació. Amb humor i emoció, l’espectacle és un homenatge a les grans amistats i una reflexió sobre l’absurditat dels conflictes. Una proposta intergeneracional, recomanada a partir de 8 anys. Podeu gaudir de l'espectacle familiar el dissabte 11 d'abril a les 17:30 h, al Teatre Conservatori de Manresa.

Podeu recollir les entrades a les nostres oficines o bé trucar al 93 877 22 33 en horari d’atenció al públic. Promoció limitada.

