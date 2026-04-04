14€ de descompte per veure Grand Canyon al Teatre Kursaal
El Club del Subscriptor ofereix als seus socis 14€ de descompte per veure Grand Canyon de Sergi Pompermayer. En una nit d’estiu en un poble de l’interior de Catalunya, diverses vides es creuen arran d’un accident mortal després d’una festa vinculada a una família poderosa. Entre elles hi ha la Ruby, una jove cantant de trap amb problemes amb la justícia, i en Pere, el seu pare, un home desencantat que sent que ha fracassat i que ha deixat enrere tots els seus somnis. Amb un repartiment de luxe, l’espectacle parla dels somnis perduts, de les desigualtats i de la possibilitat de rebel·lar-se contra allò que sembla inamovible. Per a en Pere, aquest esclat inesperat es converteix en l’inici d’un viatge sense retorn, amb el Gran Canyó com a símbol de llibertat i esperança. Podeu gaudir de l'espectacle el diumenge 19 d'abril, a les 18 h, a la Sala Gran del Teatre Kursaal de Manresa.
Podeu recollir les entrades a les nostres oficines o bé trucar al 93 877 22 33 en horari d’atenció al públic. Promoció limitada.
