Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Futur pavelló del BaxiAgressió a Sant JoanFestival BatecsPenal Marc PubillERC IgualadaRosalía
instagramlinkedin

Què fer aquest cap de setmana a la Catalunya Central: les fires i festes imprescindibles

De la Fira d'Artés al festival de dansa Batecs de Manresa, les comarques centrals s'omplen de propostes del 10 al 12 d'abril

Un instant de la darrera edició del festival de dansa Batecs / AXEL CASAS / RG7

Redacció

Manresa

ARTÉS

65a Fira d’Artés. Divendres, a les 18 h, a l’espai Cal Sitges, inauguració de l’exposició Versions de clàssics, pintures a l’oli de l’artesenc Xavi Pous. A les 19 h, lliurament de premis de la 23a convocatòria de poesia Francesc Blancher. Amb l’actuació musical de Les Ventcordades. A les 20.30 h, inauguració de la 65a Fira d’Artés: presentació del projecte Stolpersteine, en memòria dels artesencs deportats als camps nazis. Dissabte, a les 9.30 h, a l’estand oficial, inscripcions al concurs de pintura ràpida. A les 9.30 h, a l’espai Cal Sitges, Geocaching caní. Inscripcions: 648 209 640. A es 10 h, obertura del recinte fial. A les 12 h, a la plaça de l’Església, obertura de l’espai de cervesa artesana. A les 12 h, a l’espai Cal Sitges, conte per als més petits sobre el dol animal. A les 13 h, desfilada de gossos en adopció, a càrrec d’Els Quissos. A les 16.30 h, xerrada sobre nutrició canina. A les 17 h, al parc de Can Crusellas, ballada de sardanes amb la cobla La Principal del Llobregat i xocolatada. Organització: Amics de la Sardana d’Artés. A les 17 h, a l’espai Cal Sitges, lliurament de premis del 52è concurs de pintura ràpida. A les 17.30 h, xerrada sobre gossos de rescat. A les 18 h, a la plaça de l’Església, vespreig de fira amb Dj Truck Lola Van. A les 18.30 h, xerrada: Conducta i comunicació: una aproximació etològica. A les 20.30 h, tancament del recinte firal. A les 23 h, a la plaça de l’Església, FiraFest amb Dj Truck Lola Van. Diumenge, a les 10 h, obertura del recinte firal. De 10 a 13 h, al parc de Can Crusellas, 26a trobada de puntaires. A les 10 h, a l’espai de Cal Sitges, trobada de motos antigues. A les 10 h, sortida dels Bastoners d’Artés. De 10 a 10.30 i de 12 a 13.30 h, al primer tram del pol´ígon industrial Santa Maria, trobada de vehicles clàssics. A les 11.3 h, a l’espai Cal Sitges, sortida dels gegants d’Artés. A les 12 h, a la plaça de l’Església, obertura de l’espai de cervesa artesana. A les 17.30 h, tast guiat de cerveses artesanes. De 18 a 20.30 h, a la plaça de l’Església, vespreig de fira amb Dj Truck Lola Van. A les 20.30 h, tancament del recinte fira. Durant tot el cap de setmana, espai quitxalla amb tractors i cotxes de pedals; servei de tren; espai boscos amb cotxes de bombers, vehicles de l’ADF i carruatges antics; circuit obert de BTT; exhibicions de bici trial i escacs al carrer. Hi haurà una quarantena d’expositors al passeig Diagonal. La zona d’atraccions es trasllada al parc del Torrent.

BERGA

Berga Antic. Dissabte, de 10 a 14 h, al passeig de la Pau, sobre la benzinera. Fira d’antiguitats i col·leccionisme que es fa cada segon dissabte de mes.

CAL ROSAl

Festival Kontrast, de música, dansa i circ. Divendres, a les 18 h, a la plaça de la Vila de Gironella, teatre de carrer amb Kamchàtka. A les 19.30 h, a la plaça de l’Estació de Gironella, Copyleft de la Cia. NDE (circ). A les 22 h, al camp de futbol de Cal Rosal (carpa), Décrochez-moi ça, de Bêtes de Foire (circ). A les 23.30 h, al Konvent, Erreurjean + Compost Collaps (música). Dissabte, a les 12 h, al Guixaró (Casserres), Miror, de Muchmuche Company (circ). A les 17 h, al Konvent, Rose Bif, de Sarah Anglada (teatre-dansa). A les 19 h, al Konvent, Walk in Progress, de Claudio Stellato i Pablo Molina (circ). A les 21.30 h, a la Carpa Side a Cal Rosal, Dolores, de My!Laika (circ). A les 23.30 h, al Konvent, Konvent Klub (música). Diumenge, a les 13.30 h, al Konvent, Inutile Randonnée (música). A les 14.30 h, al Konvent, dinar popular. A les 16 h, a la pista de bàsquet de Cal rosal, Miror, de Muchmuche Company (circ). A les 17.30 h, al camp de futbol de Cal Rosal (exterior), Bleu Électrique (work in progress), de Cirque Pardi! (circ). A les 19 h, al camp de futbol de Cal Rosal (carpa), Décrochez-moi ça, de Bêtes de Foire (circ). A les 20.30 h, al teatre de Cal Rosal, Cru Lab (creació express) (circ i música). Dijous, a les 19.30 h, al Konvent, Wander, amb EBC-223 (circ-música). A les 21.30 h, al Konvent, Queerass(é), amb Mau Cugat (performance). A les 22.30 h, al Konvent, Modern nature, amb Coconauta (música). Activitats gratuïtes i de pagament. Consultar abonaments. Més informació i venda d’entrades a www.festivalkontrast.com.

CAPELLADES

Mercat d’antiguitats. Diumenge, de 10 a 15 h, a la plaça Catalunya. Parades amb antiguitats, artesania, col·leccionisme, joguines, quadres, monedes, llibres, mobles, discs, jocs... Es fa cada segon diumenge de mes. Organització: Amics de les Antiguitats de l’Anoia i Ajuntament de Capellades.

CASTELLBELL I EL VILAR

Fira del Montserratí. Diumenge, al matí, al nucli de Sant Cristòfol, mostra gastronòmica amb productes làctics, embotits, productes d’horta i vins de la DO Pla de Bages. Serà un punt d’avituallament de la Marxa del Pelegrí. També hi haurà mostra de cultura popular, amb les colles de geganters i bastoners de Castellbell i el Vilar i Els Diables Els resistents.

ESPARREGUERA

La Passió. És un espectacle centenari de la cultura popular que es reinventa amb una posada en escena amb tecnologia d’avantguarda i orquestra i cor en directe. Nou format de 2 hores i mitja de durada: dissabte 11, a les 18 h; diumenge 12, a les 10.30 h; dissabte 18, a les 18 h; i diumenge 26, a les 10.30 h; i divendres 1 de maig, a les 10.30 h. Entrades: 20 euros. Consultar descomptes. A a venda a www.lapassio.net.

IGUALADA

Tres Tombs d’Igualada. Diumenge, a les 12 h, inici del recorregut habitual amb la comitiva encapçalada per La Farola, cavalls muntats d’Equip Cubelles i la carrossa de Sant Antoni Abat, seguida de les banderes gremials, pubilla i dames. Cal destacar, dins el seguici de carruatges, la presència de la Diligència Igualadina. A les 16 h, al restaurant de l’Hotel Amèrica, dinar de germanor. Nova data de la festa, que es va haver d’ajornar per la pluja. Ho organitza: Antic Gremi de Traginers d’Igualada.

LLÍVIA

Pasqüetes. Divendres, a les 20.30 h, birracrucis amb la xaranga Entrompats Band. Encesa del Cavall de Foc de Llívia amb Amics Kerresetcaps, i coctel sense alcohol. A les 00 h, al poliesportiu, Blu Versions. De 02 a 05 h, ball amb Dj Surda. Dissabte, a les 10 h, des del parc de Sant Guillem, cursa i primera caminada popular Oncomarxa Cerdanya. A les 11 h, esmorzar popular de botifarrada. A les 12 h, vermut musical amb Dj’s Refrescos. A les 16 h, a l’escola Jaume I, 5è Campionat de botifarra Memorial Antonio Gil. A les 19 h, obra de teatre Un jurat femení, a càrrec de l’Escola de Teatre d’Adults de Llívia. A les 00 h, al poliesportiu, Band-idos. De 02 a 05 h, Dj Jolie. Diumenge, a les 11 h, al poliesportiu, espectacle del Petit Circ de Messieu Moustache. D’11 a 14 h, jocs de fusta i inflables. A les 12 h, a la plaça Major, sardanes amb la cobla Montgrins. De 16 a 18 h, jocs de fusta i inflables. A les 16.30 h, partit de futbol 7 de solters contra casats. A les 18 h, al poliesportiu, concert-ball amb l’orquestra Montgrins. Dilluns, a les 12 h, a la plaça del Molí, sardanes amb la cobla Selvatana. A les 18 h, al poliesportiu, concert-ball amb l’orquestra Selvatana.

MANRESA

8è Batecs, festival de dansa. Divendres, a les 19.15 h, al pati del teatre Kursaal, espectacle Pols i partícules. 30 minuts. A les 20 h, al teatre Kursaal, espectacle Monument, d’Àngel Duran. Venda d’entrades a www.kursaal.cat. A les 21.30 h, al Kursaal Espai Gastronòmic, activitat participativa: Refrigeri a peu dret. Cal inscripció. Dissabte, a les 10 h, a la plaça Sant Domènec, activitat participativa: El moviment de la felicitat. 45 minuts. De lliure accés. A les 11 h, taller (Sense) límits. 1 hora. Cal inscripció. A les 12.30 h, activitat participativa: Contact Jam. 2 hores. Cal inscripció. A les 17.30 h, a la plaça Sant Domènec, espectacle The Falling Man. 18 minuts. A les 18 h, espectacle Quo Fugio. 15 minuts. A les 18.30 h, espectacle: La veu de les (D)ones. 30 minuts. A les 19 h, espectacle: The Red Desk. 10 minuts. A les 19.30 h, espectacle participatiu: Ballar sol és un pal. 50 minuts. A les 20.15 h, activitat participativa: escenari obert amb la música d’Albert Galbany. Diumenge, les 9.30 h, a la plaça Sant Domènec, assaig del projecte participatiu comMOUS. A les 11.30 h, espectacle Conseqüències. 40 minuts. A les 12.15 h, espectacle comMOUS. 40 minuts. Més informació a www.batecsdedansa.cat.

11a Marxa del Pelegrí. L’esdeveniment esportiu per als aficionats a caminar i la natura es farà diumenge, amb les tres modalitats habituals que permeten gaudir del darrer tram del Camí Ignasià. Modalitats: 26 quilòmetres de Montserrat a Manresa; 8 quilòmetres de Montserrat fins a Sant Cristòfol de Castellbell (amb autobús fins a Manresa); i la circular d’uns 17 quilòmetres amb sortida i arribada a Manresa. Aquest any l’arribada (i sortida de la circular) serà al claustre del Museu de Manresa-Museu del Barroc de Catalunya. Les inscripcions i tot els detalls es poden consultar a www.manresaturisme.cat i a l’oficina de turisme (plaça Major, 20).

MONTSERRAT

Mil·lenari de Montserrat. De diumenges a divendres, a les 15.15 h, a la basílica de Santa Maria, videomapatge Lux Splendens, una experiència immersiva. Reserva gratuïta a abadiamontserrat.cat/reserves. Dissabtes, a les 20.15 h, a la basílica, videomapatge Lux Splendens. Divendres, a les 12.40 h, ofrena coral del Cor Addamus (Worcester, Anglaterra). Diumenge, de 9.30 a 13 h, ruta de poesia a Montserrat. Dimarts, a les 12.40 h, ofrena coral de Decibels Choir (Chester, Anglaterra). Dimecres, a les 12.40 h, ofrena coral de Simbury High School Choir. Divendres 17 d’abril, a les 12 h, al Museu, inauguració de l’exposició de Julià Rius Serra.

OLESA DE MONTSERRAT

La Passió. S’ofereix un espectacle totalment nou, amb una potent posada en escena i una durada més breu. Una proposta a càrrec del poble amb gairebé 500 anys d’història. Diumenge 12, a les 11 h; diumenge 19, a les 11 h; dissabte 25, a les 18 h; i divendres 1 de maig, a les 11 h. Durada prevista: 2 hores i 15 minuts, amb dues parts i entreacte. Entrades: 22 euros. Consultar descomptes. A la venda a www.lapassio.cat.

ELS PRATS DE REI

2a Cursa de la Batalla dels Prats de Rei. Diumenge, proposta que combina esport, natura i història en una jornada festiva. Hi haurà tres modalitats: 16 km per als corredors més exigents; 8 km per gaudir de la cursa i el paisatge; i cursa inclusiva d’1 km per a les persones que vulguin gaudir de la jornada festiva i familiar (modalitat gratuïta). Cal haver fet inscripció. Organització: ADF i Ajuntament dels Prats de Rei.

PUIGCERDÀ

153è aniversari de la commemoració del 10 d’abril. Divendres, a les 12 h, ofrena floral al monòlit de la plaça dels Herois, en commemoració del 153è aniversari dels setges carlins.

PUIG-REIG

Festa de la Novel·la Històrica. Dissabte, a les 10 h, a la Sala, benvinguda institucional i inici de la jornada. A les 10.15 h, primera taula rodona amb Roger Bastida, Toni Cruanyes, Cristina Fornós, M. Came Roca i Jordi Santasusagna, que parlaran de les seves novel·les i últimes obres, moderat per Jordi Matilló. A les 10.30 h, a la plaça Nova, taller infantil: Equilibris prehistòrics, amb Catàrtic. A les 11.30 h, a la plaça Nova, entrega de premis 8è concurs de Relats Breus, dinamitzada per Infestum. A les 12 h, segona taula rodona amb David Cirici, Juan Francisco Ferrándiz, Lluís Llord, Ernest Prunera, Àfrica Ragel i Coia Valls, que parlaran de les seves novel·les i últimes obres, moderats per Jordi Matilló. A les 13h, a la plaça Nova, actuació musical a càrrec de Rocío. A les 16.45 h, visita al castell de Puig-reig amb l’Associació Amics dels Templers. Durant tot la jornada, venda i signatura de llibres amb els autors participants. Organització: biblioteca Guillem de Berguedà i biblioteques del Bages Berguedà i Moianès.

SANT PERE SALLAVINERA

2n Aplec de Caramellaires de l’Alta Segarra. Diumenge, a les 10.30 h, concentració de caramellaires. A les 11 h, inici de cantades i ballades. A les 13.30 h, cloenda. Amb la participació de les colles caramellaires dels Prats de Rei, Sant Martí Sesgueioles, Calaf, Castellfollit de Riubregós i Sant Pere Sallavinera.

SANTPEDOR

Vermut Etern’26. Dissabte, a les 11.30 h, a la placeta del Born Ferran Gallart, obertura de l’edició especial pels 10 anys dels Bous de Foc, amb l’exposició Cartrons del Correfoc, amb el SAC. A les 11.45 h, presentació del Vermut Etern, amb Arnau Carol del Celler Artium. A les 12 h, pilar a càrrec dels Castellers de Santpedor. A les 12.30 h, vermut musical amb Pd Pardal. A les 14 h, paella de mar i muntanya amb bona companyia. Preu: 8 euros. Cal fer inscripció a @bousdefocsantpedor. A les 16 h, músiques santpedorenques. A les 17 h, mostra de cultura popular santpedorenca. A les 18 h, versots del Ball de Diables de Manresa. A les 19 h, concert amb Paula Jim. A les 20 h, concert amb Lo Quimet de Cal Boter. a les 21 h, botifarrada popular. Preu: 5 euros. Cal fer inscripció a @bousdefocsantpedor. A les 22 h, concert amb Ayawascat. A les 23.30 h, concert amb Jordi & Gil. A les 02.30 h, sessió amb Pd Monkey.

Notícies relacionades

SOLSONA/GUIXERS/TORÀ

2n Festival de Circ del Solsonès. Divendres, a les 20.30 h, al Teatre Comarcal de Solsona, gala de circ. Entrades: 15 euros. A la venda a entradessolsones.com. Dissabte, a les 17.30 i a les 18.30 h, amb inici a l’ajuntament, funcions itinerants de BosCos, de la companyia La mà esquerra. Entrades: 2 euros. A la venda a entradessolsones.com. A les 19.15 h, al local de l’ajuntament, espectacle Rutines, de la companyia Ambi2. Entrada gratuïta. De 20 a 22, música de Dj Dani Kongo. Servei de menjar i beguda. Diumenge, a les 10.30 h, a la plaça del Camp de Solsona, taller de circ amb música dinamitzat per Ska Circus. Entrada gratuïta. A les 11.45 h, preestrena de l’espectacle Clam, de la Cia Fèmut. Entrada gratuïta. A les 17 h, a la plaça del Pati de Torà, taller de circ Express. A les 17.45 h, a la plaça de la Vila Vella de Torà, espectacle s, de la Cia. Bragakadavra. A les 18.30 h, a la plaça de l’Església de Torà, mostra de treball en procés de TROS, de la companyia Sputniks. Actuacions gratuïtes. Organització: Associació Cultural Meló de tot l’any i els Ajuntaments de Solsona, Guixers i Torà. Més informació: www.instagram.com/festivalcircsolsones.

Subscriu-te per seguir llegint

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Les emotives paraules de la mare de Rosalía després dels primers concerts del 'Lux Tour': 'Necessitem això que ens ofereixes
  2. Mor Isabel Cardona, una de les primeres dones saltadores de Maces
  3. Polèmica a ‘MasterChef’: una concursant musulmana es nega a cuinar porc i acaba a la prova d’expulsió
  4. Detingut l'agressor de la pallissa de Sant Joan de Vilatorrada
  5. La pallissa de Sant Joan de Vilatorrada a un menor va ser diumenge a les 8 del vespre
  6. El menor agredit en la pallissa a Sant Joan presenta denúncia davant dels Mossos
  7. Sor Lucía mobilitza la ciutadania per oferir unes vacances en pau a 255 infants ucraïnesos
  8. Ferran Adrià, xef Michelin: “Perquè em cobrin 70 euros en un restaurant i m’hi serveixi un robot, em quedo a casa”

La Fiscalia de Menors demana llibertat vigilada per al presumpte agressor d'un menor a Sant Joan de Vilatorrada

Laia Font, de Gironella, queda fora de la final de salt a la prova de la Copa del Món de Croàcia per la nota d'execució

Necrològiques del 10 d'abril del 2026

Santa Margarida de Montbui ofereix tallers gratuïts de danses tradicionals per a joves de 15 i 16 anys

Santa Margarida de Montbui convoca el 15 d'abril la primera sessió deliberativa dels pressupostos participatius a Mont-Àgora

Cal Font reunirà 22 parades de llibreters i floristes a Igualada

La Generalitat no ha comunicat cap inconvenient sobre el desplegament dels nous serveis de bus al passeig de la Pau

