28€ de descompte per anar a veure La Traviata al Teatre Kursaal
El Club del Subscriptor ofereix als seus socis 28€ de descompte per veure La Traviata. És una òpera que explica la història de Violetta Valéry, una cortesana parisenca que viu un amor sincer amb Alfredo Germont, però que veu la seva felicitat truncada per les convencions socials i la hipocresia burgesa. Obligada a renunciar a l’amor, es converteix en protagonista d’un drama commovedor de sacrifici i redempció. Produïda per la Fundació Òpera a Catalunya amb el Cor Amics de l’Òpera de Sabadell i l’Orquestra Simfònica del Vallès, és una de les òperes més conegudes i representades de Verdi, amb una música intensament expressiva i profundament emotiva. Podeu gaudir de l'espectacle el divendres 01 de maig, a les 18 h, a la Sala Gran del Teatre Kursaal de Manresa.
Podeu recollir les entrades a les nostres oficines o bé trucar al 93 877 22 33 en horari d’atenció al públic. Promoció limitada.
- Apareix un cadàver surant i embolicat amb una tela al pantà de la Baells, a Vilada
- Cal Marcelino abaixa la persiana: “Per a mi serà un dia trist”
- L’animal més letal del planeta: mata més que les guerres i encara el subestimem
- El comiat de Sílvia Flotats desborda el tanatori de Mémora
- Col·legis i instituts han d'eliminar totalment les begudes ensucrades i la brioixeria dels seus centres des d'aquest dijous
- ICL té localitzades a la mina de Súria reserves per a 20 anys, com a mínim
- Joaquim Espelt, alcalde de Vilada, sobre el cadàver trobat a la Baells: 'No creiem que la víctima sigui del poble
- El detingut a Sant Fruitós de Bages va amenaçar els agents dient que tenia una arma per no pagar una multa