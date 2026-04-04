12€ de descompte per veure Cançó d'Amor i de Guerra al Teatre Kursaal
El Club del Subscriptor ofereix als seus socis 12€ de descompte per veure Cançó d'Amor i de Guerra dirigida per Josep Maria Sauret. Cançó d’amor i de guerra és una de les sarsueles més emblemàtiques del patrimoni musical català. Ambientada al Vallespir de 1793, explica la història d’amor entre l’Eloi, un forjador, i la Francina, filla de l’amo, enmig del context de la Revolució Francesa. Amb música de Rafael Martínez Valls i llibret de Lluís Capdevila i Víctor Mora, l’obra inclou fragments molt populars de la música catalana. Ara torna en una nova versió amb un muntatge de l’Orquestra Arts Simfònica Jove i la Polifònica de Puig-reig, sota la direcció de Josep Maria Sauret. No us perdeu l'espectacle! Dimecres 22 d'abril, a les 17h i a les 20h. A la Sala Gran del Teatre Kursaal de Manresa.
Podeu recollir les entrades a les nostres oficines o bé trucar al 93 877 22 33 en horari d’atenció al públic. Promoció limitada.
- La mina de Baga d'un mineral que bloqueja la radiació nuclear tindrà usos pedagògics
- Ferran Adrià, xef Michelin: “Perquè em cobrin 70 euros en un restaurant i m’hi serveixi un robot, em quedo a casa”
- Els banys termals en un amfiteatre romà que enamoren: estan a tocar de Puigcerdà
- La Cerdanya en mode Setmana Santa: una població que passa de 19.000 a 125.000 persones
- Marc Aloy, Alcalde de Manresa: "No és culpa dels migrants que els serveis estiguin tensionats"
- Retiren i fan malbé algunes de les misterioses rajoles eròtiques del Bages
- Acomiaden una dona que estava de baixa per diabetis després de ser gravada per un detectiu bevent còctel negre d'estiu en un restaurant
- Necrològiques del 5 d'abril de 2026