Una agenda de cap de setmana plena d'activitats: tots els plans per fer a la Catalunya central
Consulta totes les propostes que ofereixen les comarques de casa nostra
Regió7
AVIÀ
FirHàbitat. Divendres, de 9a 18 h, a la sala Ateneu, 3r congrés FirHàbitat: Rehabilitació amb criteris de bioconstrucció i eficiència energètica. De 10 a 19 h, a l’espai Fira, zona d’expositors d’empreses i professionals. A les 23 h, a la sala Ateneu, concert amb White Line Fever. Dissabte, de 10 a 19 h, a l’espai Fira, zona d’expositors d’empreses i professionals. Diumenge, de 10 a 1 5h, a l’espai Fira, zona d’expositors d’empreses i professionals. Consultar programació de xerrades, tallers i altres activitats a firhabitat.com.
BALSARENY
Festa major. Divendres, a les 17 h, a la plaça de la Mel, jocs de cucanya. A les 18 h, a la sala Sindicat, xou del grup La Il·lusió. A les 21 h, a la plaça de l’Ajuntament, pregó de festa major a càrrec del Cercle Cultural de Balsareny. A les 21.30 h, a la plaça Roc Garcia, botifarrada popular a càrrec dels geganters i grallers Els K + sonen. Preu: 6 euros. A les 00 h, al polisportiu, concert amb La big bandida, 10 anys de Band-Idos; i Mon Dj. Entrades: 8 euros. Dissabte, a les 9 h, bonjorn al veïnat amb els Bastoners de Balsareny. A les 10 h, a la plaça Roc Garcia, benedicció i entrega del panellet de Sant Marc. A les 11 h, a l’església de Santa Maria, celebració de l’eucaristia, repic de campanes i sardanes i balls tradicionals amb la cobla Rosaleda. A les 16 h, al Centre Instructiu i Recreatiu, cafè-concert amb l’orquestra Rosaleda. A les 18 h, a la plaça Roc Garcia, concentració de pubillatge d’arreu i cercavila fins a la sala Sindicat. A les 18.30 h, acte de relleu i proclamació del pubillatge de Balsareny. A les 20.30 h, amb inici a la plaça de la Mel, cercatapes. Preu: 12 euros. Venda de tiquets a l’ajuntament. A les 23 h, al poliesportiu, concert d’Héroes de la Antártida (tribut a Mecano), Dj Sangu i Dj trapella. Entrades: 8 euros. Diumenge, a les 9.30 h, a la plaça de l’Ajuntamet, concentració de la comitiva formada pels traginers d’honor i descoberta de les plaques commemoratives. A les 11 h, a la sala petita del Sindicat, lliurament de premis del 55è concurs de fotografia de la Festa dels Traginers. A les 11.30 h, a la plaça de la Mel, celebració del 30è aniversari del Grup de Recerca amb Gossos de la Creu Roja. A les 12 h, al poliesportiu, concert infantil amb Els Atrapasomnis. A les 16 h, al pàrquing del Trull, 12a Cagada de la mula. A les 18 h, a la plaça Roc Garcia, llançament d’ou des del campanar. A les 18 h, a la sala Sindicat, concert amb l’orquestra Selvatana. A les 20 h, a la sala Sindicat, ball amb l’orquestra Selvatana. Entrades: 5 euros. Dilluns, A les 12 h, a la plaça de la Mel, espectacle infantil La llebre i la tortuga, de Teatre Nu. A les 19.30 h, a la sala Sindicat, espectacle El substitut, amb Pep Plaza. Entrades: 12 euros. A les 21.30 h, a la plaça Roc Garcia, cloenda amb castell de focs a càrrec de la Colla Peta Fluix.
BERGA
Festivitat de Sant Marc. Dissabte, a les 8.45 h, trobada a les Tres Creus i pujada al santuari de Queralt. A continuació, celebració de la missa. Després, repartiment de coca i xocolata, amb els xocolaters i xocolateres d‘honor. A les 22.30 h, al pavelló vell d’esports, concert de Sant Marc amb Electrobacasis de Camerata Bacasis, amb Dj Arzzett i Marta Trujillo. A les 00 h, Dj Morde. Entrades: 5 euros, anticipades; i 10 euros, taquilla. De pagament per a majors de 12 anys. A la venda a www.ticketara.com.
Short Track MTB Series. Dissabte, a les 10.30 h, rondes infantils; i a les 17 h, rondes de categoria absoluta, al parc de les Aubes. És una prova ciclista amb un circuit que no només és una successió d’obstacles, sinó una peça d’enginyeria efímera. Amb furgoteques, animació, demostracions d’e-bikes i altres sorpreses. En el marc de la Primavera Ciclista al Berguedà.
CALAF
Sant Jordi. Dissabte, de 9 a 14 h, Mercat de Sant Jordi. D’11 a 13 h, ballada i tabalada amb el Drac Cucarell, taller de dibuixos de Sant Jordi i taller infantil de màscares de Sant Jordi.
CARDONA
Sarau de Sant Jordi. Dissabte, a les 17 h, a la Fira, taller i ballada de danses tradicionals. En acabar, xocolatada. Organització: Escola Municipal de Música Musicant.
LA COMA I LA PEDRA
Festa Major de Sant Marc. Dissabte, a les 12 h, a la plaça de l’Església, missa i benedicció del pa en honor a Sant Marc. A les 17 h, contacontes: El secret de sucre, a càrrec de les autores, Imma Masana i Alba Masana. A continuació, taller de punts de llibre i pinta cares, a càrrec dels alumnes de l’escola de la Coma i la Pedra. A les 19 h, al local social la Piscina de la Coma, ball amb Joan Vilandeny. A la mitja part, ccremat de rom. a les 20.30 h, sopar de festa major. Preu: 5 euros. A continuació, ball amb Joan Vilandeny.
ESPARREGUERA
La Passió. És un espectacle centenari de la cultura popular que es reinventa amb una posada en escena amb tecnologia d’avantguarda i orquestra i cor en directe. Nou format de 2 hores i mitja de durada: diumenge 26, a les 10.30 h; i divendres 1 de maig, a les 10.30 h. Entrades: 20 euros. Consultar descomptes. A a venda a www.lapassio.net.
GIRONELLA
Xocolatada popular de Sant Marc. Dissabte, a les 9.30 h, davant de Cal Julià, a cal Bassacs. Tiquet: 3 euros. Cal haver fet inscripció.
IGUALADA
Passejada i bicicletada popular: Viu la Via Blava Anoia: la Festa de l’Esport i la Natura. Dissabte, de 9.30 a 9.45 h, sortides des del Museu de la Pell de l’esdeveniment familiar, no competitiu i adaptat a capacitats diverses. 11 i 14 km de passejada i 18 km de bicicletada. 5 km de traçat per a persones amb mobilitat reduïda. Més informació: v0-viablavaanoia.vercel.app/.
Festa per la visibilitat lèsbica. Dissabte, a les 17.30 h, al Casal Popular d’Igualada, El Foment, recital de poesia per a infants. A les 18 h, micro obert. A les 19 h, bingo musical. A les 23 h, Bollo Festa. Ho organizen: El Foment i Orgull Anoia.
Diables d’Igualada 30 + 1. Dissabte, a les 21 h, a la plaça de Sant Miquel, jornada de foc i festa popular per celebrar l’aniversari de la colla amb un correfoc. Hi participaran també la colla local Mal Llamp i la colla convidada Ball d’Enveja de Vilanova i la Geltrú.
Festa’l Riu 4.0. Diumenge, de 8 a 17 h, a la zona tanatori, jornada amb més de 40 activitats divulgatives, creatives, lúdiques i de benestar per gaudir del riu Anoia. Ho organitza: Per la Conca i Anoia pel Clima.
Mercat d’antiguitats, art i col·leccionisme. Diumenge, a partir de les 9 h, al passeig Verdaguer. Com cada darrer diumenge de mes.
Diada d’aniversari dels Moixiganguers d’Igualada. Diumenge, a les 12 h, a la plaça Pius XII. Actuació castellera amb els Nens del Vendrell, Castellers de Lleida, Capgrossos de Mataró i Moixiganguers d’Igualada. A la tarda, davant de Les Cotxeres, festa amb punxadiscos.
MANRESA
Sant Jordi a la plaça Catalunya. Divendres, a partir de les 17 h, a la plaça Catalunya, activitat de decoració i jocs. A les 18 h, contacontes El peix irisat, a càrrec de la Companyia Tanaka Teatre. En el marc del cicle Fil de contes. A les 19 h, al centre cívic Selves i Carner, entrega de premis del concurs de fotografia. Dissabte, a les 18 h, a la plaça Catalunya, mostra de balls tradicionals a càrrec de l’Escola de Dansa de l’esbart de l’Agrupació Cultural del Bages. A les 19 h, ballada de sardanes a càrrec de la Cobla Contemporània. A les 20 h, botifararda popular. Diumenge, a les 8.30 h, sortida des de la plaça Catalunya de la caminada popular per Puigberenguer amb explicacions geològiques de Josep M. Mata. Dijous, a les 18 h, al centre cívic Selves i Carner, cant coral amb la coral Galindaina de la barriada.
6a Setmana de l’Ocupació del Bages. Des d’aquest divendres i fins al 29 d’abril, accions per impulsar el mercat laboral i el talent de la comarca. L’Ajuntament, a través de ProManresa, organitza una àmplia varietat d’activitats per generar ocupació de qualitat i facilitar la connexió entre les persones que busquen una oportunitat professional i les empreses que necessiten ampliar les seves plantilles. Dimecres, de 9 a 14 i de 15 a 17 h, al Museu de l’Aigua i el Tèxtil, Fira de l’Ocupació, amb més de 20 empreses que cerquen personal. Més informació i inscripcions: promanresa.cat/treball.
MONTSERRAT
Mil·lenari de Montserrat. De diumenges a divendres, a les 15.15 h, a la basílica de Santa Maria, videomapatge Lux Splendens, una experiència immersiva. Reserva gratuïta a abadiamontserrat.cat/reserves. Dissabtes, a les 20.15 h, a la basílica, videomapatge Lux Splendens. Diumenge, a les 21 h, vetlla de Santa Maria. A les 22 h, missa de la vetlla. Dilluns, a les 7 h, missa de l’Alba al cambril. A les 8 h, laudes. A les 11 h, conventual. A les 12 h, sardanes amb la Cobla Triomfal d’Igualada en el marc de la solemnitat de la Mare de Déu de Montserat. L’accés al Museu de Montserrat serà gratuït. Dimecres, a les 12 h, a la plaça del Museu, balls en el Dia Internacional de la Dansa, amb l’Associació Ara i Sempre.
NAVÀS
Tast vertical: La Diferenta blanc, 10 anys de projecte. Divendres, a les 20 h, al Centre Enoturístic del Pla de Bages, acte per conèxier els 10 anys de La Diferents. Més informació a slowturisme.com.
2n Festival Llunàtica a Castelladral. Dissabte, a les 18 h, el Centre d’Interpretació Lunar acollirà una jornada pensada per celebrar la lluna, la natura i la creativitat. Amb contes amb Núria Closas i taller familiar per utilitzar un diari lunar. Poesia i música electrònica amb el grup Teixiti i descoberta de la lluna, les constel·lacions i els plantes amb l’Observatori de Castelltallat. Sopar popular a càrrec del Restaurant de Castelladral. Ho organitza: Ca l’Edral.
Homenatge a mossèn Climent Forner. Diumenge, a les 18 h, a la sala d’actes de l’escola Vedruna EDN Navàs, homenatge a mossèn Climent Forner, amb poesia i música en directe, així com fragments teatralitzats. Ho organitza: Grup Escènic Navàs.
OLESA DE MONTSERRAT
La Passió. S’ofereix un espectacle totalment nou, amb una potent posada en escena i una durada més breu. Una proposta a càrrec del poble amb gairebé 500 anys d’història. Dissabte 25, a les 18 h; i divendres 1 de maig, a les 11 h. Durada prevista: 2 hores i 15 minuts, amb dues parts i entreacte. Entrades: 22 euros. Consultar descomptes. A la venda a www.lapassio.cat.
OLVAN
Pòdcasts Horitzontals de l’Ateneu Cooperatiu de la Catalunya Central. Dissabte, a les 12 h, al Sindicat, cicle itinerant que recorrerà cinc comarques de la Catalunya Central, per celebrar el desè aniversari de l’Ateneu Cooperatiu. L’estrena serà amb el capítol Qui decideix què mengem.
SALLENT
Abril, mes de la Cultura. Dissabte, a les 12 h, al passeig 1 d’Octubre, audició de sardanes amb la cobla Ciutat de Terrassa. Organització: Dansaires Sallentins. Durant el dia, per fer la compra, Sallent Comercial convida al vermut. També es podran escoltar cançons del compositor sallentí Jordi Fàbregas pels carrers, en homenatge pel 75è aniversari del seu naixement. Diumenge, a les 12 h, a la plaça Sant Antoni M. Claret, jornada castellera amb les colles Castellers de Santpedor i Xerrics d’Olot. Dilluns, a les 15.30 h, al pati de la Casa Torres Amat, lectura col·lectiva de poemes amb el Centre Ocupacional d’Ampans i la residència Sant Bernat. Oberta a tothom. Dimarts, a les 19 h, a la biblioteca Sant Antoni M. Claret, conversa amb l’escriptora Laia Aguilar, autora de Wolfgang, sobre la novel·la Tots aquells mars. Dimecres, a les 19 h, a la biblioteca Sant Antoni M. Claret, presentació del llibre Vivim gaudint: 356 consells per a la vida quotidiana, de Ramon Soler.
SANT FRUITÓS DE BAGES
Fira d’antiguitats i col·leccionisme. Dissabte, com cada últim dissabte de mes, de 9 a 14 h, al carrer Eugeni d’Ors, Cobert de la Màquina de Batre. Organització: Associació de Brocanters i Col·leccionistes del Bages.
SANT JOAN DE VILATORRADA
Festa de la primavera. Diumenge, a partir de les 8 h, des de Cal Gallifa, 31a caminada popular amb dos recorreguts: 10 i 13 km. Cal haver fet inscripció prèvia a www.santjoanvilatorrada.cat. Si queden places, inscripcions a partir de les 7.45 h. De 10 a 14 h, al carrer Vilaseca, davant de Cal Gallifa, Fira de Sabors i Comerç, amb el comerç local i degustació enogastronòmica: vins, formatges, oli, mel, embotits...
SANT LLORENÇ DE MORUNYS
Liternatura. Divendres, a les 18 h, a la biblioteca, espectacle 10 princesetes i taller de collage a càrrec de La Sal d’Olot. Cal inscripció prèvia. Dissabte, a les 10 h, trobada a l’oficina de turisme del taller d’iniciació fotogràfica a la natura. Inscripció a lavalldelord.com. De 10 a 11 h, obertura de la capella de la Pietat. A les 12 h, a la biblioteca, contacontes familiar Les aventures de la Sila i el Brens, a càrrec de Brisolets. A les 16 h, a la plaça Dr. Ferran, gimcana literària Gaudí i la seva obra, a càrrec de Bernat Cussó. A les 17 h, al claustre, presentació del llibre Les orquídies del mal, a càrrec de Núria Bacardit. Diumenge, a les 9.30 h, trobada a l’oficina de turisme per a la visita guiada sobre natura i vegetació pel bosc. A les 11.30 h, a la biblioteca, taller de titelles amb material reciclat a càrrec de la Cia la Cabuda.
SANT SALVADOR DE GUARDIOLA
Festa de Sant Marc. Dissabte, a les 12 h, a l’església, missa dedicada al col·lectiu de la gent gran, amb el bisbe de Vic, Romà Casanova. A les 13.30 h, al pavelló, dinar de germanor pel 31è Homenatge a la gent gran. A continuació, ball amb Josep Sáez. Diumenge, de 10 a 14.30 h, als voltant de l‘església, Fira del Pa i el Vi, mercat de productes de gastronomia de proximitat, amb tastets gastronòmics i de vins. Servei de bar i música tradicional amb MúsX. De 10.30 a 13.30 h, carrusel del boter. De 10.30 a 13 h, preestrena de la instal·lació participativa Kliu, de Katatrak. De 0 a 5 anys. Gratuïta. En el circuit de Testimoni Escènic de Pobles Creatius. A les 11.30 h, davant de l’empostissat, ballada de les caramelles de Guardiola (colla dels Quintos). A les 12.30 h, a l’església, missa de Sant Marc, amb música tradicional. A continuació, benedicció del terme i repartiment del panellet de Sant Marc. Tot seguit, rifa del Xai. A les 13.30 h, a l’empostissat de les Alzines, concert-vermut amb Calle Caramelo.
SANT VICENÇ DE CASTELLET
Montserrat Origen, mercat de proximitat. Diumenge, de 10 a 14 h, a la plaça de les Escoles Velles, mostra amb productes de l’entorn, tallers, activitats familiars, visites guiades a Castellet... Per als tallers d’espelmes amb cera d’abella, de mató, i de tastet de ratafies cal fer inscripció.
SOLSONA
18a Gala dels Premis Drac. Divendres, a les 21.30 h, al Teatre Comarcal, festa organitzada per Òmnium Solsonès, que reconeix el talent literari en els àmbits de la poesia i la prosa. Inclourà la realització en directe del pòdcast Llegir, conduït per Uriol Gilibets i Eduard Gener, amb la participació especial del periodista Xavier Grasset. També inclourà l’actuació de l’orquestrina Jezz. Entrades: 15 i 12 euros. A la venda a entradessolsones.com.
SÚRIA
Sant Jordi, festa de la cultura. Divendres, a les 19.30 h, al carrer Magí Fàbrega, música al carrer amb el grup Inflats i el Combo Infantil de l’Escola Municipal de Música de Súria.
