Què fer aquest cap de setmana a la Catalunya Central: les fires i festes imprescindibles
De la Fira d'Artés al festival de dansa Batecs de Manresa, les comarques centrals s'omplen de propostes del 10 al 12 d'abril
Redacció
ARTÉS
65a Fira d’Artés. Divendres, a les 18 h, a l’espai Cal Sitges, inauguració de l’exposició Versions de clàssics, pintures a l’oli de l’artesenc Xavi Pous. A les 19 h, lliurament de premis de la 23a convocatòria de poesia Francesc Blancher. Amb l’actuació musical de Les Ventcordades. A les 20.30 h, inauguració de la 65a Fira d’Artés: presentació del projecte Stolpersteine, en memòria dels artesencs deportats als camps nazis. Dissabte, a les 9.30 h, a l’estand oficial, inscripcions al concurs de pintura ràpida. A les 9.30 h, a l’espai Cal Sitges, Geocaching caní. Inscripcions: 648 209 640. A es 10 h, obertura del recinte fial. A les 12 h, a la plaça de l’Església, obertura de l’espai de cervesa artesana. A les 12 h, a l’espai Cal Sitges, conte per als més petits sobre el dol animal. A les 13 h, desfilada de gossos en adopció, a càrrec d’Els Quissos. A les 16.30 h, xerrada sobre nutrició canina. A les 17 h, al parc de Can Crusellas, ballada de sardanes amb la cobla La Principal del Llobregat i xocolatada. Organització: Amics de la Sardana d’Artés. A les 17 h, a l’espai Cal Sitges, lliurament de premis del 52è concurs de pintura ràpida. A les 17.30 h, xerrada sobre gossos de rescat. A les 18 h, a la plaça de l’Església, vespreig de fira amb Dj Truck Lola Van. A les 18.30 h, xerrada: Conducta i comunicació: una aproximació etològica. A les 20.30 h, tancament del recinte firal. A les 23 h, a la plaça de l’Església, FiraFest amb Dj Truck Lola Van. Diumenge, a les 10 h, obertura del recinte firal. De 10 a 13 h, al parc de Can Crusellas, 26a trobada de puntaires. A les 10 h, a l’espai de Cal Sitges, trobada de motos antigues. A les 10 h, sortida dels Bastoners d’Artés. De 10 a 10.30 i de 12 a 13.30 h, al primer tram del pol´ígon industrial Santa Maria, trobada de vehicles clàssics. A les 11.3 h, a l’espai Cal Sitges, sortida dels gegants d’Artés. A les 12 h, a la plaça de l’Església, obertura de l’espai de cervesa artesana. A les 17.30 h, tast guiat de cerveses artesanes. De 18 a 20.30 h, a la plaça de l’Església, vespreig de fira amb Dj Truck Lola Van. A les 20.30 h, tancament del recinte fira. Durant tot el cap de setmana, espai quitxalla amb tractors i cotxes de pedals; servei de tren; espai boscos amb cotxes de bombers, vehicles de l’ADF i carruatges antics; circuit obert de BTT; exhibicions de bici trial i escacs al carrer. Hi haurà una quarantena d’expositors al passeig Diagonal. La zona d’atraccions es trasllada al parc del Torrent.
BERGA
Berga Antic. Dissabte, de 10 a 14 h, al passeig de la Pau, sobre la benzinera. Fira d’antiguitats i col·leccionisme que es fa cada segon dissabte de mes.
CAL ROSAl
Festival Kontrast, de música, dansa i circ. Divendres, a les 18 h, a la plaça de la Vila de Gironella, teatre de carrer amb Kamchàtka. A les 19.30 h, a la plaça de l’Estació de Gironella, Copyleft de la Cia. NDE (circ). A les 22 h, al camp de futbol de Cal Rosal (carpa), Décrochez-moi ça, de Bêtes de Foire (circ). A les 23.30 h, al Konvent, Erreurjean + Compost Collaps (música). Dissabte, a les 12 h, al Guixaró (Casserres), Miror, de Muchmuche Company (circ). A les 17 h, al Konvent, Rose Bif, de Sarah Anglada (teatre-dansa). A les 19 h, al Konvent, Walk in Progress, de Claudio Stellato i Pablo Molina (circ). A les 21.30 h, a la Carpa Side a Cal Rosal, Dolores, de My!Laika (circ). A les 23.30 h, al Konvent, Konvent Klub (música). Diumenge, a les 13.30 h, al Konvent, Inutile Randonnée (música). A les 14.30 h, al Konvent, dinar popular. A les 16 h, a la pista de bàsquet de Cal rosal, Miror, de Muchmuche Company (circ). A les 17.30 h, al camp de futbol de Cal Rosal (exterior), Bleu Électrique (work in progress), de Cirque Pardi! (circ). A les 19 h, al camp de futbol de Cal Rosal (carpa), Décrochez-moi ça, de Bêtes de Foire (circ). A les 20.30 h, al teatre de Cal Rosal, Cru Lab (creació express) (circ i música). Dijous, a les 19.30 h, al Konvent, Wander, amb EBC-223 (circ-música). A les 21.30 h, al Konvent, Queerass(é), amb Mau Cugat (performance). A les 22.30 h, al Konvent, Modern nature, amb Coconauta (música). Activitats gratuïtes i de pagament. Consultar abonaments. Més informació i venda d’entrades a www.festivalkontrast.com.
CAPELLADES
Mercat d’antiguitats. Diumenge, de 10 a 15 h, a la plaça Catalunya. Parades amb antiguitats, artesania, col·leccionisme, joguines, quadres, monedes, llibres, mobles, discs, jocs... Es fa cada segon diumenge de mes. Organització: Amics de les Antiguitats de l’Anoia i Ajuntament de Capellades.
CASTELLBELL I EL VILAR
Fira del Montserratí. Diumenge, al matí, al nucli de Sant Cristòfol, mostra gastronòmica amb productes làctics, embotits, productes d’horta i vins de la DO Pla de Bages. Serà un punt d’avituallament de la Marxa del Pelegrí. També hi haurà mostra de cultura popular, amb les colles de geganters i bastoners de Castellbell i el Vilar i Els Diables Els resistents.
ESPARREGUERA
La Passió. És un espectacle centenari de la cultura popular que es reinventa amb una posada en escena amb tecnologia d’avantguarda i orquestra i cor en directe. Nou format de 2 hores i mitja de durada: dissabte 11, a les 18 h; diumenge 12, a les 10.30 h; dissabte 18, a les 18 h; i diumenge 26, a les 10.30 h; i divendres 1 de maig, a les 10.30 h. Entrades: 20 euros. Consultar descomptes. A a venda a www.lapassio.net.
IGUALADA
Tres Tombs d’Igualada. Diumenge, a les 12 h, inici del recorregut habitual amb la comitiva encapçalada per La Farola, cavalls muntats d’Equip Cubelles i la carrossa de Sant Antoni Abat, seguida de les banderes gremials, pubilla i dames. Cal destacar, dins el seguici de carruatges, la presència de la Diligència Igualadina. A les 16 h, al restaurant de l’Hotel Amèrica, dinar de germanor. Nova data de la festa, que es va haver d’ajornar per la pluja. Ho organitza: Antic Gremi de Traginers d’Igualada.
LLÍVIA
Pasqüetes. Divendres, a les 20.30 h, birracrucis amb la xaranga Entrompats Band. Encesa del Cavall de Foc de Llívia amb Amics Kerresetcaps, i coctel sense alcohol. A les 00 h, al poliesportiu, Blu Versions. De 02 a 05 h, ball amb Dj Surda. Dissabte, a les 10 h, des del parc de Sant Guillem, cursa i primera caminada popular Oncomarxa Cerdanya. A les 11 h, esmorzar popular de botifarrada. A les 12 h, vermut musical amb Dj’s Refrescos. A les 16 h, a l’escola Jaume I, 5è Campionat de botifarra Memorial Antonio Gil. A les 19 h, obra de teatre Un jurat femení, a càrrec de l’Escola de Teatre d’Adults de Llívia. A les 00 h, al poliesportiu, Band-idos. De 02 a 05 h, Dj Jolie. Diumenge, a les 11 h, al poliesportiu, espectacle del Petit Circ de Messieu Moustache. D’11 a 14 h, jocs de fusta i inflables. A les 12 h, a la plaça Major, sardanes amb la cobla Montgrins. De 16 a 18 h, jocs de fusta i inflables. A les 16.30 h, partit de futbol 7 de solters contra casats. A les 18 h, al poliesportiu, concert-ball amb l’orquestra Montgrins. Dilluns, a les 12 h, a la plaça del Molí, sardanes amb la cobla Selvatana. A les 18 h, al poliesportiu, concert-ball amb l’orquestra Selvatana.
MANRESA
8è Batecs, festival de dansa. Divendres, a les 19.15 h, al pati del teatre Kursaal, espectacle Pols i partícules. 30 minuts. A les 20 h, al teatre Kursaal, espectacle Monument, d’Àngel Duran. Venda d’entrades a www.kursaal.cat. A les 21.30 h, al Kursaal Espai Gastronòmic, activitat participativa: Refrigeri a peu dret. Cal inscripció. Dissabte, a les 10 h, a la plaça Sant Domènec, activitat participativa: El moviment de la felicitat. 45 minuts. De lliure accés. A les 11 h, taller (Sense) límits. 1 hora. Cal inscripció. A les 12.30 h, activitat participativa: Contact Jam. 2 hores. Cal inscripció. A les 17.30 h, a la plaça Sant Domènec, espectacle The Falling Man. 18 minuts. A les 18 h, espectacle Quo Fugio. 15 minuts. A les 18.30 h, espectacle: La veu de les (D)ones. 30 minuts. A les 19 h, espectacle: The Red Desk. 10 minuts. A les 19.30 h, espectacle participatiu: Ballar sol és un pal. 50 minuts. A les 20.15 h, activitat participativa: escenari obert amb la música d’Albert Galbany. Diumenge, les 9.30 h, a la plaça Sant Domènec, assaig del projecte participatiu comMOUS. A les 11.30 h, espectacle Conseqüències. 40 minuts. A les 12.15 h, espectacle comMOUS. 40 minuts. Més informació a www.batecsdedansa.cat.
11a Marxa del Pelegrí. L’esdeveniment esportiu per als aficionats a caminar i la natura es farà diumenge, amb les tres modalitats habituals que permeten gaudir del darrer tram del Camí Ignasià. Modalitats: 26 quilòmetres de Montserrat a Manresa; 8 quilòmetres de Montserrat fins a Sant Cristòfol de Castellbell (amb autobús fins a Manresa); i la circular d’uns 17 quilòmetres amb sortida i arribada a Manresa. Aquest any l’arribada (i sortida de la circular) serà al claustre del Museu de Manresa-Museu del Barroc de Catalunya. Les inscripcions i tot els detalls es poden consultar a www.manresaturisme.cat i a l’oficina de turisme (plaça Major, 20).
MONTSERRAT
Mil·lenari de Montserrat. De diumenges a divendres, a les 15.15 h, a la basílica de Santa Maria, videomapatge Lux Splendens, una experiència immersiva. Reserva gratuïta a abadiamontserrat.cat/reserves. Dissabtes, a les 20.15 h, a la basílica, videomapatge Lux Splendens. Divendres, a les 12.40 h, ofrena coral del Cor Addamus (Worcester, Anglaterra). Diumenge, de 9.30 a 13 h, ruta de poesia a Montserrat. Dimarts, a les 12.40 h, ofrena coral de Decibels Choir (Chester, Anglaterra). Dimecres, a les 12.40 h, ofrena coral de Simbury High School Choir. Divendres 17 d’abril, a les 12 h, al Museu, inauguració de l’exposició de Julià Rius Serra.
OLESA DE MONTSERRAT
La Passió. S’ofereix un espectacle totalment nou, amb una potent posada en escena i una durada més breu. Una proposta a càrrec del poble amb gairebé 500 anys d’història. Diumenge 12, a les 11 h; diumenge 19, a les 11 h; dissabte 25, a les 18 h; i divendres 1 de maig, a les 11 h. Durada prevista: 2 hores i 15 minuts, amb dues parts i entreacte. Entrades: 22 euros. Consultar descomptes. A la venda a www.lapassio.cat.
ELS PRATS DE REI
2a Cursa de la Batalla dels Prats de Rei. Diumenge, proposta que combina esport, natura i història en una jornada festiva. Hi haurà tres modalitats: 16 km per als corredors més exigents; 8 km per gaudir de la cursa i el paisatge; i cursa inclusiva d’1 km per a les persones que vulguin gaudir de la jornada festiva i familiar (modalitat gratuïta). Cal haver fet inscripció. Organització: ADF i Ajuntament dels Prats de Rei.
PUIGCERDÀ
153è aniversari de la commemoració del 10 d’abril. Divendres, a les 12 h, ofrena floral al monòlit de la plaça dels Herois, en commemoració del 153è aniversari dels setges carlins.
PUIG-REIG
Festa de la Novel·la Històrica. Dissabte, a les 10 h, a la Sala, benvinguda institucional i inici de la jornada. A les 10.15 h, primera taula rodona amb Roger Bastida, Toni Cruanyes, Cristina Fornós, M. Came Roca i Jordi Santasusagna, que parlaran de les seves novel·les i últimes obres, moderat per Jordi Matilló. A les 10.30 h, a la plaça Nova, taller infantil: Equilibris prehistòrics, amb Catàrtic. A les 11.30 h, a la plaça Nova, entrega de premis 8è concurs de Relats Breus, dinamitzada per Infestum. A les 12 h, segona taula rodona amb David Cirici, Juan Francisco Ferrándiz, Lluís Llord, Ernest Prunera, Àfrica Ragel i Coia Valls, que parlaran de les seves novel·les i últimes obres, moderats per Jordi Matilló. A les 13h, a la plaça Nova, actuació musical a càrrec de Rocío. A les 16.45 h, visita al castell de Puig-reig amb l’Associació Amics dels Templers. Durant tot la jornada, venda i signatura de llibres amb els autors participants. Organització: biblioteca Guillem de Berguedà i biblioteques del Bages Berguedà i Moianès.
SANT PERE SALLAVINERA
2n Aplec de Caramellaires de l’Alta Segarra. Diumenge, a les 10.30 h, concentració de caramellaires. A les 11 h, inici de cantades i ballades. A les 13.30 h, cloenda. Amb la participació de les colles caramellaires dels Prats de Rei, Sant Martí Sesgueioles, Calaf, Castellfollit de Riubregós i Sant Pere Sallavinera.
SANTPEDOR
Vermut Etern’26. Dissabte, a les 11.30 h, a la placeta del Born Ferran Gallart, obertura de l’edició especial pels 10 anys dels Bous de Foc, amb l’exposició Cartrons del Correfoc, amb el SAC. A les 11.45 h, presentació del Vermut Etern, amb Arnau Carol del Celler Artium. A les 12 h, pilar a càrrec dels Castellers de Santpedor. A les 12.30 h, vermut musical amb Pd Pardal. A les 14 h, paella de mar i muntanya amb bona companyia. Preu: 8 euros. Cal fer inscripció a @bousdefocsantpedor. A les 16 h, músiques santpedorenques. A les 17 h, mostra de cultura popular santpedorenca. A les 18 h, versots del Ball de Diables de Manresa. A les 19 h, concert amb Paula Jim. A les 20 h, concert amb Lo Quimet de Cal Boter. a les 21 h, botifarrada popular. Preu: 5 euros. Cal fer inscripció a @bousdefocsantpedor. A les 22 h, concert amb Ayawascat. A les 23.30 h, concert amb Jordi & Gil. A les 02.30 h, sessió amb Pd Monkey.
SOLSONA/GUIXERS/TORÀ
2n Festival de Circ del Solsonès. Divendres, a les 20.30 h, al Teatre Comarcal de Solsona, gala de circ. Entrades: 15 euros. A la venda a entradessolsones.com. Dissabte, a les 17.30 i a les 18.30 h, amb inici a l’ajuntament, funcions itinerants de BosCos, de la companyia La mà esquerra. Entrades: 2 euros. A la venda a entradessolsones.com. A les 19.15 h, al local de l’ajuntament, espectacle Rutines, de la companyia Ambi2. Entrada gratuïta. De 20 a 22, música de Dj Dani Kongo. Servei de menjar i beguda. Diumenge, a les 10.30 h, a la plaça del Camp de Solsona, taller de circ amb música dinamitzat per Ska Circus. Entrada gratuïta. A les 11.45 h, preestrena de l’espectacle Clam, de la Cia Fèmut. Entrada gratuïta. A les 17 h, a la plaça del Pati de Torà, taller de circ Express. A les 17.45 h, a la plaça de la Vila Vella de Torà, espectacle s, de la Cia. Bragakadavra. A les 18.30 h, a la plaça de l’Església de Torà, mostra de treball en procés de TROS, de la companyia Sputniks. Actuacions gratuïtes. Organització: Associació Cultural Meló de tot l’any i els Ajuntaments de Solsona, Guixers i Torà. Més informació: www.instagram.com/festivalcircsolsones.
