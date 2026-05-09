4€ de descompte per anar a veure Fahrenheit al teatre Kursaal
El Club del Subscriptor ofereix als seus socis 4€ de descompte per veure Fahrenheit, música jazz, rock i fusió. Fahrenheit és una banda sorgida de l’ESMUC que fusiona la llibertat del jazz amb la força del rock i la música fusió. El seu so combina riffs potents, grooves intensos i improvisació, amb una formació àmplia que inclou vents, guitarres, veu, percussió i teclats. Amb l’exalumne del Conservatori de Manresa Teo Gallego als teclats, el grup presenta un directe explosiu, ple de contrastos i energia, pensat per sorprendre, emocionar i fer vibrar el públic. Podeu gaudir de l'espectacle el diumenge 17 de maig, a les 12 h, a l'Auditori de la Plana de l'Om de Manresa.
Podeu recollir les entrades a les nostres oficines o bé trucar al 93 877 22 33 en horari d’atenció al públic. Promoció limitada.
