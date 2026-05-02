2x1 per anar a veure el XVIè cicle de concerts de Música i Romànic

El Club del Subscriptor ofereix als seus socis un 2x1 per veure qualsevol concert del XVIè cicle de concerts de Música i Romànic.
El cicle d’aquest any, consta de quatre concerts, de diferents estils musicals i les corresponents visites guiades prèvies als concerts. Els indrets escollits són dues esglésies i dos castells del Bages, d’origen romànic i gòtic, Sant Feliu de Sant Feliu Saserra, Sant Miquel i el castell de Castellgalí i Castell de Castellar d'Aguilar de Segarra. L’altra concert, el tercer, tindrà lloc a la comarca del Berguedà, a l’església de Sant Jaume de Frontanyà.
El passat 26 d'abril es va poder gaudir del primer concert a càrrec de Vocal Vircan, integrat per vuit cantants amb un sorprenent cant polifònic de Geòrgia.
El segon concert l'interpretarà Quartet Vivancos, una jove formació de música de cambra nascuda el 2019, que ens farà gaudir de música clàssica gràcies a la seva energia, complicitat i mirada fresca al gran repertori.
En el tercer concert l’artista Marc Vilajuana ens oferirà el seu cant gregorià i precís, que combinarà la veu i l’acústica de l’espai, convidant al públic a connectar amb el llegat històric col·lectiu.
En el quart i últim concert podreu passar una bona estona amb Antoni Madueño i el Grup de Teatre ACR de Fals. El músic presentarà un concert de música medieval i instruments antics, mentre que el Grup de Teatre ACR de Fals interpretarà una obra relacionada amb el castell de Castellar.
Més informació a la web d'Amics de l'Art Romànic.
