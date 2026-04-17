Les fires i festes que no et pots perdre aquesta cap de setmana a la Catalunya central

Consulta totes les activitats que pots fer els pròxims dies a les comarques de casa nostra

Una edició anterior del Tast de Jocs a Manresa

Una edició anterior del Tast de Jocs a Manresa / Mireia Arso

BERGA

10a Berga Paper. Dissabte, de 9 a 14 h, al passeig de la Pau, sobre la benzinera, fira de llibres antics i actuals, discos de vinil, paper de col·lecció, cartells segells, còmics, llumins, mapes... Organització: Associació Antic i Col·leccionisme.

CAL ROSAl

Festival Kontrast, de música, dansa i circ. Divendres, a les 16 h, al Konvent, xerrada Espais Altres per a un Circ Altre, amb My!laika. A les 18 h, a la Carpa Side de Cal Rosal, Eclipse, de Léo Rousselet (circ). A les 19.30 h, al camp de futbol de Cal Rosal (carpa), Décrochez-moi ça, de Bêtes de Foire (circ). A les 22 h, al Konvent, Chou chou Ténèbres, de SPPI (circ). A les 23.30 h, al Konvent, Muovipussi i Schlaasss (música). Dissabte, a les 15.30 i a les 18 h, al Konvent, Ròdols i cigrons, d’Escarlata (circ). A les 17 h, al teatre de Cal Rosal, Adeus, d’Oltrenotte (circ). A les 19 h, al camp de futbol de Cal Rosal (carpa), Décrochez-moi ça, de Bêtes de Foire (circ). A les 22 h, al Konvent, Perdón (Unplugged), de Losinformalls (dansa-performance). A les 23.30 h, al Konvent, Perea Elsewhere i Rafush (Dj Set) (música). A les 23 h, al Konvent, Losers Arcade (jocs en paral·lel). Diumenge, a les 13.30 h, al Konvent, Esperit!, concert vermut (música). A les 14.30 h, dinar popular. A les 14.45 h, The Sinner, de Madame Paulette. A les 16 h, a la pista de bàsquet de Cal Rosal, Rubbish Rabbit, de Tony Clifton (teatre de carrer). A les 18 h, al Konvent, Ara o mai, de Cridacompany (circ). A les 20 h, a la Carpa Side, a Cal Rosal, Kabaret Kontrast (circ-música). Activitats gratuïtes i de pagament. Consultar abonaments. Més informació i venda d’entrades a www.festivalkontrast.com.

ESPARREGUERA

La Passió. És un espectacle centenari de la cultura popular que es reinventa amb una posada en escena amb tecnologia d’avantguarda i orquestra i cor en directe. Nou format de 2 hores i mitja de durada: dissabte 18, a les 18 h; i diumenge 26, a les 10.30 h; i divendres 1 de maig, a les 10.30 h. Entrades: 20 euros. Consultar descomptes. A la venda a www.lapassio.net.

IGUALADA

37a Mostra Igualada. Fira d’espectacles infantils i juvenils. Fins diumenge, l’esdeveniment reunirà 39 companyies amb 41 espectacles que oferiran 114 funcions en diversos espais de la ciutat, conformant una programació que combina teatre, dansa, circ, música, titelles i instal·lacions. Enguany s’aposta per propostes de combinen innovació escènica, compromís social i nous llenguatges. Tota la programació a www.mostraigualada.cat.

Visita i taller: «La tecnologia per a tothom». Dilluns, de 17 a 19 h, a l’Espai Malla (Ateneu Igualadí). En el marc de la 8a Quinzena de l’Economia Social i Solidària, l’Associació Espai Malla organitza una visita i taller amb màquines de fabricació digital. Més informació i inscripcions: www.coopsetania.cat.

LLÍVIA

Correllengua. Diumenge, a les 13.30 h, a la plaça Major, arribada de la Flama i lectura del manifest. A les 16.30 h, sortida de la Flama.

LLOVERA

La Lavor: ZUB. Dissabte, a les 17, 18 i 19 h, al caminet del Bosc (Perecamps, Llobera). Punt de trobada: local social de Llobera. Una proposta de l’artista i investigadora Marta Ricart, que convida a conèixer el bosc des d’una mirada nova, sensible i immersiva. Un diàleg entre les arts visuals, la música, el paisatge sonor i la memòria local, amb la col·laboració de Montserrat Isanta i Sara Reig. Entrades: 5 euros, i 3 euros per als socis de La Mare Cultural. A la venda a entradessolsones.com.

MANRESA

16è Tast de Jocs. Fins diumenge, al Centre Cultural El Casino. Edició amb una ampliació de la programació amb nous espais, partides programades i activitats per a totes les edats. Més informació: cae.cat. Avui, de 17.30 a 21 h, macroludoteca de jocs de taula. De 21 a 00 h, Nit de Jocs. De 21 a 00 h, Nit de Duels. A les 20 h, Selva Negra. Activitat amb inscripció prèvia. Dissabte, de 10 a 13.30 i de 17 a 21 h, macroludoteca de jocs de taula. Fins a les 20.30 h, jocs de taula infantils (+ 3 anys), jocs de construcció, jocs sobredimensionats, especial de jocs de taula ambientats al Japó, gimcana Troba dels jocs amagats. A les 10.30 h, Seti i Rol familiar. Activitats amb inscripció prèvia. De 17 a 20 h, jocs d’habilitat. De 17 a 19 h, rol: tallers creació dau, creació personatge, tirades enfrontades. A les 19.30 h, rol. Activitat amb inscripció prèvia. A les 20 h, Salton Sea. Activitat amb inscripció prèvia. De 21 a 00 h, Nit de Jocs. A les 20.30 h, Blood on the Clocktower. Cal inscripció prèvia. Diumenge, de 10 a 13.30 i de 17 a 21 h, macroludoteca de jocs de taula. Fins a les 20.30 h, jocs de taula infantils (+ 3 anys), jocs de construcció, jocs sobredimensionats, especial de jocs de taula ambientats al Japó, gimcana Troba dels jocs amagats, De la idea al tauler: partides i converses amb els autors Eloi Pujadas, Eugeni Castaño i Ferran Renalias. De 17 a 20 h, jocs d’habilitat. A les 10.30 h, torneig Strategeti i Trough Ice & Snow. Cal fer inscripció prèvia. A les 17.30 h, torneig A Risk Cat. Cal fer inscripció prèvia.

MONTSERRAT

Mil·lenari de Montserrat. De diumenges a divendres, a les 15.15 h, a la basílica de Santa Maria, videomapatge Lux Splendens, una experiència immersiva. Reserva gratuïta a abadiamontserrat.cat/reserves. Dissabtes, a les 20.15 h, a la basílica, videomapatge Lux Splendens. Avui, a les 12 h, al Museu, inauguració de l’exposició de Julià Rius Serra. Dimarts, a les 12.40 h, ofrena coral del Cor de l’Associació Casal Anna Muria de Terrassa.

NAVÀS

Fira de Primavera. Divendres, de 17 a 20 h, al passeig Ramon Vall, Els recicloperats, a càrrec de la companyia Katakrak. A les 19 h, a la sala d’actes de la biblioteca, xerrada: Romànic, vins i llegendes, a càrrec de Josep Serra i Maria Estruch. Inauguració de l’exposició de maquetes d’ermites romàniques, oberta fins al 10 de maig. A les 22 h, a la carretera de Viver, Dj Costix. Dissabte, de 8 a 14 h, a la plaça de l’Església, mercat setmanal. A les 9 h, al carrer de l’Església, torneig d‘escacs. De 10 a 20 h, al passeig Ramon Vall, Fira de Primavera. De 10 a 4 h, al Centre Enoturístic del Pla de Bages, jornada de portes obertes. A les 11 h, tast de vins de Jaia Vticultor, amb embotit i formatge proximitat. Més informació a slowturisme.com. De 10 a 12.30 h, a la plaça Catalunya, taller d’iniciació al bicitrial i BTT. A les 10 h, El repte Navàs-Castelladral, de La Cíclica (laciclica.cat). Cal inscripció. A les 11.30 h, al solar de Cal Barrera, jornada sobre el futur parc. A les 12 h, davant la biblioteca Josep Mas Carreras, espectacle infantil: La tendresa del riure, amb Gromic. A les 12.30 h, a la plaça Catalunya, exhibició de Gemma Abant, 13 vegades campiona del món de bicitrial. De 16 a 19 h, circuit d’habilitat amb crono. A les 16.30 h, La Revolta, cursa intensa, curta i dins d’un circuit tancat d’obstacles, dins de La Cílica (laciclica.cat). Cal inscripció. A les 17.30 h, a la carretera de Viver, trobada de gegants. A les 20 h, a la carretera de Viver, actuació de Peyote. A les 22.45 h, a la plaça de l’Església, concert de Josep Maria Cantimplora, Pascual i els Desnatats i Dj Rutxo. Diumenge, a les 9.45 h, al Centre Enourístic del Pla de Bages, esmorzar en una vinya centenària. Preu: 30 euros. Reserves a entrades.navaas.cat. De 10 a 20 h, al passeig Ramon Vall, Fira de Primavera. De 10 a 14 h, portes obertes al Centre Enoturístic del Pla de Bages. A les 10 h, a l’escenari de la plaça Catalunya, exhibicions de L’Eix. D’11 a 14 i de 16.30 a 19.30 h, a la plaça Catalunya, circuit de bicicletes rares: Bosc urbà (espai de joc per a tota la família). A les 11.30 h, a l’escenari de la plaça Catalunya, exhibició de balls a càrrec de Petit Palace. A les 12 h, a la carretera de Viver, actuació de Las Flamenquitas i Embrujo y Duende. A les 12.30 h, a l’escenari e la plaça Catalunya, exhibició de karate. A les 13.30 h, a l’escenari de la plaça Catalunya, lliurament de premis del concurs de dibuix de les escoles. A les 16 h, a l’escenari de la plaça Catalunya, concert de combos de l’Escola de Música. A les 17 h, a la plaça Catalunya, actuació castellera amb els Castellers de Berga i els Castellers de Santpedor. A les 18 h, a la carretera de Viver, audició de sardanes amb la Cobla Marinada. A les 18.30 h, a l’escenari de la plaça Catalunya, concert-xaranga de Zebrass. Més informació: navas.cat

OLESA DE MONTSERRAT

La Passió. S’ofereix un espectacle totalment nou, amb una potent posada en escena i una durada més breu. Una proposta a càrrec del poble amb gairebé 500 anys d’història. Diumenge 19, a les 11 h; dissabte 25, a les 18 h; i divendres 1 de maig, a les 11 h. Durada prevista: 2 hores i 15 minuts, amb dues parts i entreacte. Entrades: 22 euros. Consultar descomptes. A la venda a www.lapassio.cat.

RUBIÓ

Caminada gastronòmica RutaTast. Diumenge, de 8.30 a 14 h, al Pla de Rubió. En el marc de la 8a Quinzena de l’Economia Social i Solidària, l’Associació Parc Agrari de la Conca d’Òdena organitza l’activitat, que consisteix en fer una ruta a peu mentre es van fent tastos de productes locals. Preu: 22 euros. Més informació i inscripcions: www.coopsetania.cat.

SALLENT

Abril, mes de la cultura. Dissabte, a les 12 h, a la plaça Sant Antoni Maria Claret, audició de sardanes amb la Cobla Berga Jove. Organització: Dansaires Sallentins. A les 22 h, a la sala Contramestres, festa dj. Organització: Activat.

SANT FRUITÓS DE BAGES

Mercat de la Terra. Dissabte, de 10 a 14 h, al Cobert de la Màquina de Batre. A les 10 h, tastet de producte de temporada: les faves. A les 10.30 h, conte infantil Ai carai, quin Drac!, a càrrec de Maria Navarrete. A les 12 h, vermut musical amb l’actuació de Sonset Grup Vocal, grup guanyador del concurs de músics per al Mercat de la Terra 2026.

Feria de Abril. Dissabte, a les 18 h, al Cobert de la Màquina de Batre, inauguració amb el Coro Rociero Los Cabales de la Casa d’Andalusia de Manresa. A les 19 h, demostració de ball de sevillanes i flamenc amb l‘Escola Lourdes Jiménez. A les 21 h, concert amb Jero el Rumbo. A les 23 h, sessió amb Dj Creuss & JGarcia. Diumenge, a les 13 h, al Cobert de la Màquina de Batre, concert vermut amb Jose Desviao. A les 14 h, arrossada popular. A les 15.15 h, demostració de guitarra amb Escuela de Guitarra de Paco Galán el tío Curro. A les 16 h, demostració de ball de sevillanes i flamenc amb Escuela de Baile Adri Expósito i Grupos de Baile de la Casa de Andalucía Jarana i Montse de Luna. A les 18 h, concert de cloenda amb Rumbas de NR. Zona infantil i servei de restauració durant tota la Feria.

SANT MARTÍ DE TORROELLA

Trobada d’antiguitats, segona mà i col·leccionisme. Diumenge, de 9 a 14 h, al pàrquing del centre cívic Rosa Maria Penya Arnau. Com cada tercer diumenge de mes. Organització: associació BiCCardener.

SANTPEDOR

4a Fira de Cultura Popular. Dissabte, de 16 a 20 h, a la plaça Gran U d’Octubre. Parades d’entitats de cultura popular, amb la possibilitat de participar en les seves activitats. Presentació del nou capgròs i gegantó. Berenar popular, demostracions, taller, balls, música... Botifarrada popular i música Dj fins a mitjanit. Més informació i venda de tiquets: 669 837 553. Organització: Associació Cultura Popular Escoles de Santpedor.

SÚRIA

Suriatrastos. Dissabte, de 9.30 a 14 h, a la plaça de la Serradora. Mercat mensual d’intercanvi i venda d’objectes de segona mà. Més informació: www.suria.cat/suriatrastos. Organització: Ajuntament de Súria.

VALLBONA D’ANOIA

Tast: TapRoom’s Subversius. Divendres, de 18 a 20 h, a l’espai Termita de Calafou (Camí de Ca la Fou, s/n). Tast de cerveses amb activitat. Activitat gratuïta, organitzada per la Cooperativa de Cervesa Subbersiva, en el marc de la 8a Quinzena de l’Economia Social i Solidària. Més informació i inscripcions: www.coopsetania.cat.

Les fires i festes que no et pots perdre aquesta cap de setmana a la Catalunya central

Les fires i festes que no et pots perdre aquesta cap de setmana a la Catalunya central

L’Alt Urgell es proposa disparar els índex de lectura en els pròxims quatre anys

L’Alt Urgell es proposa disparar els índex de lectura en els pròxims quatre anys

Comprar entrades per a un concert mentre treballes et pot sortir molt car: et poden acomiadar sense indemnització

Comprar entrades per a un concert mentre treballes et pot sortir molt car: et poden acomiadar sense indemnització

El 'boom' dels clubs de lectura en una dècada: "Si no t'hi apuntes el mateix dia, et quedes sense plaça"

El 'boom' dels clubs de lectura en una dècada: "Si no t'hi apuntes el mateix dia, et quedes sense plaça"

Els elevats cabals dels rius del Pirineu dificulten la pràctica de la pesca

Els elevats cabals dels rius del Pirineu dificulten la pràctica de la pesca

Olius donarà la benvinguda a la primavera amb la fira Enflorat, aquest any amb Birrateca

Olius donarà la benvinguda a la primavera amb la fira Enflorat, aquest any amb Birrateca

El sopar solidari d'Althaia d'aquest dijous, en imatges

El sopar solidari d'Althaia d'aquest dijous, en imatges

El gos va arribar molt abans del que crèiem: una troballa històrica reescriu l’origen de la primera mascota humana

El gos va arribar molt abans del que crèiem: una troballa històrica reescriu l’origen de la primera mascota humana
