Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Alerta pluges Catalunya centralNou festival CaminsFira de l'OcupacióGran apagadaRecollida llentiscleDia de les EsquadresConcurs de Relats Breus
instagramlinkedin

Què fer pel pont de maig a les comarques centrals? L'agenda més completa

Consulta totes les activitats que se celebren aquest cap de setmana a la Catalunya central

AVIÀ

36a Caminada popular d’Avià. Diumenge, a les 8.30 h, sortida des de la plaça de l’Ateneu. Inscripcions de 8 a 9 h. Preu: 8 euros. Consultar descomptes. Recorregut de 12 km, amb una ruta molta planera. També es convoca el 5è concurs fotogràfic a Instagram. s’adjudicaran tres premis. Més informació: 93 823 00 00 (Ajuntament d’Avià) i ateneuavia@gmail.com.

BALSARENY

Dia de les Colònies Industrials de l’Alt Llobregat. Divendres, a les 9.30 h, a la colònia Soldevila, itinerari patrimonial circular a la colònica Soldevila. A les 14 h, dinar popular. 15 euros. Cal haver fet inscripció a www.parcdelasequia.cat. A les 16 h, audició de sardanes amb la cobla Ciutat de Granollers.

BERGA

Fira de Maig. Des d’aquest divendres i fins diumenge. Pl. Viladomat - Pg. Indústria. Amb tallers, activitats i propostes per a totes les edats. Hi haurà una trentena d’estands d’entitats, institucions i empreses, més de 60 parades d’artesania i agroalimentació, espai de furgoteques, zona d’atraccions infantils, activitats culturals, esportives i familiars durant el cap de setmana. A més, la programació inclou exhibicions esportives, tallers, espectacles, música, sardanes, teatre i propostes d’educació ambiental. Avui, de 17:30 a 21:30 h; dissabte, de 10 a 14 h i de 16 a 22 h; diumenge, de 10 a 14 h. Més informació: ajberga.cat

CALLÚS

Fira de les Filadores. Diumenge. A la Carretera Cardona. La localitat retorna a l’any 1900 amb recreacions històriques el seu passat industrial. A les 10 h, esmorzar popular; a les 10.45 h, crida i entrada a la fàbrica; a les 11 h, presentació del capgròs; a les 11.15 h, cosidor; a les 12 h, amo, mossèn i dida; a les 12.15 , final de festa amb l’Escola de Dansa de l’Esbart Manresà de l’Agrupació Cultural del Bages.

CASTELLADRAL

Festa major. Divendres, a les 16 h, concurs de botifarra. Inscripció: 620 763 599. a les 17 h, gimcana. A les 20.30 h, sardinada popular. Preu: 10 euros. Dissabte, a les 8 h, caminada amb sortida des de la plaça de Castelladral. 4 i 14 km. Inscripció o i esmorzar: 8 euros, i 5 euros per als infants. A les 16.30 h, partir de futbol. A les 17.30 h, coca amb xocolata A les 17.45 h, trobada Crawler RC. A la plaça, castell inflable. A les 19 h, concert amb el duo Lucky Luck. Servei d’entrepans. Diumenge, a les 10.45 h, missa. A les 11 h, exposició de fotos de Castelladral a càrrec d’Albert Obradors. A continuació, a la plaça, concert amb Pocasolfes i actuació del Gegantó de Navàs. A les 13 h, aperitiu popular. A les 13.30 h, pluja de paneres.

IGUALADA

«Del blau a l’ocre. Recorregut pel barri del Rec des de la Via Blava. Diumenge, d’11 a 12.30 h, proposta per descobrir el riu tant com a matèria primera com a font energètica i per comprar que ha estat clau per configurar el paisatge urbà del barri del Rec. Adreçat a joves i a adults. Més informació i inscripcions: v0-viablavaanoia.vercel.app/.

MONTSERRAT

Mil·lenari de Montserrat. De diumenges a divendres, a les 15.15 h, a la basílica de Santa Maria, videomapatge Lux Splendens, una experiència immersiva. Reserva gratuïta a abadiamontserrat.cat/reserves. Dissabtes, a les 20.15 h, a la basílica, videomapatge Lux Splendens. Diumenge, a les 12.15 h, ofrena coral del cor de nens Aktor, l’escola de música Svyatoslav Rikhter i el grup de ball folklòric de Zhitomur, Ucraïna. Dimarts 5 de maig, a les 12.45 h, ofrena coral del Francis Holland Sloane Square Girls Choir, de Londres, Anglaterra.

PRADES DE LA MOLSOSA

Fira de Sant Ponç. Diumenge, de 9 a 11, esmorzar de fira; a partir de les 10, XXV Fira d’Artesania, Alimentació i Música al Carrer; durant el matí, visioat de fotografies i filmacions dels anys 70/80; a les 10.45 h, missa de Sant Ponç; a les 11.30 h, elaboració de mató; a les 11.30 h, cercavila pels carrers a càrrec de la Diatònica; a les 12 h, presentació el llibre «Prades de la Molsosa, història i cutura a la Fornal. 25 anys de relats d’història del nostre poble»; a les 13.30 h, concert a la plaça amb la Diatònica; a les 14 h, arrossada popular; de 15.30 a 16.45 h, tirada popular de bitlles catalanes; a les 17 h, ball folk a la plaça amb la Diatònica, i xocolatada popular.

SALLENT

Setmana del turisme. Dissabte, anellament d’aus a la Corbatera. Sessions a les 8, 9, 10 i 11 del matí; Visita al Castell de Sallent, a les 11 del matí (inscripció prèvia). Diumenge, sortida de natura al Mas de les Coves. Sortida a 2/4 de 10 del matí des del Centre de Visitants del Geoparc (inscripció prèvia). A sallentturisme.cat.

SANTPEDOR

Notícies relacionades

Santpedor en flor. Dissabte, de 10 a 14 h, a la plaça Gran U d’Octubre, mercat de proximitat i de la rampoina. A les 11 h, Cianotípia floral (taller de llums i ombres). A les 12.30 h, concert vermut amb Tres en Punt. A les 11 h, a l’aparcament de Cal Llovet, espectacle Xisblufa (Cia Fadunito), de clown i bufó amb dos pallassos. Dins de Testimoni Escènic – pobles creatius. A les 18 h, a Cal Llovet, Dansaflor’26, a càrrec l’Escola de Dansa de Castellnou. A les 19 h, inici i final de la cercavila del Tabalfest Santpedor a la plaça Gran U d’Octubre. Organització: Associació Cultura Popular Escoles de Santpedor. Diumenge, a les 10 h, amb inicia a Cal Clarassó, visita teatralitzada a la vila medieval a càrrec de Francesc de Perellós, Constança de Pròixida i Berenguer çaVila.Inscripcions a www.santpedor.cat. A les 11 h, a la plaça Gran U d’Octubre, exhibició de dansa. Organització: Escola de Dansa de Castellnou. A les 12 h, amb inici a la plaça Gran U d’Octubre, cercavila d’entitats de cultura popular. Organitza: Associació Cultura Popular Escoles de Santpedor, colla de Geganters i Grallers de Santpedor, Batuk d’Or i Bous de Foc. A les 13 h, a la Capella de Sant Andreu, cantada de la coral de la Llar d’Avis Ca l’Arola. A les 18 h, a l’auditori Convent de Sant Francesc, concert de Gemma Humet en el marc del cicle .Convent. Entrades a codetickets.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
