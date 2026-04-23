Sant Jordi 2026: agenda d'activitats per celebrar la diada a la Catalunya central
Consulta l'agenda d'activitats organitzades per a celebrar la festivitat d'aquest any que no et pots perdre
Redacció
Aquest 23 d'abril els carrers de les comarques de la Catalunya central s'ompliran de parades i diferents activitats per a gaudir al màxim de la diada de Sant Jordi 2026. Consulta els més de 30 esdeveniments que han preparat els municipis de casa nostra per a celebrar la festivitat.
ARTÉS
Sant Jordi. Dijous, a les 9.30 h, a la plaça de l’Església, lectura de poemes a càrrec d’alumnes de cicle superior de les escoles Dr. Ferrer i Vedruna. A les 11 h, La bella i la bèstia, espectacle infantil a càrrec de Sílvia Blavia. A les 15.15 h, al parc de Can Crusellas, animació amb l’espectacle Disco World Tour a càrrec de Manel Justícia. A les 17 h, a la plaça de l’Església, taller de punts de llibre a càrrec del col·lectiu Artèria d’Artés. A les 17.30 h, Rondalla va, mentida ve, hora del conte a càrrec de Joan Cirera. Tot el dia, a la plaça de l’Església, parades de Sant Jordi.
Dimecres 29 d’abril, a les 17.30 h, a la sala d’actes, Llibre estampat, taller creatiu a càrrec de Marta Esmarats. Imatge i poesia. Màxim 20 participants (a partir de 8 anys). Inscripcions a la biblioteca.
AVINYÓ
Sant Jordi. Dijous, durant tot el dia, a la plaça Major, parades de llibres i roses. A les 17 h, La divertida llegenda de Sant Jordi, amb la companyia VeusVeus Espectacles.
BALSARENY
Dijous, a partir de les 10 h, parades de llibres i roses a carrers i places. A les 18 h, a la biblioteca Pere Casaldàliga, lliurament dels premis del concurs literari Sant Marc, amb l’acompanyament musical de l’escola de música Mn. Joan Bajona de Balsareny.
BERGA
Taller familiar de Sant Jordi. Dimecres i dijous, a les 17.30 h, a la sala infantil de la biblioteca Ramon Vinyes i Cluet. Cal inscripció prèvia.
Diada de Sant Jordi. Dijous, de 9 a 13.30 i de 16.30 a 10 h, a la plaça Sant Joan, 13a Marató de lectura per la llengua, amb la participació d’escoles i entitats de la ciutat. Organització: Òmnium Berguedà. A les 19 h, a la plaça Sant Joan, presentació d’Em buido en mots, el nou EP de Trinxats en homenatge a Jordi Cussà. A les 19.30 h, a la plaça del Forn, audició de sardanes amb la Cobla Pirineu. Organització: Colla Sardanista Cim d’Estela.
Club de lectura amb Elisenda Solsona. Dimarts 28 d’abril, a les 18 h, a la biblioteca Ramon Vinyes i Cluet. Es comentarà el llibre Satèl·lits, amb l’autora, Elisenda Solsona. Dinamitzat per Anna Plans.
CALAF
Sant Jordi. Dijous, a les 17.30 h, a la plaça dels Arbres, Paraulògic infantil (fins a 16 anys) i adult (a partir de 16 anys). Tot seguit entrega dels premis dels Jocs Florals i del Paraulògic. Sardanes enllaunades. Dissabte 25 d’abril, de 9 a 14 h, Mercat de Sant Jordi. D’11 a 13 h, ballada i tabalada amb el Drac Cucarell, taller de dibuixos de Sant Jordi i taller infantil de màscares de Sant Jordi.
CARDONA
Parades de llibres i roses. Dijous, tot el dia, parades de llibres i roses pels carrers de la vila.
Sarau de Sant Jordi. Dissabte, a les 17 h, a la Fira, taller i ballada de danses tradicionals. En acabar, xocolatada. Organització: Escola Municipal de Música Musicant.
IGUALADA
Sant Jordi. Dijous, durant el dia, a la plaça de Cal Font, 22 parades de llibreters i floristes, acompanyats per més de 30 entitats igualadines que donaran a conèixer la seva tasca. L’espai de l’entitat NarraNación, coordinada per Javi Fernández, dinamitzarà la presentació de les novetats dels autors de la ciutat i comarca.
Activitats d’Òmnium per Sant Jordi. Dijous, de 10.30 a 12 h, a la plaça de Cal Font, contacontes amb Anna Garcia. A les 18 h, contes amb il·lustracions a càrrec d’Anna Marsal i Elisabet Serra. A les 19 h, cantada de la Coral Gatzara. A les 19.30 h, manifestació: Sant Jordi per la Llengua. Durant tota la tarda, taller de cal·ligrafia amb Armando Echeverri.
Sardanes de Sant Jordi. Dijous, a les 18.30 h, a la plaça de Cal Font. Concert de la Bellpuig Cobla. Organització: Agrupació Sardanista d’Igualada.
Hora del conte. Dijous, a les 18 h, a la Biblioteca Central. L’altra llegenda de Sant Jordi, amb Fina López.
LLÍVIA
Passeig literari. Dijous, en diferents espais, a càrrec d’alumnes de l’escola Jaume I de Llívia, i també parada de l’AFA de venda de roses davant de l’escola.
MANRESA
Sant Jordi. Dijous, de 9.30 a 21 h, el passeig Pere III i la plaça Sant Domènech tornaran a ser el nucli central de la festa del llibre i la rosa. A l’espai reservat al sector comercial de la UBIC, entre l’arquitecte Oms i la façana del Kursaal, hi haurà 16 parades, incloses les destinades a les signatures dels escriptors. Com a novetat, Ampans ha preparat una instal·lació als balcons de la primera planta de la Buresa, que s’ompliran de roses.
Sant Jordi al centre històric. Dijous, de 9.30 a 20 h, a la plaça Major, plaça dels Drets i Sant Miquel, parades de flors i llibres. 13è Mercat de les lletres amb parades de llibres de segona mà i parades de brocanters. De 17.30 a 19 h, a la plaça Major, explicació i lectura de contes i activitat de creació d’un punt de llibre per a infants i adults.
Sant Jordi a la plaça Catalunya. Dijous, tot el matí, a la plaça Catalunya, venda de roses i parada de llibres de segona mà. Divendres, a partir de les 17 h, a la plaça Catalunya, activitat de decoració i jocs. A les 18 h, contacontes El peix irisat, a càrrec de la Companyia Tanaka Teatre. A les 19 h, al centre cívic Selves i Carner, entrega de premis del concurs de fotografia.
Sant Jordi a la plaça Clavé. Dijous, de 9 a 20 h, a la plaça Clavé, parada de llibres amb recomanacions a càrrec de la llibreria Poques Paraules.
Sant Jordi al carrer Guimerà. Dijous, a les 18 h, espectacle musical La Berta sense por, a càrrec de la companyia Teatrem. De 18 a 20 h, jocs gegants. Es regalaran punts de llibre amb les compres.
Sardanes de Sant Jordi. Dijous, a les 18.30 h, al pati del teatre Kursaal, amb la coble Ciutat de Manresa. Organització: Ajuntament i .Manresa.
Sant Jordi per la Llengua. Dijous, a les 19 h, a la plaça Neus Català, concentració unitària de l’acte, que vincula la llengua amb els drets socials, i que culminarà amb la pujada d’un pilar a càrrec dels tirallongues de Manresa. Organització: equip de Sant Jordi per la Llengua a Manresa.
Vespreig de Sant Jordi. Dijous, a les 20.30 h, a la plaça Valldaura, El Sielu organitza una vetllada que començarà amb el repartiment de milli llibres i tindrà la música com a protagonista.
MOIÀ
Llegim al carrer. Dijous, durant el matí, els alumnes de tots els centes educatius (escoles i institut) ompliran les places del poble de lectures en motiu de Sant Jordi.
«Sons de castells». Dijous, a les 17.30 h, al parc, espectacle familiar a càrrec de la companyia La Botzina. En cas de mal temps, a l’interior de la biblioteca.
PUIGCERDÀ
Sant Jordi. Dijous, durant tot el dia, al passeig 10 d’Abril i plaça de Santa Maria, parades de llibres i roses. A les 16 h, al passeig 10 d’abril, jocs reciclats amb Guixot de 8. A les 17.30 h, xocolatada. A les 18 h, a l’Espai Campanar, exhibició de dansa amb el Grup Junior i Jove de Dansart Cerdanya. A les 19 h, concert a càrrec del grup The 6th Chamber. A les 20 h, al Teatre Municipal del Casino Ceretà, presentació d’A pelo, el nou disc del puigcerdanès Oriol Moner.
SALLENT
Diada de Sant Jordi. Dijous, durant tot el dia, parades de llibres i roses. A les 10 h, al Casal Sallent Centre, xocolatada, roses i actuacions. Durant la tarda, al Casal Verge de Fussimanya, celebració de la diada. A les 18 h, ala Kseta, tallers de punts de llibre creatius. Cal fer inscripció: 608 563 013 o joventut@sallent.cat.
SANT FRUITÓS DE BAGES
Sant Jordi amb els autors de casa. Dijous, a la carretera de Vic, a l’entrada de la plaça Onze de Setembre, llibres i signatures d’autoria local. De 10 a 13 h, Narcís Lupón: Einstein a Barcelona. De 10 a 11 h, Clara Oliveres, il·lustradora. De 10 a 11 h, Marta Genís, il·lustradora. D’11 a 12 h, Rosa Camprubí, autora de divuit contes de la col·lecció Sala i Ricardis. D’11 a 13 h, Jaume Grandia, escriptor de llibres d’història, relats i assaig. De 12 a 13 h, Josep Maria Esquius: Sant Benet de Bages, patrimoni, història i cultura.
SANT VICENÇ DE CASTELLET
Sant Jordi. Dijous, durant tot el dia, 16a Marató de Contes, Fira de Sant Jordi amb parades de llibres, roses, animació, tallers i espectacles.
SANTPEDOR
Sant Jordi. Dijous, durant tot el dia, parades de llibres i roses pels carrers i places. De 9 a 11 i d’11.30 a 13.15 h, a l’auditori del Convent de Sant Francesc, lectura de contes a càrrec de l’alumnat de 1r d’ESO de l’institut d’Auro, amb la col·laboració de les escoles Riu d’Or i la Serreta. A la plaça Gra U d’Octubre: a les 11 h, segona cantada de l’alumnat de l’escola Llissach amb la col·laboració de les escoles Riu d’Or i la Serreta i la residència municipal Can Jorba. A les 17 h, taller de roses, a càrrec d’Assumpta Torras. A les 18 h, lectura de contes, a càrrec de Martulina Divina.
SÚRIA
Sant Jordi, festa de la cultura. Dijous, durant tot el dia, parades de llibres i roses. De 16 a 19.30 h, a la plaça de Sant Joan, biblioteca al carrer. De 17 a 19 h, el Mercat Màgic dels Llibres, punt d’intercanvi de llibres amb la col·laboració de les AFA de les escoles. A les 17.15 h, actuació musical amb les formacions corals de l’Escola Municipal de Música de Súria. A les 17.30 h, espectacle infantil L’atac del Drac, a càrrec de la companyia d’espectacles Ai Carai.
Sant Jordi, festa de la cultura. Divendres, a les 19.30 h, al carrer Magí Fàbrega, música al carrer amb el grup Inflats i el Combo Infantil de l’Escola Municipal de Música de Súria.
