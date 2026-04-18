8€ de descompte per anar a veure L'Arannà al Teatre Kursaal

Música tradicional de les Pitiüsses amb L'Arannà

Música tradicional de les Pitiüsses amb L'Arannà

El Club del Subscriptor ofereix als seus socis 8€ de descompte per veure L'Arannà, amb Anna Sala i Lara Magrinyà. Aquest duet presenta un concert nascut de la recerca i la creació al voltant de la música tradicional d’Eivissa i Formentera, amb especial atenció al cant redoblat i als instruments propis de les Pitiüses. El resultat és una proposta innovadora que trasllada aquesta tècnica ancestral a un llenguatge actual, jove i femení. Entre glosses, peces recuperades d’arxius i creacions pròpies, el grup ofereix un viatge musical que reivindica les arrels i la realitat d’aquestes illes més enllà dels tòpics. Un concert que torna al Kursaal després de l’èxit a la Fira Mediterrània de Manresa. No us perdeu l'espectacle! Dissabte 25 d'abril, a les 18 h, a la Sala Petita del Teatre Kursaal de Manresa.

Podeu recollir les entrades a les nostres oficines o bé trucar al 93 877 22 33 en horari d’atenció al públic. Promoció limitada.

