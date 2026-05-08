Les fires i festes que no et pots perdre aquest cap de setmana
El REC.0 d'Igualada, la festa del panellet de Marganell o el Vierfest de Puig-reig, entre les activitats que es faran els pròxims dies a la Catalunya central
ARTÉS
Jornades de Benestar Integral Cuida’t Artés. Dissabte, dissabte i diumenge. L’edició d’enguany compta amb una vintena d’activitats, en les que s’hi inclouen xerrades sobre la millora de la vista, sobre l’univers quàntic i la consciència i sobre l’arbre transgeneracional. També destaquen els tallers pràctics per conèixer diferents àmbits com ara el sòl pèlvic, els rituals de bellesa i diferents activitats creatives i artístiques. Avui, a les 8 el vespre, a la Sala d’Actes, conferència inaugural «Biodescodificació de la sociocultura», a càrrec de Maria Dolors Ubiols. Durant el matí de dissabte, davant de la Sala 2 de Gener, tastet de teràpies i parades de salut alternativa. Més informació a cuidat.artes.cat
CALLÚS
Aplec Cultural de Viladelleva. Diumenge, a les 11 h, ballada de gegants amb la Colla Gegantera de Callús i la Colla Gegantera de Cardona; a les 12 h, sardanes amb la cobla La Principal de la Bisbal; a les 14 h, dinar popular; a les 16 h, sobretaula musical a càrrec de Judit Morral Ginesta; a les 17 h, actuació dels grups 2.0 i Picapoll de l’Esbart Manresà de l’Agrupació Cultural del Bages.
MARGANELL
Festa del panellet. Dissabte, a les 10 .30 h, a la Sala Polivalent del Cafè, xerrada sobre els boscos de Catalunya al segle XXI. Manifestacions del canvi climàtic, a càrrec del doctor Martí Boada; a les 12, xerrada sobre l’experiència Hypatia MARS: Ciència i lideratge en femení treballant pel camí cap a Mart, a càrrec de neus Sabaté i Ariadna Farrés; a les 14 h, a la plaça de l’Església, arrossada popular (17€) i música per acabar el dinar. Diumenge, a les 10 del matí, fira de productes artesanals i food truck; a les 11 h, actuacions de cultura popular amb els Gegants de Marganell, Gegants i Bastoners de Castellbell i el Vilar; a les 12.30 h, missa, benedicció del pa i del terme; a les 13 h, Ball de la Coca. En acabar, sardanes i repartiment de pa.
PUIG-REIG
Vierfest a Cal Vidal. Diumenge, d’11.30 h a 15 h i de 17 h a 20.30h. El Vieer Fest és una mostra de patrimoni industrial, cervesa artesana, vi, gastronomia i producte de proximitat, com la cervesa Grenyut de Puig-reig i les de Berga, Dos Becs i Birra Picas Brewery. La selecció vitivinícola serà amb un projecte nou al Berguedà, el Celler Dues Ales, culminant amb una oferta de combinats a càrrec d’El Botifler. D’altra banda, la part gastronòmica la brindaran elaboradors que són íntegrament de Puig-reig: El Celler de Ca la Quica, Cansaladeria Cal Feliu, La Puttanesca i la Pastisseria de la Gemma. Activitats: Per amenitzar la jornada, també s’han organitzat un seguit d’activitats. A partir de les 10.30 hores, Vidàlia impulsa una neteja de l’entorn natural de la colònia en el marc de la iniciativa impulsada per la Comissió Europea Let’s Clean Up Europe! En el decurs de la cita, també hi haurà música en directe, amb els concerts de Los Vecinos de Manué (13.00 hores), Alejandro Nano Trio (17.30 hores) i Meli Perea (18.30 hores). També hi haurà la proposta del DJ Jose, en l’arrencada tant del matí com de la tarda. A més, els més menuts també tindran el seu espai, a través dels Jocs Gegants de Miceli Lleure. Exposicions: El fil conductor d’enguany se centra en les migracions i la comunitat. L’espai per reflexionar serà l’exposició impulsada entre l’organització i l’associació Amics de les Colònies Industrials. La mostra s’ha titulat Veïns de les colònies: d’abans, de sempre i d’ara. També hi haurà unainstal·lació de Fame Chimica, Objecte | Eina sensible 1, a més de les visites teatralitzades a càrrec de la Fundació Vidal i el Museu de la Colònia Vidal.
CERCS
Festa del Roseret. Divendres, a les 18 h, demostració de Musicoteràpia; a les 18.30 h, partit obert de Solters vs Casaats (i divorciats, separats..... tothom hi és benvingut); de les 19 a les 22 h, Tardeo Fest a la plaça i a de les 23 h a la 01 h, Festa dels 80-90 amb DJ Knight i a partir de la 01 h Night Fest amb DJ Destor by CPACercs, al pavelló d’esports. Preu: 5€. Dissabte, a les 10h, taller de dibuix Dibuixem el Roseret!; A partir de les 10.30h Jocs gegants infantils i Pintacares; a les 12 h, vermut rumbero amb Alejandro de Manuela; a les 16 h, concurs de botifarra al bar el Centre; a les 16.30 h, Cursa de Cargols; a les 17.30 h, Missa de Festa Major a l’església de Sant Jordi; a les 18.30 h, Bingo festiu a l’envelat; a les 21 h, sopar popular a l’envelat de la plaça; a les 22.30h, festa grossa ambDuet d’Ambient. Diumenge, a les 10.15 h, cercavila amb els Gegants & Entrompats; a les 10.30 h, III Mercat de Productors i Artesans de Proximitat; a les 11.30h, exposició 44è Concurs Pintura ràpida «Memorial Antoni Serra»;a les 12 h, sardanes a càrrec de la Cobla Pirineu;a les 13 h, 58a Cargolada Popular; a les 16.30h, concurs de Truc al bar el Centre i a les 17 h, tallers infantils.
IGUALADA
REC.0. Fins dissabte. Festival de botigues efímeres al barri del Rec. Amb més de 100 marques i una quarantena d’activitats culturalss Com a principal novetat, el festival estrena la 080_La Galeria, un espai que amplia la proposta més enllà de la moda i posa el focus en la creativitat i l’artesania, a l’antiga adoberia de Cal Mateu. Més informació rec0.com
MANRESA
Dinar d’homenatge a les persones centenàries de Manresa. Dissabte, a partir de les 12.30 h, al Museu de l’Aigua i el Tèxtil.
MONTSERRAT
Mil·lenari de Montserrat. De diumenges a divendres, a les 15.15 h, a la basílica de Santa Maria, videomapatge Lux Splendens, una experiència immersiva. Reserva gratuïta a abadiamontserrat.cat/reserves. Dissabtes, a les 20.15 h, a la basílica, videomapatge Lux Splendens. Diumenge, a les 10 h, a les places, dansa d’ofrena de l’obra del Ballet Popular. A les 12.30 h, actuació de danses amb cobla.
SALLENT
Setmana del Turisme. Divendres, a 2/4 de 9 del vespre, tast de vins i pintxos a la Casa Torres Amat. Dissabte, a les 9 del matí, taller de pedra seca; a les 11 del matí, ioga al Castell de Sallent, a càrrec de Prannah Sallent i Espai Salut; a les 12 h, visita al Castell de Sallent; a les 4 de la tarda, visita al Museu, Casa Natal i Església de Sant Antoni Maria Claret i Clarà. Diumenge, a les 10 del matí, visita al poblat ibèric del Cogulló; a les 12 del migdia, visita al Centre d’Interpretació i a la Casa Torres Amat. Dilluns, jornada de neteja a l’aiguabarreig de Cabrianes amb l’escola Els Pins.
