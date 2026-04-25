10€ per veure Alan, el musical al Teatre Kursaal
El Club del Subscriptor ofereix als seus socis 10€ de descompte per veure Alan, el musical, de Mar Puig i Mateu Peramiquel. Alan, el musical és un espectacle emotiu inspirat en la vida d’Alan Montoliu, un noi de setze anys que va patir assetjament escolar i social fins a treure’s la vida. Creat per Mateu Peramiquel i Mar Puig, el musical convida a reflexionar sobre la identitat, la llibertat individual i el dret de cada persona a ser qui és. Una proposta especialment adreçada al públic jove. Podeu gaudir de l'espectacle el dissabte 09 de maig, a les 20 h, a la Sala Gran del Teatre Kursaal de Manresa.
Podeu recollir les entrades a les nostres oficines o bé trucar al 93 877 22 33 en horari d’atenció al públic. Promoció limitada.
