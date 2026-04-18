28€ de descompte per anar a veure La Traviata al Teatre Kursaal

La Traviata, una òpera romàntica de G.Verdi

El Club del Subscriptor ofereix als seus socis 28€ de descompte per veure La Traviata. És una òpera que explica la història de Violetta Valéry, una cortesana parisenca que viu un amor sincer amb Alfredo Germont, però que veu la seva felicitat truncada per les convencions socials i la hipocresia burgesa. Obligada a renunciar a l’amor, es converteix en protagonista d’un drama commovedor de sacrifici i redempció. Produïda per la Fundació Òpera a Catalunya amb el Cor Amics de l’Òpera de Sabadell i l’Orquestra Simfònica del Vallès, és una de les òperes més conegudes i representades de Verdi, amb una música intensament expressiva i profundament emotiva. Podeu gaudir de l'espectacle el divendres 01 de maig, a les 18 h, a la Sala Gran del Teatre Kursaal de Manresa.

Podeu recollir les entrades a les nostres oficines o bé trucar al 93 877 22 33 en horari d’atenció al públic. Promoció limitada.

