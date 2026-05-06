Arrenca el Rec.0 d'Igualada: l'agenda més completa d'aquest dimecres

El festival de moda s'instal·la a Igualada des d'avui fins al 9 de maig

Ambient de dissabte a la tarda al Rec.0 / Arxiu / Marc Vila

Tret de sortida de la 30a edició del Rec.0 d'Igualada. A partir d'aquest dimecres, 6 de maig, i fins dissabte, 9 de maig, el festival concentrarà a la ciutat unes 60 ‘pop-up stores’ amb descomptes de més de 100 grans marques com ara Nike, Adidas i Levi’s. A banda de l'aparador que suposa per al sector de la moda aquesta edició, el festival celebrarà un seguit d'activitats per a tots els públics.

A continuació pots consultar l'agenda d'esdeveniments d'aquest dimecres.

Taller de Sargir

11 hores: Espai Rec Imperdible (1a planta). Museu de la pell.

Taller d'artesania amb pell

11 hores: Museu- Cal Boyer.

White Pèrill Live

13 hores: Escenari Sol / Petit Rec.

Sessió de DJ: DJ Corb

13 hores: Escenari Pati Vila.

Ràdio: Els teloners del Versió Rac1

15 hores: Escenari Estrella Damm / Pati Museu- Cal Boyer.

Taula Rodona: The futur of leather

19 hores: Adoberia Bella

Concert: Xapoitxo!

19 hores: Escenari Pati Vila

Concert Anton H

19 hores: Escenari Estrella Damm / Pati Museu - Cal Boyer

Concert: Combo Concepte

20 hores: Escenari La Vanguardia / Placeta Granotes.

Sessió de DJ: Dj SI0L73

20 hores: Escenari Pati Vila

Sessió de DJ: Dj Martius BC B2B MJ

20 hores: Escenari Estrella Damm / Pati Museu- Cal Boyer

Sessió de DJ: PD EFA

20 hores: Escenari Sol / Petit Rec

