10% de descompte per guadir de la 9a Edició d'Espurnes Barroques
El Club del Subscriptor ofereix als seus socis un 10% de descompte per tots els concert d'Espurnes Barroques del 9 de maig al 7 de juny de 2026.
Espurnes Barroques ofereix experiències musicals d’alta qualitat en enclavaments barrocs i paisatges singulars de, sobretot, petits municipis de la Catalunya Central. Les actuacions, sovint de producció pròpia, sempre van acompanyades d’un tast gastronòmic vinculat a la proposta artística. Durant quatre caps de setmana de maig i juny, entre verd i daurat, Espurnes Barroques programa una marató cultural per endinsar-se —amb un cost molt assequible— a un veritable festival barroc, creant un privilegi únic a l’abast de tothom.
Més informació a: espurnesbarroques.cat
Truqueu al 93 877 22 33, us facilitarem el CODI DE DESCOMPTE, per comprar les entrades a través de la seva web espurnesbarroques.cat. Promoció limitada a 4 entrades per compra i concert.
