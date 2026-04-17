Les fires i festes que no et pots perdre aquesta cap de setmana a la Catalunya central
Consulta totes les activitats que pots fer els pròxims dies a les comarques de casa nostra
BERGA
10a Berga Paper. Dissabte, de 9 a 14 h, al passeig de la Pau, sobre la benzinera, fira de llibres antics i actuals, discos de vinil, paper de col·lecció, cartells segells, còmics, llumins, mapes... Organització: Associació Antic i Col·leccionisme.
CAL ROSAl
Festival Kontrast, de música, dansa i circ. Divendres, a les 16 h, al Konvent, xerrada Espais Altres per a un Circ Altre, amb My!laika. A les 18 h, a la Carpa Side de Cal Rosal, Eclipse, de Léo Rousselet (circ). A les 19.30 h, al camp de futbol de Cal Rosal (carpa), Décrochez-moi ça, de Bêtes de Foire (circ). A les 22 h, al Konvent, Chou chou Ténèbres, de SPPI (circ). A les 23.30 h, al Konvent, Muovipussi i Schlaasss (música). Dissabte, a les 15.30 i a les 18 h, al Konvent, Ròdols i cigrons, d’Escarlata (circ). A les 17 h, al teatre de Cal Rosal, Adeus, d’Oltrenotte (circ). A les 19 h, al camp de futbol de Cal Rosal (carpa), Décrochez-moi ça, de Bêtes de Foire (circ). A les 22 h, al Konvent, Perdón (Unplugged), de Losinformalls (dansa-performance). A les 23.30 h, al Konvent, Perea Elsewhere i Rafush (Dj Set) (música). A les 23 h, al Konvent, Losers Arcade (jocs en paral·lel). Diumenge, a les 13.30 h, al Konvent, Esperit!, concert vermut (música). A les 14.30 h, dinar popular. A les 14.45 h, The Sinner, de Madame Paulette. A les 16 h, a la pista de bàsquet de Cal Rosal, Rubbish Rabbit, de Tony Clifton (teatre de carrer). A les 18 h, al Konvent, Ara o mai, de Cridacompany (circ). A les 20 h, a la Carpa Side, a Cal Rosal, Kabaret Kontrast (circ-música). Activitats gratuïtes i de pagament. Consultar abonaments. Més informació i venda d’entrades a www.festivalkontrast.com.
ESPARREGUERA
La Passió. És un espectacle centenari de la cultura popular que es reinventa amb una posada en escena amb tecnologia d’avantguarda i orquestra i cor en directe. Nou format de 2 hores i mitja de durada: dissabte 18, a les 18 h; i diumenge 26, a les 10.30 h; i divendres 1 de maig, a les 10.30 h. Entrades: 20 euros. Consultar descomptes. A la venda a www.lapassio.net.
IGUALADA
37a Mostra Igualada. Fira d’espectacles infantils i juvenils. Fins diumenge, l’esdeveniment reunirà 39 companyies amb 41 espectacles que oferiran 114 funcions en diversos espais de la ciutat, conformant una programació que combina teatre, dansa, circ, música, titelles i instal·lacions. Enguany s’aposta per propostes de combinen innovació escènica, compromís social i nous llenguatges. Tota la programació a www.mostraigualada.cat.
Visita i taller: «La tecnologia per a tothom». Dilluns, de 17 a 19 h, a l’Espai Malla (Ateneu Igualadí). En el marc de la 8a Quinzena de l’Economia Social i Solidària, l’Associació Espai Malla organitza una visita i taller amb màquines de fabricació digital. Més informació i inscripcions: www.coopsetania.cat.
LLÍVIA
Correllengua. Diumenge, a les 13.30 h, a la plaça Major, arribada de la Flama i lectura del manifest. A les 16.30 h, sortida de la Flama.
LLOVERA
La Lavor: ZUB. Dissabte, a les 17, 18 i 19 h, al caminet del Bosc (Perecamps, Llobera). Punt de trobada: local social de Llobera. Una proposta de l’artista i investigadora Marta Ricart, que convida a conèixer el bosc des d’una mirada nova, sensible i immersiva. Un diàleg entre les arts visuals, la música, el paisatge sonor i la memòria local, amb la col·laboració de Montserrat Isanta i Sara Reig. Entrades: 5 euros, i 3 euros per als socis de La Mare Cultural. A la venda a entradessolsones.com.
MANRESA
16è Tast de Jocs. Fins diumenge, al Centre Cultural El Casino. Edició amb una ampliació de la programació amb nous espais, partides programades i activitats per a totes les edats. Més informació: cae.cat. Avui, de 17.30 a 21 h, macroludoteca de jocs de taula. De 21 a 00 h, Nit de Jocs. De 21 a 00 h, Nit de Duels. A les 20 h, Selva Negra. Activitat amb inscripció prèvia. Dissabte, de 10 a 13.30 i de 17 a 21 h, macroludoteca de jocs de taula. Fins a les 20.30 h, jocs de taula infantils (+ 3 anys), jocs de construcció, jocs sobredimensionats, especial de jocs de taula ambientats al Japó, gimcana Troba dels jocs amagats. A les 10.30 h, Seti i Rol familiar. Activitats amb inscripció prèvia. De 17 a 20 h, jocs d’habilitat. De 17 a 19 h, rol: tallers creació dau, creació personatge, tirades enfrontades. A les 19.30 h, rol. Activitat amb inscripció prèvia. A les 20 h, Salton Sea. Activitat amb inscripció prèvia. De 21 a 00 h, Nit de Jocs. A les 20.30 h, Blood on the Clocktower. Cal inscripció prèvia. Diumenge, de 10 a 13.30 i de 17 a 21 h, macroludoteca de jocs de taula. Fins a les 20.30 h, jocs de taula infantils (+ 3 anys), jocs de construcció, jocs sobredimensionats, especial de jocs de taula ambientats al Japó, gimcana Troba dels jocs amagats, De la idea al tauler: partides i converses amb els autors Eloi Pujadas, Eugeni Castaño i Ferran Renalias. De 17 a 20 h, jocs d’habilitat. A les 10.30 h, torneig Strategeti i Trough Ice & Snow. Cal fer inscripció prèvia. A les 17.30 h, torneig A Risk Cat. Cal fer inscripció prèvia.
MONTSERRAT
Mil·lenari de Montserrat. De diumenges a divendres, a les 15.15 h, a la basílica de Santa Maria, videomapatge Lux Splendens, una experiència immersiva. Reserva gratuïta a abadiamontserrat.cat/reserves. Dissabtes, a les 20.15 h, a la basílica, videomapatge Lux Splendens. Avui, a les 12 h, al Museu, inauguració de l’exposició de Julià Rius Serra. Dimarts, a les 12.40 h, ofrena coral del Cor de l’Associació Casal Anna Muria de Terrassa.
NAVÀS
Fira de Primavera. Divendres, de 17 a 20 h, al passeig Ramon Vall, Els recicloperats, a càrrec de la companyia Katakrak. A les 19 h, a la sala d’actes de la biblioteca, xerrada: Romànic, vins i llegendes, a càrrec de Josep Serra i Maria Estruch. Inauguració de l’exposició de maquetes d’ermites romàniques, oberta fins al 10 de maig. A les 22 h, a la carretera de Viver, Dj Costix. Dissabte, de 8 a 14 h, a la plaça de l’Església, mercat setmanal. A les 9 h, al carrer de l’Església, torneig d‘escacs. De 10 a 20 h, al passeig Ramon Vall, Fira de Primavera. De 10 a 4 h, al Centre Enoturístic del Pla de Bages, jornada de portes obertes. A les 11 h, tast de vins de Jaia Vticultor, amb embotit i formatge proximitat. Més informació a slowturisme.com. De 10 a 12.30 h, a la plaça Catalunya, taller d’iniciació al bicitrial i BTT. A les 10 h, El repte Navàs-Castelladral, de La Cíclica (laciclica.cat). Cal inscripció. A les 11.30 h, al solar de Cal Barrera, jornada sobre el futur parc. A les 12 h, davant la biblioteca Josep Mas Carreras, espectacle infantil: La tendresa del riure, amb Gromic. A les 12.30 h, a la plaça Catalunya, exhibició de Gemma Abant, 13 vegades campiona del món de bicitrial. De 16 a 19 h, circuit d’habilitat amb crono. A les 16.30 h, La Revolta, cursa intensa, curta i dins d’un circuit tancat d’obstacles, dins de La Cílica (laciclica.cat). Cal inscripció. A les 17.30 h, a la carretera de Viver, trobada de gegants. A les 20 h, a la carretera de Viver, actuació de Peyote. A les 22.45 h, a la plaça de l’Església, concert de Josep Maria Cantimplora, Pascual i els Desnatats i Dj Rutxo. Diumenge, a les 9.45 h, al Centre Enourístic del Pla de Bages, esmorzar en una vinya centenària. Preu: 30 euros. Reserves a entrades.navaas.cat. De 10 a 20 h, al passeig Ramon Vall, Fira de Primavera. De 10 a 14 h, portes obertes al Centre Enoturístic del Pla de Bages. A les 10 h, a l’escenari de la plaça Catalunya, exhibicions de L’Eix. D’11 a 14 i de 16.30 a 19.30 h, a la plaça Catalunya, circuit de bicicletes rares: Bosc urbà (espai de joc per a tota la família). A les 11.30 h, a l’escenari de la plaça Catalunya, exhibició de balls a càrrec de Petit Palace. A les 12 h, a la carretera de Viver, actuació de Las Flamenquitas i Embrujo y Duende. A les 12.30 h, a l’escenari e la plaça Catalunya, exhibició de karate. A les 13.30 h, a l’escenari de la plaça Catalunya, lliurament de premis del concurs de dibuix de les escoles. A les 16 h, a l’escenari de la plaça Catalunya, concert de combos de l’Escola de Música. A les 17 h, a la plaça Catalunya, actuació castellera amb els Castellers de Berga i els Castellers de Santpedor. A les 18 h, a la carretera de Viver, audició de sardanes amb la Cobla Marinada. A les 18.30 h, a l’escenari de la plaça Catalunya, concert-xaranga de Zebrass. Més informació: navas.cat
OLESA DE MONTSERRAT
La Passió. S’ofereix un espectacle totalment nou, amb una potent posada en escena i una durada més breu. Una proposta a càrrec del poble amb gairebé 500 anys d’història. Diumenge 19, a les 11 h; dissabte 25, a les 18 h; i divendres 1 de maig, a les 11 h. Durada prevista: 2 hores i 15 minuts, amb dues parts i entreacte. Entrades: 22 euros. Consultar descomptes. A la venda a www.lapassio.cat.
RUBIÓ
Caminada gastronòmica RutaTast. Diumenge, de 8.30 a 14 h, al Pla de Rubió. En el marc de la 8a Quinzena de l’Economia Social i Solidària, l’Associació Parc Agrari de la Conca d’Òdena organitza l’activitat, que consisteix en fer una ruta a peu mentre es van fent tastos de productes locals. Preu: 22 euros. Més informació i inscripcions: www.coopsetania.cat.
SALLENT
Abril, mes de la cultura. Dissabte, a les 12 h, a la plaça Sant Antoni Maria Claret, audició de sardanes amb la Cobla Berga Jove. Organització: Dansaires Sallentins. A les 22 h, a la sala Contramestres, festa dj. Organització: Activat.
SANT FRUITÓS DE BAGES
Mercat de la Terra. Dissabte, de 10 a 14 h, al Cobert de la Màquina de Batre. A les 10 h, tastet de producte de temporada: les faves. A les 10.30 h, conte infantil Ai carai, quin Drac!, a càrrec de Maria Navarrete. A les 12 h, vermut musical amb l’actuació de Sonset Grup Vocal, grup guanyador del concurs de músics per al Mercat de la Terra 2026.
Feria de Abril. Dissabte, a les 18 h, al Cobert de la Màquina de Batre, inauguració amb el Coro Rociero Los Cabales de la Casa d’Andalusia de Manresa. A les 19 h, demostració de ball de sevillanes i flamenc amb l‘Escola Lourdes Jiménez. A les 21 h, concert amb Jero el Rumbo. A les 23 h, sessió amb Dj Creuss & JGarcia. Diumenge, a les 13 h, al Cobert de la Màquina de Batre, concert vermut amb Jose Desviao. A les 14 h, arrossada popular. A les 15.15 h, demostració de guitarra amb Escuela de Guitarra de Paco Galán el tío Curro. A les 16 h, demostració de ball de sevillanes i flamenc amb Escuela de Baile Adri Expósito i Grupos de Baile de la Casa de Andalucía Jarana i Montse de Luna. A les 18 h, concert de cloenda amb Rumbas de NR. Zona infantil i servei de restauració durant tota la Feria.
SANT MARTÍ DE TORROELLA
Trobada d’antiguitats, segona mà i col·leccionisme. Diumenge, de 9 a 14 h, al pàrquing del centre cívic Rosa Maria Penya Arnau. Com cada tercer diumenge de mes. Organització: associació BiCCardener.
SANTPEDOR
4a Fira de Cultura Popular. Dissabte, de 16 a 20 h, a la plaça Gran U d’Octubre. Parades d’entitats de cultura popular, amb la possibilitat de participar en les seves activitats. Presentació del nou capgròs i gegantó. Berenar popular, demostracions, taller, balls, música... Botifarrada popular i música Dj fins a mitjanit. Més informació i venda de tiquets: 669 837 553. Organització: Associació Cultura Popular Escoles de Santpedor.
SÚRIA
Suriatrastos. Dissabte, de 9.30 a 14 h, a la plaça de la Serradora. Mercat mensual d’intercanvi i venda d’objectes de segona mà. Més informació: www.suria.cat/suriatrastos. Organització: Ajuntament de Súria.
VALLBONA D’ANOIA
Tast: TapRoom’s Subversius. Divendres, de 18 a 20 h, a l’espai Termita de Calafou (Camí de Ca la Fou, s/n). Tast de cerveses amb activitat. Activitat gratuïta, organitzada per la Cooperativa de Cervesa Subbersiva, en el marc de la 8a Quinzena de l’Economia Social i Solidària. Més informació i inscripcions: www.coopsetania.cat.
- Apareix un cadàver surant i embolicat amb una tela al pantà de la Baells, a Vilada
- Cal Marcelino abaixa la persiana: “Per a mi serà un dia trist”
- L’animal més letal del planeta: mata més que les guerres i encara el subestimem
- Col·legis i instituts han d'eliminar totalment les begudes ensucrades i la brioixeria dels seus centres des d'aquest dijous
- ICL té localitzades a la mina de Súria reserves per a 20 anys, com a mínim
- El detingut a Sant Fruitós de Bages va amenaçar els agents dient que tenia una arma per no pagar una multa
- Una treballadora de Lledoners denuncia el director de la presó per 'assetjament
- La periodista de successos Mayka Navarro parlarà de l'ofici, al Pessics de Vida