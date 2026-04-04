8€ de descompte per veure L'assassinat del professor de matemàtiques al Teatre Conservatori
El Club del Subscriptor ofereix als seus socis 8€ de descompte per veure L'assassinat del professor de matemàtiques. És una obra que presenten quatre joves sospitosos d’un cas en què les víctimes són els professors. Per salvar-los, hauran de superar els exàmens del curs i ajudar-se mútuament posant en comú les seves habilitats i coneixements. L’obra retrata les inquietuds, dificultats i descobertes de l’adolescència a través d’una història plena de tensió i humor, basada lliurement en tres llibres de Jordi Sierra i Fabra. L'espectacle tindrà lloc el divendres 17 d'abril, a les 20 h al Teatre Conservatori de Manresa.
Podeu recollir les entrades a les nostres oficines o bé trucar al 93 877 22 33 en horari d’atenció al públic. Promoció limitada.
- La mina de Baga d'un mineral que bloqueja la radiació nuclear tindrà usos pedagògics
- Ferran Adrià, xef Michelin: “Perquè em cobrin 70 euros en un restaurant i m’hi serveixi un robot, em quedo a casa”
- Els banys termals en un amfiteatre romà que enamoren: estan a tocar de Puigcerdà
- La Cerdanya en mode Setmana Santa: una població que passa de 19.000 a 125.000 persones
- Marc Aloy, Alcalde de Manresa: "No és culpa dels migrants que els serveis estiguin tensionats"
- Retiren i fan malbé algunes de les misterioses rajoles eròtiques del Bages
- Acomiaden una dona que estava de baixa per diabetis després de ser gravada per un detectiu bevent còctel negre d'estiu en un restaurant
- Necrològiques del 5 d'abril de 2026