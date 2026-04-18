10€ de descompte per veure Qui va matar el meu pare al Teatre Kursaal
El Club del Subscriptor ofereix als seus socis 10€ de descompte per veure Qui va matar el meu pare, basat en el llibre d’Édouard Louis. És un monòleg interpretat per Dafnis Balduz, que denuncia les polítiques que castiguen les persones més vulnerables, a partir de la decisió del govern de Macron de retallar ajuts socials mentre afavoreix fiscalment els més rics. L’obra posa de manifest com aquestes mesures, aparentment petites, poden tenir conseqüències devastadores en la vida dels qui menys tenen. A través d’aquesta denúncia política i íntima, el text retrata la destrucció moral i física d’un pare i assenyala directament els responsables polítics d’un patiment acumulat al llarg dels anys. L'espectacle tindrà lloc el dijous 30 d'abril a les 19 h, a la Sala Petita del Teatre Kursaal de Manresa.
Podeu recollir les entrades a les nostres oficines o bé trucar al 93 877 22 33 en horari d’atenció al públic. Promoció limitada.
