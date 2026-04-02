Les fires i festes que no et pots perdre aquest cap de setmana
Més de 30 esdeveniments per a gaudir a les comarques e la Catalunya central
Regió7
Si busques activitats per fer amb la parella, família o amics, aquí et proposem més de 30 activitats a les que pots assistir a la Catalunya central. Descobreix els diferents esdeveniments que organitzen les comarques per aquest cap de setmana de Setmana Santa.
ALP
Mercat de segona mà. Dissabte, a la zona del Palau d’Esports, mercat d’ocasió d’objectes, mobles, roba, joguines, bijuteria, parament... Organització: Associació Dones de Cerdanya.
L’AMETLLA DE MEROLA
Grup de Caramelles de l’Ametlla. Diumenge, a les 12 h, sortint de la plaça de l’Església, cantades pels carrers i places.
BAGÀ
Biodansa. Divendres, d’11 a 12.30 h, al Casal de la Vila.
Bestia. Dissabte, de 18 a 01 h, al pavelló municipal, vespreig + 30 amb els Dj’s Juanma i Fel. Entrades: 5 euros. Venda anticipada a Entradium o a l’ajuntament. Servei de menjar a càrrec de Cal Pajares.
Santa Nit + 16. Dissabte, a partir les 01 h, al pavelló municipal, amb Destor. Servei de barra: Bestia.
CALLÚS
Caramelles. Divendres, a les 12.30 h, a la plaça de l’Ajuntament, assaig general de grans i petits. A les 14 h, al Casal del Poble, dinar caramellaire. Venda anticipada. A les 18 h, bingo i concert amb Stand By!, grup de música de Callús. Dissabte, a les 14.30 h, al Casal del Poble, trobada dels caramellaires. A les 15 h, inici de les cantades a les masies del terme. A les 21 h, cantada a l’església de Sant Sadurní. Diumenge, desvetllada popular, pels carreres del poble. A les 9.15 h, inici de les cantades i ballades pel poble. A les 10.30 h cantada a l’Ajuntament. A les 14.15 h, cantada final, a la carretera de Cardona.
CARDONA
Caramelles. Dissabte, la tarda, cantades al barri de Segalers (pla de Ballestar), a càrrec dels Caramellaires de Pagès, acompanyats pel grup de Trabucaires de Sant Ramon. Cantaran i ballaran el Ball de Cascavells. A les 22 h, després de la vetlla pasqual, cantada a la plaça Mercat a càrrec de a Coral Cardonina. Diumenge, al matí, cantada pel poble de la Coromina, a càrrec de les Caramelles de la Coromina. I cantada pel centre històric de Cardona a càrrec dels Caramellaires de Pagès, les Caramelles de la Coromina i la Colla Jove. A les 13.30 h, trobada de colles davant l’ajuntament. En acabar es cantarà la Sardana de Cardona. A la tarda, cantada al barri de Segalers (zona de Tavèrnoles), a càrrec dels Caramellaires de Pagès, acompanyats pel grup de Trabucaires de Sant Ramon. Cantaran i ballaran el Ball de Cascavells. Dilluns, al matí, cantada per pagès i rodalies, amb final als Escorials, a càrrec de les Caramelles de la Coromina.
ESPARREGUERA
La Passió. És un espectacle centenari de la cultura popular que es reinventa amb una posada en escena amb tecnologia d’avantguarda i orquestra i cor en directe. Nou format de 2 hores i mitja de durada: divendres 3 d’abril, a les 10.30 h; dissabte 11, a les 18 h; diumenge 12, a les 10.30 h; dissabte 18, a les 18 h; i diumenge 26, a les 10.30 h; i divendres 1 de maig, a les 10.30 h. Entrades: 20 euros. Consultar descomptes. A a venda a www.lapassio.net.
Caramelles de la Passió d’Esparreguera. Dijous, a les 19 h, al vestíbul de la sala gran del teatre de La Passió, assaig infants. A les 20 h, a fer ramellets. A les 21 h, assaig grans. Assajos oberts a tothom. Dissabte, a les 16 h, sortida des de la Passió per a la cantada dels grans. A l’església, cantada en acabar la vetlla pasqual. Diumenge, a les 10.30 h, sortida des de la Passió per a al cantada dels infants, amb final a l’església. Dilluns, al matí, a l’aplec de Santa Maria del Puig, cantada conjunta.
FONOLLOSA
Caramelles de Fals. Dissabte, el grup del jovent caramellaire voltarà pels carrers i les cases del poble tot el dia, amb final al vespre davant de Cal Cabot i Ca l’Agustí. Diumenge, tot el grup de caramellaires de Fals farà les ballades i cantades seguint aquest horari: 9 h, El Clot; 10 h, La Creu; 11 h, Cal Tico; 12.30 h, plaça de l’església; 17.30 h, La Masia de Canet de Fals; 18.30 h, La Mallola, 20 h, El Casal de Fals.
Caramelles de Camps. Dissabte i diumenge, al matí, recorregut pels ravals i masies del poble de Camps. Diumenge, a les 11.30 h, missa de Pasqua Florida. Al sortir, exhibició de balls i cançons davant del Casal de Camps. A les 18.30 h, ballada i cantada al Casal de Camps, lliurament del premi a la millor fotografia (concurs a la xarxa Instagram #caramellesdecamps2026), sopar i ball per als caramellaires de Camps a càrrec de DJ Tello Leal.
Caramelles de Fonollosa. Dissabte, durant tot el dia, cantada i ballada dels caramellaires per les masies del poble de Fonollosa. Diumenge, durant tot el matí, cantada i ballada pels carrers del centre del poble. A les 11.30 h, missa de Pasqua. A les 18 h, a la plaça Sant Jordi, trobada dels caramellaires per iniciar la cercavila fins a l’Espai La Fàbrica. En acabar, Ball de Pasqua amb DJ Pinyones.
IGUALADA
Processó de Dijous Sant. Dijous, a les 21 h, al barri de Fàtima. Amb les imatges de Jesús Nazareno i María Santísima de los Dolores. Ho organitza: Cofradía del barrio de Fátima.
Processó de Divendres Sant. Divendres, a les 20 h, al barri de Fàtima. Amb les imatges d’El Santo Entierro i María Santísima de los Dolores. Ho organitza: Cofradía del barrio de Fátima.
Processó de la Pasqua de Resurrecció. Diumenge, a les 12 h, al barri de Fàtima. Amb la imatge de Jesús Resucitado. Ho organitza: Cofradía del barrio de Fátima.
Festa del Sant Crist. Dimarts, a les 11 h, a la basílica de Santa Maria, ofici solemne presidit pel bisbe Romà Casanova. Luca Almiñana interpretarà el sonet verdaguerià A Igualada en el centenari del Sant Crist, musicat per Daniel Mestre. A les 11.30 h, a la plaça de Cal Font, ballada de sardanes amb els Lluïsos Cobla, per celebrar la diada del Sant Crist d’Igualada. A les 18.30 h, a la basílica de Santa Maria, processó del Sant Crist. Hi assistiran el Penó de la Ciutat, portat per l’Igualada Hoquei Club i les banderes i estendards d’associacions, gremis i entitats. Amb la participació de la Banda de Música d’Igualada.
JONCADELLA
Aplec de Dilluns de Pasqua. Dilluns, a les 8 h, repic de campanes. A les 8.30 h, esmorzar de germanor amb botifarres i torrades. A les 10.30 h, solemne eucaristia presidida per Manel López, capellà custodi del santuari i concelebrada per preveres de la comarca. Acompanyarà els cants la coral Divina Pastora de Manresa. A continuació, concert per la mateixa coral. A la sortida, ofrena de ramells de farigola. A les 12 h, actuació de dansaires de la Verbena de Sant Joan de Vilatorrada. A les 16.30 h, pregària mariana. a les 17 h, sardanes amb la cobla Ciutat de Manresa. Organització: Amics de Joncadella.
LLÍVIA
Outlet Cerdanya. Fins diumenge, al pavelló municipal.
MANRESA
Exposició de passos per Setmana Santa. Pas Verge de l’Esperança Macarena, fins al 3 d’abril, a la basílica de la Seu. Pas de la Confraria de la Bona Mort, els dies 1 i 2 d’abril, a la Casa Rius Pastor (Jaume I, 1-3). Pas de la Confraria del Natzarè, el matí de Divendres Sant a Ca la Buresa. Divendres, A les 18 h, a la plaça Sant Domènec, Dansa de la Mort. A les 20 h, processó de Divendres Sant, amb sortida des de la basílica de Santa Maria de la Seu i recorregut pels carrers del Centre Històric. Cant de saetas i trobada final entre el Sant Crist il a Verge de l’Esparança Macarena a l’arribada a la basílica, al final de la processó. Organització: Agrupació d’Entitats de Setmana Santa de Manresa i basílica de Santa Maria de la Seu.
Caramelles de l’Esplai Safa. Dissabte, a les 16 h, cantades i ballades a càrrec d’un grup de 50 infants i joves a la residència La Font. A les 17 h, hospital de Sant Andreu. A les 18 h, plaça Major. A les 19 h, plaça Europa. A les 22.30 h, església Sagrada Família. Diumenge, a les 9.45 h, cantades i ballades a càrrec d’un grup de 50 infants i joves a la residència Montblanc. A les 10.45 h, residència Sagrada Família. A les 11.40 h, església Sagrada Família.
MOIÀ
Setmana Santa. Dijous, a les 21 h, a la plaça Major, Els Armats, amb les tradicionals evolucions: la Creu, el Quadre, el Tirabuixó, el Rellotge, la Cadena i l’Esgrima. Divendres, a les 21 h, a la sortida de l’església parroquial, processó de Divendres Sant. En acabar, a la plaça Major, els misteris quedaran exposats a la plaça. Com a cloenda s’interpretarà el Misereres l’Stabat Mater i el Cant de les Agonies. Diumenge, a les 11.30 h, repic de campanes des del campanar de Moià. Organització: Armats de Moià, Congregació dels Dolors, Confraria de la Mare de Déu de la Tosca, Grup de Cantaires de Moià, Espai Musical de Moià, Campanar de Moià i Parròquia de Santa Maria de Moià.
MONTSERRAT
Mil·lenari de Montserrat. De diumenges a divendres, a les 15.15 h, a la basílica de Santa Maria, videomapatge Lux Splendens, una experiència immersiva. Reserva gratuïta a abadiamontserrat.cat/reserves. Dissabtes, a les 20.15 h, a la basílica, videomapatge Lux Splendens. Dijous, 18.30 h, missa de la Cena del Senyor. A les 21.45 h, motets polifònics amb l’Escolania. A les 22.30 h, vetlla eucarística De l’Edèn a Getsemaní. Divendres, a les 11 h, a la sala de la Façana del monestir, conferència de Setmana Santa: El triomf de la Vida, a càrrec de la germana Maria Claustre Soler. A les 13 h, pregària ecumènica i motets polifònics. A les 17 h, celebració de la Passió del Senyor. A les 21.30 h, Via Crucis. Dissabte, a les 13 h, pregària ecumènica i motets polifònics. A les 21.30 h, vetlla pasqual. Diumenge, a les 8 h, Laudes i Regina Caeli. A les 11 h, missa conventual i cant de la Salve i l Virolai. Dijous 9 d’abril, a les 12.45 h, ofrena coral de la Coral Internacional Edinstvo. Divendres 10 d’abril, a les 12.40 h, ofrena coral del Cor Addamus (Worcester, Anglaterra).
OLESA DE MONTSERRAT
La Passió. S’ofereix un espectacle totalment nou, amb una potent posada en escena i una durada més breu. Una proposta a càrrec del poble amb gairebé 500 anys d’història. Divendres 3 d’abril, a les 11 h; diumenge 12, a les 11 h; diumenge 19, a les 11 h; dissabte 25, a les 18 h; i divendres 1 de maig, a les 11 h. Durada prevista: 2 hores i 15 minuts, amb dues parts i entreacte. Entrades: 22 euros. Consultar descomptes. A la venda a www.lapassio.cat.
PUIGCERDÀ
Atraccions infantils. Fins dilluns, a la plaça del Call.
Viacrucis. Divendres, a les 9 h, a l’església de Sant Domènec. A les 19 h, celebració de la paraula. Més informació a www.misssescerdanya.com.
Vetlla pasqual. Dissabte, a les 22 h, a l’església de Sant Domènec. Més informació a www.missescerdanya.com.
PUIG-REIG
Caramelles solidàries amb Mans Unides. Diumenge, cap a les 13 h, sortint de missa, cantades pel centre del poble amb acompanyament musical.
Caramelles de la Polifònica de Puig-reig. Dilluns, d’11.30 a 13.30 h, cantades per la part central del poble amb cantaires i músics.
Caramelles de l’Escola Municipal de Música. Dilluns, a les 10.30 h, sortida de la residència Sant Josep i final cap a les 12 h a l’Ajuntament. Recorregut: carrer Llobregat, Mestre Badia, camí de Sant Marçal, passeig de la Via, Major, plaça Sant Martí i ajuntament.
SANT FRUITÓS DE BAGES
Les Caramelles. Diumenge, cantades de l’Agrupació Coral de Sant Fruitós de Bages, amb direcció d’Anna Maria Riera Fontcuberta. A les 9.45 h, al carrer Germán Duran (La Cafetera). A les 10.30 h, Cal Casajoana. A les 11.10 h, a l’església. A les 12 h, a la plaça Alfred Figueras (Nexe). A les 12.30 h, a la plaça de la Vila (Ajuntament).
Caramelles Joves. Dilluns, cantades i ballades de l’Esbart Som Riu d’Or. A les 10 h, plaça Alcalà del Valle. A les 10.45 h, plaça Alfred Figueras. A les 11.30 h, plaça de la Vila. A les 12.15 h, carrer Nou.
SANT LLORENÇ DE MORUNYS
13è Lord Escacs. Divendres, a les 9.45 h, inscripcions. De 10 a 14 h, torneig open d’escacs a la sala polivalent. Partides a 7 minuts i 3 segons d’increment per jugada. Emparellaments amb sistema suís a 6 rondes. Preu: 5 euros en efectiu. Premis: productes artesans de la Vall de lord. Inscripcions: www.lordnatura.com. Més informació: 659 418 102 (WhatsApp).
8è concurs de paelles. Divendres, d’11 a 20 h, al parc de les Eres. Amb concert amb Deskunde.
31a Caminada popular de la Vall de Lord. Dissabte, de 8 a 9 h, sortida des de Guixers per fer un recorregut: Valls, Aiguaviva, Coll del Grauet, Baliellas de Busa, Coll de Ferrús, bosc del Vancell i Valls. 10,5 km. 650 m de desnivell. Preu: 16 euros. Cal haver fet inscripcions. Més informació a l’Instagram @jaarribaremclub.
Ball de Quintos. Dissabte, a les 01 h, al pavelló. Amb Dj Sold3k. Entrades: 5 euros a taquilla, només en efectiu. Sopar de quintes al Roller’s a les 22 h. Cal fer la inscripció del sopar fins al dijous 2 d’abril.
Caramelles. Diumenge, a partir de les 11 h, cantada pels carrers i les places del poble amb la Coral Morunys, dirigida per M. Lluïsa Piñero. Acordió cromàtic: Gregori Farràs. Acordió diatònic: Lluís Atcher. Inici a la residència la Vall i final a la plaça de l’Església.
SANT MARTÍ SESGUEIOLES
Caramelles. Diumenge, a les 9 h, a la Fàbrica, inici del recorregut per tot el municipi de la colla de cantaires petits i grans.
SANT VICENÇ DE CASTELLET
Caramelles de Pasqua. Dissabte, a les 16.30 h, cançons i danses tradicionals pels carrers i places del poble a càrrec de l’Associació Musical Castellet i l’Esbart Dansaire Santvicentí.
SANTPEDOR
Mercat de proximitat i de la rampoina. Dissabte, de 10 a 14 h, a la plaça Gran U d’Octubre. A les 11 h, taller amb La Veta, una robot construïda amb fusta de bedoll. a les 12.30 h, concert amb Titu Martí, guanyador del concurs de músics al carrer de la Fira Sant Miquel 2025.
Caramelles. Diumenge, durant el matí, cantades i ballades a les residències, amb el Ball de les Cintes i la Coral de Ca l’Arola. A partir de les 12.45 h, repic de les campaneres i cantades i ballades a la plaça de l’Església, amb el Ball de les Cintes i la Coral de Ca l’Arola. Durant la tarda, cantades i ballades per les masies, amb el Ball de les Cintes i el Ball de Bastons. Dilluns, a partir de les 10 h, cantades i ballades pels balcons del nucli antic (i voltants), amb el ball de les Cintes, el ball de Bastons, el Cor de Teies i la Coral Escriny (cor conjunt i obert). A partir de les 11 h s’hi sumaran la Coral de les Escoles, els Bastonets d’Or de l’Associació de Cultura Popular de Santpedor i les Danses de l’Esplai Geps. A partir de les 12 h s’hi sumarà la Coral de Ca l’Arola. A partir de les 13 h, a la plaça Gran U d’Octubre, cantada i ballada final amb tots els grups participants interpretant Els Nuvolots. Hi haurà servei de barra amb degustació de truita de botifarra i cansalada.
SOLSONA
Cantada i ballada de Caramelles. Diumenge, de 10 a 14 h, amb sortida des del casal de Cultura i Joventut, a càrrec de més de 60 cantaires de totes les edats de l’Orfeó Nova Solsona i l’Esplai Riallera, que estaran acompanyats per la Cobla Juvenil Ciutat de Solsona, una petita banda de música, l’esbart dansaire També canta l’ocellada i els Trabucaires de Solsona. A les 11.30 h, centre sanitari. A les 11.45 h, residència Pere Màrtir Colomés. A les 12.30 h, Ajuntament. A les 13 h, Consell Comarcal . A les 13.15 h, plaça de Palau. A les 13.30 h, plaça Major. Dilluns, la tradició de les caramelles s’estendrà a l’àmbit rural, quan els cantaires de l’Esplai Riallera faran un ruta del Vinyet.
SÚRIA
Caramelles. Dijous, a les 19 h, davant de la Casa de la Vila, inici de les Caramelles. Acte d’entrega de la cinta commemorativa a les diferents colles participants a les Caramelles. Amb la presència de representants de les colles i de la Corporació Municipal. A continuació, galejada a càrrec dels Trabucaires del Tro Gros i passada caramellaire a càrrec de la Banda d’Inauguració de les Caramelles, creada pels grups orquestrals i músics de les colles, que acabarà amb la ballada del Ball Comú a la plaça de Sant Joan. En acabar, al pavelló municipal d’esports Josep Fàbrega i Tort , SPOK, sopar i actuació de grups locals. La venda de tiquets a activitats.suria.cat. Divendres, a les 18 h, al pavelló municipal d’esports Josep Fàbrega i Tort, espectacle infantil amb l’actuació del grup Xiula. Hi haurà servei de bar. La venda de tiquets es farà a activitats.suria.cat. A les 21 h, Via Crucis nocturn pel camí del Via Crucis de Sant Salvador. Dissabte, a partir de les 14 h, Caramelles a Pagès. Balls i cants de les colles a les cases de pagès de l’entorn de Súria i als barris més allunyats del centre. A les 21.15 h, a l’aparcament davant del pavelló, sopar per a caramellaires. La venda de tiquets es farà a activitats.suria.cat. Hi col·laboren els Geganters i Grallers del Poble Vell. A les 21.30 h, al pavelló municipal d’esports Josep Fàbrega i Tort, Trobada Caramellaire amb l’ctuació de totes les colles caramellaires de la Pasqua surienca, amb final conjunt amb aixecada de pilars amb la colla castellera Salats de Súria i interpretació d’El Cant del Poble. Entrada al públic únicament a grada. A les 23 h, a l’església parroquial de Sant Cristòfol, celebració de la Vetlla Pasqual. A les 00 h, cercatasques amb Buidant La Bota. A les 02 h, al pavelló municipal d’esports Josep Fàbrega i Tort, concert de Caramelles amb The Paxanguers i Jow DJ. La venda d’entrades es farà a activitats.suria.cat. Diumenge, a partir de les 9 i fins a les 14.30 h, Caramelles al carrer. Actuacions de les colles caramellaires. El tram de carretera entre la plaça de la Serradora i la plaça de Sant Joan es convertirà en illa caramellaire i de vianants. Horari de localització de les colles: de 9 a 11.30 h, plaça Major del Poble Vell. D’11 a 14.30 h, carrers del nucli urbà i plaça de Sant Joan. A partir de les 9 h, a la plaça Major del Poble Vell, esmorzar de Pasqua. Obert a tothom. Hi col·laboren els Geganters i Grallers del Poble Vell. A les 12 h, a l’església parroquial de Sant Cristòfol, missa solemne de Pasqua. A les 21 h, al pavelló municipal Josep Fàbrega i Tort, sopar de Caramelles. La venda de tiquets es farà a activitats.suria.cat. A les 00 h, concert de Caramelles amb els grups La Reina del Pop, Sicuta i DJ Destor. La venda d’entrades es farà a activitats.suria.cat. Més informació: www.caramellesasuria.cat i www.suria.cat/caramelles.
