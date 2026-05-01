Què fer pel pont de maig a les comarques centrals? L'agenda més completa
Consulta totes les activitats que se celebren aquest cap de setmana a la Catalunya central
Regió7
AVIÀ
36a Caminada popular d’Avià. Diumenge, a les 8.30 h, sortida des de la plaça de l’Ateneu. Inscripcions de 8 a 9 h. Preu: 8 euros. Consultar descomptes. Recorregut de 12 km, amb una ruta molta planera. També es convoca el 5è concurs fotogràfic a Instagram. s’adjudicaran tres premis. Més informació: 93 823 00 00 (Ajuntament d’Avià) i ateneuavia@gmail.com.
BALSARENY
Dia de les Colònies Industrials de l’Alt Llobregat. Divendres, a les 9.30 h, a la colònia Soldevila, itinerari patrimonial circular a la colònica Soldevila. A les 14 h, dinar popular. 15 euros. Cal haver fet inscripció a www.parcdelasequia.cat. A les 16 h, audició de sardanes amb la cobla Ciutat de Granollers.
BERGA
Fira de Maig. Des d’aquest divendres i fins diumenge. Pl. Viladomat - Pg. Indústria. Amb tallers, activitats i propostes per a totes les edats. Hi haurà una trentena d’estands d’entitats, institucions i empreses, més de 60 parades d’artesania i agroalimentació, espai de furgoteques, zona d’atraccions infantils, activitats culturals, esportives i familiars durant el cap de setmana. A més, la programació inclou exhibicions esportives, tallers, espectacles, música, sardanes, teatre i propostes d’educació ambiental. Avui, de 17:30 a 21:30 h; dissabte, de 10 a 14 h i de 16 a 22 h; diumenge, de 10 a 14 h. Més informació: ajberga.cat
CALLÚS
Fira de les Filadores. Diumenge. A la Carretera Cardona. La localitat retorna a l’any 1900 amb recreacions històriques el seu passat industrial. A les 10 h, esmorzar popular; a les 10.45 h, crida i entrada a la fàbrica; a les 11 h, presentació del capgròs; a les 11.15 h, cosidor; a les 12 h, amo, mossèn i dida; a les 12.15 , final de festa amb l’Escola de Dansa de l’Esbart Manresà de l’Agrupació Cultural del Bages.
CASTELLADRAL
Festa major. Divendres, a les 16 h, concurs de botifarra. Inscripció: 620 763 599. a les 17 h, gimcana. A les 20.30 h, sardinada popular. Preu: 10 euros. Dissabte, a les 8 h, caminada amb sortida des de la plaça de Castelladral. 4 i 14 km. Inscripció o i esmorzar: 8 euros, i 5 euros per als infants. A les 16.30 h, partir de futbol. A les 17.30 h, coca amb xocolata A les 17.45 h, trobada Crawler RC. A la plaça, castell inflable. A les 19 h, concert amb el duo Lucky Luck. Servei d’entrepans. Diumenge, a les 10.45 h, missa. A les 11 h, exposició de fotos de Castelladral a càrrec d’Albert Obradors. A continuació, a la plaça, concert amb Pocasolfes i actuació del Gegantó de Navàs. A les 13 h, aperitiu popular. A les 13.30 h, pluja de paneres.
IGUALADA
«Del blau a l’ocre. Recorregut pel barri del Rec des de la Via Blava. Diumenge, d’11 a 12.30 h, proposta per descobrir el riu tant com a matèria primera com a font energètica i per comprar que ha estat clau per configurar el paisatge urbà del barri del Rec. Adreçat a joves i a adults. Més informació i inscripcions: v0-viablavaanoia.vercel.app/.
MONTSERRAT
Mil·lenari de Montserrat. De diumenges a divendres, a les 15.15 h, a la basílica de Santa Maria, videomapatge Lux Splendens, una experiència immersiva. Reserva gratuïta a abadiamontserrat.cat/reserves. Dissabtes, a les 20.15 h, a la basílica, videomapatge Lux Splendens. Diumenge, a les 12.15 h, ofrena coral del cor de nens Aktor, l’escola de música Svyatoslav Rikhter i el grup de ball folklòric de Zhitomur, Ucraïna. Dimarts 5 de maig, a les 12.45 h, ofrena coral del Francis Holland Sloane Square Girls Choir, de Londres, Anglaterra.
PRADES DE LA MOLSOSA
Fira de Sant Ponç. Diumenge, de 9 a 11, esmorzar de fira; a partir de les 10, XXV Fira d’Artesania, Alimentació i Música al Carrer; durant el matí, visioat de fotografies i filmacions dels anys 70/80; a les 10.45 h, missa de Sant Ponç; a les 11.30 h, elaboració de mató; a les 11.30 h, cercavila pels carrers a càrrec de la Diatònica; a les 12 h, presentació el llibre «Prades de la Molsosa, història i cutura a la Fornal. 25 anys de relats d’història del nostre poble»; a les 13.30 h, concert a la plaça amb la Diatònica; a les 14 h, arrossada popular; de 15.30 a 16.45 h, tirada popular de bitlles catalanes; a les 17 h, ball folk a la plaça amb la Diatònica, i xocolatada popular.
SALLENT
Setmana del turisme. Dissabte, anellament d’aus a la Corbatera. Sessions a les 8, 9, 10 i 11 del matí; Visita al Castell de Sallent, a les 11 del matí (inscripció prèvia). Diumenge, sortida de natura al Mas de les Coves. Sortida a 2/4 de 10 del matí des del Centre de Visitants del Geoparc (inscripció prèvia). A sallentturisme.cat.
SANTPEDOR
Santpedor en flor. Dissabte, de 10 a 14 h, a la plaça Gran U d’Octubre, mercat de proximitat i de la rampoina. A les 11 h, Cianotípia floral (taller de llums i ombres). A les 12.30 h, concert vermut amb Tres en Punt. A les 11 h, a l’aparcament de Cal Llovet, espectacle Xisblufa (Cia Fadunito), de clown i bufó amb dos pallassos. Dins de Testimoni Escènic – pobles creatius. A les 18 h, a Cal Llovet, Dansaflor’26, a càrrec l’Escola de Dansa de Castellnou. A les 19 h, inici i final de la cercavila del Tabalfest Santpedor a la plaça Gran U d’Octubre. Organització: Associació Cultura Popular Escoles de Santpedor. Diumenge, a les 10 h, amb inicia a Cal Clarassó, visita teatralitzada a la vila medieval a càrrec de Francesc de Perellós, Constança de Pròixida i Berenguer çaVila.Inscripcions a www.santpedor.cat. A les 11 h, a la plaça Gran U d’Octubre, exhibició de dansa. Organització: Escola de Dansa de Castellnou. A les 12 h, amb inici a la plaça Gran U d’Octubre, cercavila d’entitats de cultura popular. Organitza: Associació Cultura Popular Escoles de Santpedor, colla de Geganters i Grallers de Santpedor, Batuk d’Or i Bous de Foc. A les 13 h, a la Capella de Sant Andreu, cantada de la coral de la Llar d’Avis Ca l’Arola. A les 18 h, a l’auditori Convent de Sant Francesc, concert de Gemma Humet en el marc del cicle .Convent. Entrades a codetickets.
