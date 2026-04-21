La prèvia de Sant Jordi: tots els actes per escalfar motors abans de la diada a la Catalunya central
Consulta les activitats que se celebrararan aquest dimecres a les comarques centrals
Sant Jordi és aquest dijous, però els actes per celebrar la Diada comencen abans. A continuació, et proposem 13 activitats que es duran a terme aquest dimecres a la Catalunya Central per escalfar motors abans de la gran festa.
BALSARENY
Dimecres, a les 16.30 h, a la plaça de la Mel, taller de punts de llibre.
BERGA
Presentació: «La clau de la papallona». Dimecres, a les 19 h, a la biblioteca Ramon Vinyes i Cluet. Presentació de la novel·la policíaca de Jaume Soler. Hi intervindran, a més de l’autor, Oscar Sánchez, cap de seguretat ciutadana; i José María Téllez, cap d’investigació de la comissaria dels Mossos d’Esquadra de Berga. Activitat de la Revetlla de Sant Jordi a les biblioteques.
Taller familiar de Sant Jordi. Dimecres i dijous, a les 17.30 h, a la sala infantil de la biblioteca Ramon Vinyes i Cluet. Cal inscripció prèvia.
CALAF
Sant Jordi. Dimecres, de 17 a 19 h, a l’Espai Jove, taller de roses de Sant Jordi amb origami.
GIRONELLA
Presentació: «Dites de pagès» i «Àpats de pagès». Dimecres, a les 19 h, a la biblioteca. Presentació dels llibres de Maria Estruch i d’El primer gran recull de rondalles Catalanes, de Francesc Maspons, adaptat al català actual per Maria Estruch. Amb l’autora i Jordi Suades, de Farell Edicions.
IGUALADA
Presentació: «Bienvenidos a bordo! Les escribe su comandante». Dimecres, a les 19 h, a la Biblioteca Central. El pilot anoienc Ramon Vallès explica les peripècies i anècdotes de la seva professió.
MANRESA
Revetlla de Sant Jordi. Dimecres, a les 19 h, a la biblioteca del Casino. Presentació breu de les novetats literàries que publiquen els autors locals per Sant Jordi. Organització: Òmnium i biblioteca del Casino.
NAVARCLES
Revetlla de Sant Jordi. Dimecres, a les 19 h, a la biblioteca Sant Valentí. Tertúlia Refugi de lletres per comentar Amor i no, d’Alba Dalmau, amb el guiatge de Laia Fàbregas.
PUIGCERDÀ
Presentació: «La treva de Talltendre». Dimecres, a les 19 h, a la biblioteca Comtat de Cerdanya. Presentació del llibre de Manel Figuera. L’autor estarà acompanyat per Joan Petix i Junyent. Organització: Òmnium Cultural.
SANT FRUITÓS DE BAGES
Presentació: «Sala i Ricardis i en Pere Clapera». Dimecres, a les 18 h, a la biblioteca. Presentació del conte de Marta Julià Satorra i Juan Romero Maní. Amb la lectura animada de Maria Navarrete, ball de gegants i berenar.
SOLSONA
Presentació: «El malson del rei Gilbert». Dimecres, a les 17.30 h, a la biblioteca Carles Morató. Revetlla de Sant Jordi amb la narració oral per a públic familiar a càrrec de Sara Genovart.
Recital: «Impàs». Dimecres, a les 19 h, a la plaça Ramon Llumà, recital teatralitzat per a públic adult a càrrec del poeta, actor i dramaturg Hug Casals. En la Revetlla de Sant Jordi a les biblioteques.
SÚRIA
Presentació: «El fil de la vida». Dimecres, a les 18.30 h, a la biblioteca. Presentació del llibre de Francesc Xavier Ambròs, que recull 13 relats. En el marc de Per Sant Jordi, llibres de casa.
