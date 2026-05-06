Arrenca el Rec.0 d'Igualada: l'agenda més completa d'aquest dimecres
El festival de moda s'instal·la a Igualada des d'avui fins al 9 de maig
Regió7
Tret de sortida de la 30a edició del Rec.0 d'Igualada. A partir d'aquest dimecres, 6 de maig, i fins dissabte, 9 de maig, el festival concentrarà a la ciutat unes 60 ‘pop-up stores’ amb descomptes de més de 100 grans marques com ara Nike, Adidas i Levi’s. A banda de l'aparador que suposa per al sector de la moda aquesta edició, el festival celebrarà un seguit d'activitats per a tots els públics.
A continuació pots consultar l'agenda d'esdeveniments d'aquest dimecres.
Taller de Sargir
11 hores: Espai Rec Imperdible (1a planta). Museu de la pell.
Taller d'artesania amb pell
11 hores: Museu- Cal Boyer.
White Pèrill Live
13 hores: Escenari Sol / Petit Rec.
Sessió de DJ: DJ Corb
13 hores: Escenari Pati Vila.
Ràdio: Els teloners del Versió Rac1
15 hores: Escenari Estrella Damm / Pati Museu- Cal Boyer.
Taula Rodona: The futur of leather
19 hores: Adoberia Bella
Concert: Xapoitxo!
19 hores: Escenari Pati Vila
Concert Anton H
19 hores: Escenari Estrella Damm / Pati Museu - Cal Boyer
Concert: Combo Concepte
20 hores: Escenari La Vanguardia / Placeta Granotes.
Sessió de DJ: Dj SI0L73
20 hores: Escenari Pati Vila
Sessió de DJ: Dj Martius BC B2B MJ
20 hores: Escenari Estrella Damm / Pati Museu- Cal Boyer
Sessió de DJ: PD EFA
20 hores: Escenari Sol / Petit Rec
